Duro camino

La temporada de Grandes Ligas está cerca de su fin, con menos de un mes de partidos antes de que arranquen los playoffs. Sólo dos divisiones se ven definidas, Milwaukee y Los Ángeles, y salvo un colapso histórico, repetirán como monarcas divisionales; ambas franquicias serán dos de las seis que buscarán el banderín en la Liga Nacional.

Mientras tanto, los Bravos de Atlanta mantienen el control que han tenido en el Este toda la campaña, con los Filis todavía acechando y, junto a los Cachorros son otros dos de los equipos que casi con seguridad disputarán la postemporada al menos como comodines. En el papel, el viejo circuito parece tener mejores equipos que la liga rival. Aunque Tampa Bay tiene el segundo mejor récord de todo el beisbol; si tuviera que elegir un favorito para ganar el Clásico de Otoño, me decantaría por el que salga campeón de la Liga Nacional.

Es verdad que tanto los Cerveceros como los Dodgers son los favoritos para enfrentarse en la Serie de Campeonato, tal y como sucedió hace un año. Veo a los angelinos como los grandes candidatos, algo que suena lógico, pues son los actuales bicampeones, y que el roster de esta campaña se ve más completo; incluso se habló de la posibilidad de que impusieran un récord de victorias para las Grandes Ligas, y que mínimo esta vez sí superarían los 100 triunfos, algo que no pudieron lograr en 2025.

Aunque es indudable que su 2026 no ha sido el que muchos esperaban, una vez que lleguen los playoffs serán el rival para vencer. El año pasado, terminaron apenas con la tercera mejor marca de la Nacional, y cuando llegó el momento terminaron con el trofeo de campeón en su poder.

Pero también es cierto, que en una serie corta, si el bateo llegara a tener problemas, aun cuando el pitcheo de los Dodgers se ve imponente (especialmente si Shohei Ohtani está al cien por ciento una vez que lleguen la postemporada), un par de malas salidas de alguno de sus abridores puede ser suficiente para meterse en problemas, sobre todo si tomamos en cuenta el nivel de lanzadores con los que cuentan algunos de sus posibles rivales.

No será sencillo destronar a los Dodgers, porque el roster que Dave Roberts tiene a su disposición es profundo, y con la llegada de Tarik Skubal tiene mayor profundidad y calidad en su rotación. Tienen muchas maneras de ganar partidos, y ningún equipo se acerca al talento con el que los angelinos cuentan, será necesario jugar una serie espectacular, tal y como lo hizo Toronto en el Clásico de Otoño de 2025, para al menos tener posibilidades de lograr romper los pronósticos.

En unas semanas, el panorama quedará esclarecido, y cada franquicia que califique sabrá cuál es el camino por recorrer. La pelea por el banderín en la Liga nacional será durísima, especialmente porque ahí estarán los Dodgers, queriendo ser el primer tricampeón desde los Yankees de Joe Torre.