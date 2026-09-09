Complicada

La esperada temporada 2026 de la NFL está por comenzar. Hoy, el largo y complicado camino hacia el Supertazón dará inicio con los dos equipos que se enfrentaron en la disputa por el trofeo Lombardi en febrero pasado: Seattle y Nueva Inglaterra. Ambas franquicias llegan al nuevo año con renovados bríos y con la mira puesta en estar presentes en el gran partido que se disputará en el estadio SoFi.

No hay duda de que los dos equipos están entre los favoritos de sus respectivas conferencias, aunque para regresar al duelo por el campeonato tendrán que superar muchos obstáculos en el camino. Para empezar, el haber sido monarcas divisionales trae como consecuencia enfrentar un calendario de primer lugar y, por ende, en el papel los rivales son de un mayor grado de dificultad; es un hecho que la NFL es la liga en la que de manera más común los equipos pueden pasar de una gran campaña a una decepcionante a la siguiente, debido a como está estructurado el sistema de competencia. Por eso, repetir como campeón se ha vuelto muy complicado.

Los Halcones Marinos estarán buscando el ansiado bicampeonato que se les escapó años atrás, se mantienen entre los grandes favoritos, en buena parte gracias a que su gerencia, encabezada por John Schneider, ha hecho un gran trabajo, conformando un roster muy competitivo, además de contar con uno de los mejores coaches de toda la liga, Mike McDonald, que, desde su llegada, ha regresado al equipo al lugar que tuvo por años con Pete Carroll.

Lo que hará más complicado repetir como monarcas es que ni ganar su propia división parece algo seguro, tomando en cuenta que ahí están dos de las mejores franquicias de toda la liga: los 49ers de San Francisco y los Carneros de Los Ángeles.

Ambas franquicias llegaron lejos el año anterior, con los Carneros peleando hasta el final con Seattle el campeonato de la conferencia; mientras los Niners llegaron a la ronda de divisionales. Aunque si San Francisco quiere superar lo hecho en 2025 necesitarán más suerte en el tema de las lesiones. Mientras que Los Ángeles es el favorito de la mayoría para ganar el Supertazón, con un ataque explosivo, encabezado por el MVP Matt Stafford y, posiblemente la mejor pareja de receptores de toda la NFL, Puka Nacua y Davante Adams; además de haber agregado al defensivo del año, Myles Garrett, al esquinero Trent McDuffie y tienen de regreso al imponente Aaron Donald. Sin embargo, no hay que descartar la posibilidad de que Seattle regrese a pelar por el trofeo Lombardi, porque, además del excelente trabajo de la gerencia y del staff de coaches, tendrá de vuelta a 18 de los 22 titulares del año pasado, entre ellos al Jugador Ofensivo del Año: Jaxson Smith-Njigba y una de las defensivas de mayor solidez de toda la liga, y la que menos puntos permitió en la campaña 2025.

Pero para lograr mantenerse en lo más alto de la NFL, lo primero que tendrá que hacer es sobrevivir su complicada división.