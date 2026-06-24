Afortunados

El Mundial sigue avanzando y nuevas historias se van generando. Mientras más partidos se disputan, los favoritos han ido demostrando las razones que llevaron a los expertos a señalarlos como candidatos a quedarse con la copa FIFA en sus manos, y las estrellas del balompié también han mostrado porqué tienen ese estatus, brindando soberbias actuaciones que han maravillado a millones de personas alrededor del orbe.

Una de esas figuras que ha brillado con dos soberbios partidos es Lionel Messi. El crack llegó a Norteamérica con la misión de llevar a Argentina a lograr algo que no se ha visto desde 1962: conseguir el bicampeonato mundial. Tras haber logrado el título en Catar, el número 10 se quitó un enorme peso de encima.

El inicio de la defensa del título conseguido hace cuatro años no sólo ha traído dos victorias en las que no han recibido un solo gol, también nos ha dado la posibilidad de ver algo histórico: un récord de goles a nivel individual en los Mundiales. Llegando al torneo, Messi tenía 13 anotaciones, solamente por detrás de Gerd Müller, Ronaldo Nazario y del hasta ayer máximo anotador del certamen, Miroslav Klose, que le sacaba 3 tantos. Pero ese récord fue empatado tras el primer juego disputado por la albiceleste, cuando el genial futbolista marcó su primer triplete en Mundiales en el juego ante Argelia, y el lunes el germano quedó en el segundo lugar cuando el rosarino consiguió un doblete enfrentando a Austria.

Lo hecho por Messi se debe destacar, ya que no sólo tiene en su poder la marca de más anotaciones en la Copa del Mundo, también es el máximo asistidor histórico en el torneo con 8. Suma casi una participación de gol por cada juego disputado, en total tiene 26 en 28 encuentros mundialistas en su carrera. Al hablar de Messi y lo hecho en el Mundial, no sólo debemos mencionar los goles o las asistencias, debemos hablar de su liderazgo y de su capacidad para, en general, hacer mejores a todos los futbolistas a su alrededor. Es cierto que no todo lo que ha pasado en Copas del Mundo alrededor de él ha sido brillante, ha tenido algunos momentos complicados, tanto en lo individual como en lo colectivo: no podemos olvidar el torneo en Rusia, en el que Argentina apenas avanzó a la segunda ronda, y ahí fue goleada por Francia en octavos de final, o el evento en Sudáfrica, en el que él no anotó gol y Argentina terminó su participación tras ser barrida en cuartos de final por Alemania. Pero lo positivo supera lo negativo y por mucho, especialmente sus actuaciones en 2014 y en 2022, en las que jugó a un nivel espectacular, llevando a su selección a disputar las finales de ambos torneos. En Brasil no hay dudas de que fue el mejor jugador de la Copa y en Catar volvió a brillar con luz propia, anotando goles fundamentales que llevaron a su país al primer campeonato desde que Maradona los guió a la corona en México 86.

Con mucho torneo por disputar, Messi seguramente le seguirá agregando páginas doradas a una de las más extraordinarias carreras en la historia del deporte. Sin importar qué suceda, debemos sentirnos afortunados de verlo seguir haciendo cosas maravillosas en el terreno de juego.