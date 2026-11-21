No es un dato superficial que poco más de 15 millones de personas declaren leer solamente en redes sociales, tal como reveló esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el Módulo sobre Lectura (Molec) 2026, el cual aporta información sobre el comportamiento lector en México de la población de 12 años y más.

El dato duro no es bueno ni malo, pero sí se requeriría que el Inegi profundizara en la cifra y aportara información complementaria. De momento, el reporte sólo establece lo siguiente: “Adicionalmente, se pregunta sobre la lectura en redes sociales (como WhatsApp, Facebook, entre otras)”, lo cual debería detallarse para dar un panorama más concreto sobre la realidad de ese amplio grupo de lectores, que creció 1.7 puntos porcentuales respecto de 2025.

Pienso, por ejemplo, que el Molec podría especificar en qué redes sociales se estaría leyendo más, pues no basta con agruparlas en una misma bolsa, dado que no significaría lo mismo leer en WhatsApp que en TikTok, o si se incluyen plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT y Gemini.

Valdría la pena aclarar si dicha actividad la realizan desde una PC o un teléfono celular, y enumerar qué tipo de contenido es el que más se consume en esas redes. ¿Hablamos de noticias, posts de líderes de opinión, algunas microficciones, cuentos o quizá libros digitales compartidos en algún grupo de WhatsApp?

También sería esclarecedor averiguar en qué momento del día leen quienes afirman hacerlo sólo en redes, es decir, ¿lo hacen mientras viajan en el transporte público, cuando están en el trabajo, en sus ratos libres o mientras comen? Y, por supuesto, explicar si esa lectura se alterna con otro tipo de contenidos como música, videos, memes, tráileres de series y películas, recetas de cocina, etcétera, lo que representaría un problema para la concentración.

Es posible que para un lector tradicional —me refiero a quien cuenta con una pequeña biblioteca en casa, consume más de tres libros al año y cuestiona la posibilidad de leer más de 100 páginas en el celular— el sólo hecho de que existan 15 millones que destinan tiempo a sólo leer en redes (convertidos en Homo cellularis, como los definió Umberto Eco) refleje una actividad superficial y de consumo instantáneo.

Seguramente tiene razón, pero es una tendencia que no podemos ignorar y que los promotores de la lectura deberían considerar o, al menos, intentarlo, porque en algún momento ese grupo podría duplicarse y, para entonces, lo que el Inegi medirá será la rareza de quienes logran sostener la concentración para leer un libro durante más de dos horas ininterrumpidas. ¿Será que para entonces habrá maratones que impongan el reto de leer tres horas sin mirar el celular? De la comprensión ya ni hablamos.

Ojalá que, en ese futuro digital que está a la vuelta, el ser humano no delegue la actividad lectora exclusivamente a la IA generativa, que no apueste por la existencia de humanos mejorados —como en Klara y el Sol, de Kazuo Ishiguro— para alcanzar la concentración necesaria que un día tuvimos o, peor aún, que el capitalismo nos exija adquirir algún nuevo artilugio para lograr, al menos, la capacidad de Funes el memorioso.

Por último, me parece necesario apuntar que el Inegi aún nos queda a deber información sobre el comportamiento lector en México de quienes sólo consumen libros digitales. ¿Ha crecido el porcentaje en los últimos años, la mayoría desconoce el formato, sólo lee en PDF, en alguna plataforma u otro dispositivo? Porque, si bien la industria del libro ha recopilado algo de información al respecto, no es suficiente.

Ahora sólo me queda una pregunta simple a manera de reflexión sobre el tema: ¿por qué, si tanto nos importa la lectura, casi nadie obsequia libros?