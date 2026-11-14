Chinampas, en riesgo

Nos encanta presumir Xochimilco, con sus chinampas, sus canales y su evocación prehispánica. Sin embargo, esta joya cultural enfrenta problemas severos, como la urbanización, el cambio climático, la falta de agua y los hundimientos diferenciales, ante lo cual urge que el gobierno de la Ciudad de México ponga atención y no espere a que este legado biocultural —declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987, junto con el Centro Histórico capitalino— se extinga.

Así lo observan especialistas como Alberto González Pozo y José Gabriel Castro Garza, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (UAM-X) e integrantes de Icomos México, quienes le han dado seguimiento al tema desde hace más de dos décadas.

Hace unos días platiqué con Castro Garza, quien me comentó que en Xochimilco hay cerca de 3 mil 800 chinampas activas, lo cual pareciera un número tranquilizador, aunque su análisis a través de mapas satelitales y recorridos in situ ha revelado la existencia de 17 mil chinampas que podrían recuperarse antes de que sean devoradas por el suelo urbano.

Lo cierto es que en esas 17 mil chinampas se requeriría la reposición de canales, de ahuejotes (sauces), la voluntad de los chinamperos —quienes son los dueños de la tierra— y presupuesto oficial, para recuperar el esplendor de ese paisaje lacustre que sólo gana notoriedad en Día de Muertos, en las celebraciones decembrinas y ante los ojos del turismo foráneo.

Al respecto, Castro Garza consideró que lo más importante es dimensionar la relevancia de las chinampas, vestigio cultural prehispánico y que él refiere así: “Casas hay en todo el mundo, pero chinampas sólo en México, en una parte del territorio de las alcaldías Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, y eso es algo único a nivel mundial, así que tiene un valor excepcional y es un bien cultural de la mexicanidad”.

Y aunque el investigador reconoció que el tema no está en el abandono y que, incluso, el gobierno local ha promovido su recuperación en los últimos años, hay un detalle polémico:

“La crítica que hemos hecho es que sí se han recuperado algunos espacios, pero no son chinampas, sino que los han utilizado para incrementar la producción agrícola (en su mayoría para consumo local), pero no bajo el enfoque chinampero tradicional, así que faltaría devolver esos espacios a su origen”, advirtió Castro Garza.

Así que la situación en Xochimilco es compleja y a este panorama se suma el hecho de que, en ocasiones, los dueños de las chinampas se ven orillados a ampliar el suelo urbano. Esto ocurre, por ejemplo, cuando alguno de sus hijos forma su propia familia y requiere vivienda, es entonces cuando ellos deciden ocupar las chinampas y, sin saberlo, repercute en la conservación de ese patrimonio que cada año pierde un poco más.

Otro factor adverso es el cambio climático, en especial con las lluvias extremas: “En una tarde puede llover lo de varias semanas, en aproximadamente dos horas, lo que impacta seriamente en la conservación de la zona chinampera, porque se degrada el suelo y tanta cantidad de agua lo arrastra hacia las zonas más bajas, a lo que se suma la desertificación y asoleamientos más intensos, lo que propicia la pérdida de agua”, indicó el investigador.

También está el problema del agua para rellenar los canales, y aquí lo que ocurre es que los manantiales de la zona se aprovechan para el abastecimiento urbano de la Ciudad de México, pero el agua tratada que se envía al área lacustre cada día es más insuficiente.

Por último, está el hecho de que quienes trabajan las chinampas a menudo son adultos de edad avanzada, los cuales reportan que cada vez hay menos niños y jóvenes interesados en ser chinamperos. ¿Será que las chinampas de Xochimilco caminan rumbo a su extinción?