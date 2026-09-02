Hablar de los afrodescendientes es volver la mirada hacia una historia dolorosa, pero también de resistencia, dignidad y aportaciones. Su presencia en América y Europa no fue producto de una migración libre. Millones de africanos fueron arrancados de sus tierras, separados de sus familias y trasladados por la fuerza durante siglos para ser vendidos como esclavos. Decirlo no debe incomodarnos: ocultar la esclavitud no cambia el pasado; únicamente prolonga el silencio sobre sus consecuencias.

La trata transatlántica convirtió a seres humanos en mercancía y sostuvo economías coloniales mediante su trabajo forzado. Hombres, mujeres y niños llegaron principalmente a América para trabajar en plantaciones, minas, puertos y hogares. Estados Unidos no fue la excepción. De acuerdo con su Censo de 2020, 41.1 millones de personas se identificaron únicamente como negras o afroamericanas, equivalentes a 12.4% de la población. Si se incluye a quienes se reconocieron además con otra identidad racial, la cifra alcanza 46.9 millones. Esta diferencia explica por qué algunas fuentes hablan de 40 millones y otras de cerca de 47 millones.

La abolición legal de la esclavitud no significó el fin de la desigualdad. Después llegaron la segregación, la exclusión educativa, la negación del voto, la violencia racial y múltiples barreras para acceder a la justicia y al desarrollo. En Estados Unidos, Martin Luther King Jr. se convirtió en símbolo universal de la lucha por los derechos civiles. Su resistencia pacífica, la desobediencia civil no violenta y su oposición frontal al racismo ayudaron a transformar leyes y conciencias. No pidió privilegios: exigió que los derechos proclamados para todos fueran realmente reconocidos a todos.

En América Latina, una de cada cuatro personas se identifica como afrodescendiente: alrededor de 133 millones. La mayoría vive en Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, México y Venezuela. Haití, Jamaica, República Dominicana y otras naciones del Caribe conservan una presencia africana determinante en su población y en su identidad. Las cifras varían entre países porque cada censo formula preguntas distintas y porque durante mucho tiempo muchas personas no pudieron, no quisieron o no supieron reconocerse dentro de una categoría históricamente estigmatizada.

México tampoco puede contarse únicamente como una nación mestiza e indígena. El Censo de 2020 registró 2.6 millones de personas que se reconocen afromexicanas o afrodescendientes. Aunque tienen una presencia histórica especialmente visible en las costas de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, viven en todo el territorio nacional. Su participación ha enriquecido la cultura, la economía y la vida pública; sin embargo, durante siglos permanecieron ausentes de los relatos escolares, las estadísticas y buena parte de las políticas públicas.

La Conferencia Mundial contra el Racismo, celebrada en Durban en 2001, marcó un punto decisivo al reconocer que la esclavitud, la trata esclavista y el colonialismo están entre las raíces históricas del racismo contemporáneo. Ese reconocimiento internacional fortaleció la lucha por visibilidad, justicia, participación y derechos plenos. Nombrar el origen de la discriminación no pretende dividir a las sociedades ni responsabilizar a las generaciones actuales por los actos de sus antepasados. Pretende comprender por qué algunas desigualdades continúan y qué debemos hacer para eliminarlas.

Los afrodescendientes no son una nota al margen ni una minoría sin voz. Son parte fundamental de la historia y del presente de nuestras naciones. Reconocerlos supone hablar con claridad de la esclavitud, honrar sus luchas y valorar sus aportaciones. No se trata de concederles derechos, porque siempre les han pertenecido; se trata de asegurar que puedan ejercerlos plenamente. Una sociedad que mira de frente su pasado está mejor preparada para construir un futuro sin racismo, sin segregación y con igualdad verdadera. ¿O no, estimado lector?