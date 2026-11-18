Las relaciones entre nuestro país y Estados Unidos vuelven a entrar en una zona de turbulencia. El presidente Trump ha recurrido otra vez a su estrategia favorita: la amenaza arancelaria como instrumento de presión política. Esta vez anunció que podría duplicar los impuestos de importación si México no detiene una caravana de migrantes que avanza de la frontera sur hacia el norte, advertencia que cobra mayor importancia porque llega precisamente cuando se negocian los términos finales del tratado comercial y se preparaba un viaje a China, rival favorito del señor Trump.

Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum sigue dando la cara por irresponsabilidades de otros, como en el caso del INE y al asedio del norte responde sin confrontación, pero sin apartarse del principio de la soberanía nacional. Informó que desde el regreso de Trump a la Casa Blanca ninguna caravana ha llegado a la frontera de su país y que las autoridades mexicanas están dialogando con los migrantes para explicarles las dificultades que encontrarían al intentar ingresar a territorio estadunidense y que de esta manera se han desintegrado 24 caravanas en el período.

En este contexto adquiere mayor importancia el viaje de la presidenta a China para participar en la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en un momento en que el mundo vive una profunda reconfiguración económica y geopolítica, donde ayer y hoy presentará el Plan México ante empresarios de las 21 economías que integran el Foro. También sostendrá reuniones bilaterales con los dirigentes de China, Canadá, Australia y Vietnam y de manera informal con el de EU y la presidenta de Perú.

La reunión con el presidente chino Xi Jinping tiene un significado especial. México necesita mantener una relación estrecha con EU, su principal socio comercial, pero al mismo tiempo requiere ampliar sus vínculos económicos y comerciales con países de otras regiones del mundo y ahí está uno de los retos de la política exterior mexicana: diversificar sin romper, abrir nuevas puertas sin cerrar las existentes y defender los intereses nacionales sin convertir las diferencias con Washington en disputas permanentes.

La presencia de la Presidenta es oportuna, pues frente a las presiones, México necesita demostrar que tiene alternativas. Con China, que puede establecer relaciones económicas sin comprometer sus intereses estratégicos y frente al resto del mundo, que puede desempeñar un papel activo en un escenario internacional cada vez más competido.

Mientras Trump eleva el tono de sus amenazas, México tiene que elevar el nivel de su diplomacia. La política exterior mexicana enfrenta así una prueba de madurez: no se trata de escoger entre Washington y Beijing, sino defender la soberanía y los intereses nacionales con inteligencia, mesura, pragmatismo y capacidad de negociación. Éste puede ser el verdadero significado del viaje de Sheinbaum a Shenzhen: mientras del norte llegan nuevas presiones, México mira con mayor amplitud hacia el mundo.

CHIAPAS PONE A TIEMPO SU AGENDA AMBIENTAL Y DE DESARROLLO SUSTENTABLE

La semana pasada conocimos que México escaló 39 posiciones en el tablero ambiental de la Universidad de Yale y se ubicó en el lugar 58 de 177 países evaluados este año. El avance es resultado de los esfuerzos en la reducción de emisiones de carbono, la política climática y la protección de hábitats marinos. El estudio también revela los retos, donde es necesario enfocarse y hacer más: calidad del aire, exposición a contaminantes, ríos y lagos amenazados y conservación de especies y bosques.

Hace dos años, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, definió como una prioridad de su administración atender el desafío ambiental con una estrategia de restauración de microcuencas. Siendo esta entidad una potencia natural por su mega biodiversidad —de las más ricas del planeta— no podía ser de otra manera. Ahora da el siguiente paso impulsando una amplia consulta a los sectores productivos y académicos para la elaboración de una iniciativa de Ley de Economía Circular. Es una nueva manera de entender el desarrollo. Durante mucho tiempo predominó un modelo lineal: extraer recursos, fabricar productos, consumirlos y desecharlos. Ese modelo generó crecimiento y bienestar, pero también provocó presión sobre los ecosistemas.

El gobernador Eduardo Ramírez se ha propuesto cambiar este modelo lineal para construir un ambiente más equilibrado y sustentable que significa prever la generación de residuos desde el diseño; aprovechar mejor el agua, la energía y las materias primas; reparar, reutilizar, recuperar y reciclar; alargar la vida útil de los productos; y convertir lo que hoy consideramos un desperdicio en un recurso que pueda regresar a los ciclos productivos.

Ninguna estrategia será viable si deja fuera a las personas. La economía circular debe generar oportunidades de empleo digno, fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, reconocer el trabajo de las personas recicladoras y recuperadoras, abrir espacios para jóvenes y mujeres, y asegurar que las comunidades participen en las decisiones que afectan sus territorios.