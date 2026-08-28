Visa y Mastercard, que reciban ambas; bancos, no ABM, cobran a escuelas

Visa, bajo el contexto del Mundial de Futbol, hizo algo importante: buscó digitalizar, otorgando terminales puntos de venta, a casi un millón de pequeñas empresas. El objetivo es utilizar las tarjetas, pagar con ellas, ya sea con terminales o utilizando el teléfono móvil (tap to phone).

Mastercard también ha entrado en sus propios esfuerzos.

Y llama la atención porque, a petición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, presidida por Ángel Cabrera, ambas empresas de medios de pago harán una estrategia interesante para que una misma empresa pueda aceptar ambas tarjetas, sea Visa o Mastercard.

Esto viene a colocación porque el Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez, y la CNBV, pusieron a consulta pública el proyecto de Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Redes de Medios de Disposición.

Las autoridades buscan promover la aceptación de los pagos con tarjetas en el país conforme las nuevas necesidades de la población y la nueva tecnología.

AMPLIARON LA CONSULTA DE OCTUBRE DE 2025

Ya había existido una consulta pública en octubre de 2025, pero por tantas inquietudes, el Banxico y la CNBV fueron sensibles para extender el análisis y los comentarios públicos.

Y ahí vendrán temas importantes, como, por ejemplo, compartir cámaras de compensación. A la fecha, también existen como cámaras de compensación, la de E-Global y Prosa.

Y también se verán casos como el de Mercado Pago, que ha otorgado más de un millón de accesos al pago con tarjeta.

REDUCIR LAS TASAS PARA ACEPTAR TARJETAS

La propuesta del Banxico y de la CNBV a discutir es que exista una reducción en las cuotas de intercambio (que paga el banco del comercio al banco emisor de la tarjeta que está pagando: esto para disminuir los costos de procesar los pagos con tarjetas).

El otro punto es robustecer la interoperabilidad para que las terminales punto de venta acepten todas las tarjetas, con independencia de si son Visa, Mastercard y, sobre todo, American Express.

¿Y AMERICAN EXPRESS SE ANIMARÁ?

De hecho, se espera que American Express se suba a la interoperabilidad para que su tarjeta sea aceptada en todas partes. Amex, tradicionalmente, ha argumentando que brinda servicios de valor agregado a sus clientes y por ello su costo.

El tema es clave para que el consumidor mexicano pueda pagar con tarjeta en donde sea y que la digitalización sea más económica y se evite el pago con efectivo. Por eso la interoperabilidad de aceptar cualquier tarjeta, sea Visa, Mastercard o American Express, va a ser clave para dinamizar el pago con la tarjeta o con el teléfono móvil.

ABM, POR VER A ESCUELAS PARTICULARES

De repente se le vino a la Asociación de Bancos de México un problema: el de las escuelas privadas.

Hubo un memo que salió del Comité de tarjetas de crédito, donde se explicaba la actualización de tasas que cada banco debe cobrar a las distintas escuelas.

Emilio Romano, presidente de la ABM, quiso reunirse con la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. No lo pudieron hacer.

HAY DE ESCUELAS A ESCUELAS Y CAMBIA LA TASA

Y es que las escuelas dicen que les quieren quitar la tasa de intercambio de 0%, es decir, que no les cobren nada por aceptar pagos con tarjetas. Y, ahí, hay de escuelas a escuelas.

Las de educación superior no pueden ser consideradas como guarderías, por ejemplo.

Ahora bien, pase lo que pase, el costo no lo debe cubrir el usuario final. No se vale que sea el padre de familia quien pague los platos rotos por el historial de la escuela privada.

Y sí, será un problema de cada banco con las escuelas privadas. No lo determina la ABM.

De que habrá una reclasificación en escuelas, lo habrá.

Es algo similar a lo que habrá con los restaurantes, pues no es lo mismo algunos restaurantes de lujo que uno económico.