UE-México: certeza en incertidumbre; Royal Caribbean, Bárcena da alternativa

Llegó un aire fresco para México y la Unión Europea con dos nuevos acuerdos comerciales que generan certeza para las inversiones y exportaciones frente a la errática política arancelaria de Trump y al regreso a estados centralistas.

DEL ACUERDO GLOBAL

México y la Unión Europea acaban de firmar dos tratados. El primero es el Acuerdo Global Modernizado. En él se ven temas de protección de inversiones (creando un tribunal para diferendo de inversiones), participación en las compras públicas, defensa de derechos laborales y ambientales.

El otro convenio firmado fue el Acuerdo de Comercio Interino, con el que se deja de cobrar aranceles a 90% de los productos, permitiendo para México tener acceso al mercado europeo en el sector automotriz, autopartes, electrónica, incluso en minerales críticos. Pero, sobre todo, en el sector agropecuario. Podremos tener jamones, quesos y vinos europeos más baratos, pero también exportar sin arancel el café de Chiapas, la vainilla de Papantla y, sobre todo, los aguacates de Michoacán, y ni se diga del tequila, que es uno de los ganadores del acuerdo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, el Acuerdo Global Modernizado.

Marcelo Ebrard y su homólogo comercial, Maros Sefcovic, firmaron el Acuerdo de Comercio Interino. Estuvieron de acuerdo en generar reglas más claras, de acceso a mercados, recordando que la globalización no ha muerto por completo.

EL RETO, APROVECHARLO

El comercio entre nuestro país y el Viejo Continente llega a 88 mil millones de dólares. Les exportamos 36 mil millones de dólares y, según la expectativa de Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior, podemos aumentar esas exportaciones en 50% en tan sólo un par de años.

Habrá que aprovechar más el acuerdo con los europeos. Vale la pena diversificar exportaciones y tener acceso a mercados más seguros, aunque más lejos.

EN MAHAHUAL, NO; PERO EN OTRO LUGAR, SÍ

Alicia Bárcena le da una salida a Royal Caribbean, la línea de cruceros que quería edificar su parque de diversiones acuático Perfect Day en Mahahual y no obtuvo los permisos ambientales. La secretaria del Medio Ambiente federal nos dice que en México se quiere recibir las inversiones, más de esta envergadura, pero deben buscar otro lugar, ahí mismo en Quintana Roo.

¿Qué sucedió? En primer lugar, Royal Caribbean se desistió de pedir el permiso ambiental en el parque de diversiones, propiamente el de Perfect Day, con toboganes, albercas, restaurantes, bares. Después, en lo que era la playa (Beach Perfect Day) y el muelle para albergar cuatro cruceros, la autoridad lo desechó por una razón contundente: ponían en riesgo el arrecife de coral y el equilibro ambiental.

Además, hay diferencias en cuanto a la inversión. La Semarnat detalló la reducción de la inversión a 208 millones de dólares en Perfect Day; a 40 millones de dólares en Beach Perfect Day y a 67 millones para la reconstrucción del muelle. Ni de lejos eran mil 500 millones de dólares.

El rechazo al proyecto por cuestiones ambientales es entendible, no así el retraso en la decisión.

Desde 2024, Royal Caribbean presentó su proyecto en Palacio Nacional. Además, debemos decir, la naviera no quiere problemas con el gobierno mexicano. Esta historia continuará.

MÁS CAMBIOS EN PEMEX

Con el ascenso de Juan Carlos Carpio a la Dirección de Pemex, también se vio la necesidad de tener otra estrategia de comunicación. Llega Pamela Hamui como directora de Comunicación de Pemex. Pamela hizo un buen trabajo en la Secretaría de Energía, al lado de Luz Elena González, donde, con buena comunicación, se dio a conocer la apertura del sector. Ahora, Pemex, con nueva estrategia y enorme apoyo del erario, necesita dar resultados y tener una mejor comunicación pública.

Con la llegada de Pamela Hamui ya se vio un ligero cambio. Después de la degradación del Grado de Inversión de Moody’s a la CFE se pensaba que Pemex tendría la misma ruta. No fue así. En la comunicación de Pemex se informó que mantiene la misma calificación de B1 con perspectiva estable. B1 es una calificación especulativa, pero por lo menos Pemex no siguió cayendo. Ya están informando.