Tercera suspensión de exportación de aguacate por inseguridad

El éxito de la exportación del aguacate mexicano hacia Estados Unidos tiene mucho que ver con haber aceptado aquí en nuestro territorio, particularmente en Michoacán, a inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. De esta manera, el aguacate michoacano, sobre todo la variedad Hass, ha sido un éxito exportador mexicano.

DESDE 2022 LOS FRENOS EN EXPORTACIÓN

Sin embargo, por tercera ocasión, Estados Unidos suspende la importación de aguacate michoacano. En las tres ocasiones los inspectores de seguridad del Departamento de Agricultura de Estados Unidos se han sentido amenazados por la inseguridad que priva en Michoacán.

GCMA hace un buen recuento de los tres sucesos:

-La primera ocasión que se suspendió la exportación de aguacates michoacanos fue el 11 de febrero de 2022, cuando un trabajador fitosanitario del Departamento de Agricultura recibió una amenaza telefónica.

-La segunda ocasión fue el 15 de junio de 2024, cuando dos inspectores estadunidenses fueron retenidos en un bloqueo carretero en Aranza, en el municipio de Paracho. Aquella vez detuvieron la exportación de aguacate y de mango.

-Y ahora, el 5 de agosto de 2026, la Embajada de Estados Unidos notificó la suspensión de inspecciones del Departamento de Agricultura en Michoacán por temas de inseguridad.

RAMÍREZ BEDOLLA, CON EMBAJADOR Y EBRARD

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, habló con el embajador estadunidense, Ronald Johnson, y también pidió hablar con Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

En otras ocasiones, la suspensión de actividades de los inspectores estadunidenses ha sido de días. Se espera que en esta ocasión sea algo similar.

El aguacate representa exportaciones anuales por más de 3,600 millones de dólares.

Michoacán es la entidad que produce más de 70% del aguacate mexicano, sobre todo de la variedad Hass. Y aunque Jalisco también produce aguacate y está certificado por Estados Unidos, su cosecha no llega más allá de 12% nacional.

Además, Michoacán exporta casi 90% del total del aguacate mexicano hacia el vecino del norte.

EL RIESGO: QUE OTROS PAÍSES TOMEN EL MERCADO DE MÉXICO

El aguacate mexicano es un caso de éxito exportador. No hay Super Bowl sin el mismo e incluso los aguacateros reunidos en la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAN) han logrado tener una marca común para exportar a Estados Unidos, la de Avocados from Mexico.

Pero si siguen los problemas de inseguridad en Michoacán, las cadenas de valor de México se van a frenar y va a ser riesgoso para el aguacate mexicano, pues otros países también quieren exportar hacia Estados Unidos. En la fila están esperando Colombia, Perú y Brasil para poder tomar el mercado que ha ganado México en el aguacate que se vende en Estados Unidos.

INVERSIÓN VOLVIÓ A BAJAR

La Inversión Fija Bruta volvió a caer. Después de haber tenido un buen indicador en abril, donde creció 4.1%, ahora para mayo la inversión volvió a caer. En mayo, la baja de la Inversión Fija Bruta fue de -0.4%, impulsado sobre todo por el fuerte descenso de la construcción residencial.

Todo hace pensar, en efecto, que por el Mundial hubo obras de departamentos y casas para estar listos y aprovechar los alojamientos. Y, una vez pasada la temporalidad, la construcción en vivienda volvió a bajar de manera fuerte.

La inversión sigue siendo el talón de Aquiles para poder crecer.

CFE SÍ ANALIZA FIBRA E

Interesante. Bloomberg dio a conocer que la CFE sí analiza el lanzamiento de una Fibra E, con la cual podría financiar la generación y, sobre todo, la transmisión. La Fibra E traería activos de las nuevas centrales de ciclo combinado. Recordemos que la inversión en electricidad es clave para las exportaciones actuales y para el crecimiento económico. El plan es invertir 30 mil millones de dólares entre presupuesto público con participación privada, a través de inversión mixta, y con Fibra E. Esperemos que alcance para las necesidades de una mayor generación y, sobre todo, transmisión eléctrica.