En Shenzhen, China, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió tan sólo 20 minutos con el presidente Trump. Fue suficiente para decir lo que se debía decir, que la revisión del T-MEC está prácticamente concluida.

La mandataria mexicana salió declarando que el acuerdo comercial podría terminar el próximo 14 y 15 de diciembre, en el marco del G20, cuando ella vuelva a ver al presidente Trump, pero esta vez en Estados Unidos, en Florida.

EN AUTOMOTRIZ, CONTENIDO REGIONAL, NO NACIONAL

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, ha recordado que el gobierno estadunidense quería a su favor un contenido ya no regional, sino nacional, todavía mayor en el sector automotriz, lo cual fue un punto de controversia.

Las mismas compañías estadunidenses, como GM, Ford y Stellantis, estuvieron en contra. Estados Unidos quería que los vehículos se fabricaran en un 50% en Estados Unidos, lo cual dejaba fuera las cadenas productivas regionales, en particular las de México con EU, pero también las de Canadá.

Y ya de por sí se había elevado la cuota de contenido regional de 62.5% a 70%, dejando sólo la posibilidad de traer de otros países 30% del contenido del vehículo.

ARANCELES 232, NO CERO, PERO SÍ REDUCIDOS

Para poder cerrar el T-MEC, México necesita que Estados Unidos reduzca los aranceles de la Sección 232. Hablamos de 50% al acero y aluminio mexicanos, donde, por cierto, son impuestos absurdos porque acusan al acero mexicano de dumping, cuando son ellos los que venden mucho más acero y posiblemente a precios dumping.

Y también en esa Sección 232 vienen los aranceles de 25% a las exportaciones automotrices mexicanas.

Este impuesto también es injusto. Hay países con gran producción automotriz, como Japón o Corea, o incluso los europeos, que sin tener un acuerdo comercial con Estados Unidos logran tener un arancel menor para exportar hacia aquel país. Ellos tienen un arancel de 15%, cuando las exportaciones mexicanas lo tienen de 25 por ciento.

Sheinbaum y Ebrard no buscan que Estados Unidos retire por completo los aranceles, pero sí que los reduzca.

CERRAR REVISIÓN DEL T-MEC, CERTEZA PARA EXPORTACIÓN

El viernes, Donald Trump dijo estar a punto de concluir el acuerdo comercial con México. Claro, bajo su punto de vista, EU podrá concluir el acuerdo comercial siempre y cuando México revierta el superávit comercial con Estados Unidos y controle a los cárteles de la droga. Trump mezcla todo y bajo su conveniencia.

Sin embargo, el T-MEC podría quedar concluido para diciembre y comenzar su nueva etapa con revisiones anuales. El cierre del acuerdo comercial será un elemento de certeza para el sector exportador mexicano, que vende más de 80% a EU, y ha sido uno de los principales motores de la economía mexicana; por lo menos el más dinámico.

TELCEL, FALLAS Y EXPLICACIÓN

El viernes, Telcel tuvo fallas para sus usuarios en la capital mexicana y la zona conurbada. En tiempos donde varios trabajos de personas dependen de aplicaciones móviles, la falla fue notoria.

La empresa de telefonía móvil más grande del país explicó que se debió a una “degradación” de sus líneas, donde, siguió explicando la compañía, tuvo trabajos para aumentar la capacidad de su red, afectando la operación de ese momento. Telcel dio a conocer que el origen de la falla fue resuelto de inmediato.

Hasta ahí todo era entendible. Pero lo raro fue la siguiente explicación: “Debido a la congestión por los intentos de llamadas” hubo intermitencias. Es normal que los usuarios, después de un tiempo de no tener señal, quisieran reponer todas sus llamadas. En fin, la empresa es seria, es la más grande, invierte en su red, pero las explicaciones de los ingenieros son poco sensibles al echarle la culpa a los usuarios, quienes son los que sufrieron los desperfectos.

ESTADIO BANORTE Y NFL

Banorte llegó a invertir cerca de 300 millones de dólares para la remodelación del estadio que ahora lleva su nombre. El estadio sigue perteneciendo al Grupo Ollamani (América). Pero el nombre y la marca comercial pasan a ser de Banorte durante 12 años. El banco lo inauguró con su marca antes del Mundial, pero la FIFA obligó a que tuviera el nombre de la Ciudad de México. Sin embargo, ahora con eventos como el partido de los Vikingos contra los 49s de la NFL, poco a poco el Estadio Banorte va tomando forma. Incluso tuvieron que hacer arreglos a la cancha. Es una apuesta a largo plazo donde parece que sí les resultará.