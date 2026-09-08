Sheinbaum y Amador en el Fobaproa: reducir capital

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí, es el cuento de Augusto Monterroso y parecería la historia del Fobaproa. Lo hemos discutido por 30 años y viene de manera recurrente. Que si es un distractor de otros problemas como el megasalvamento a Pemex o la necesidad de reducir más fuerte el déficit fiscal. Puede ser. Pero también es cierto que sigue siendo un problema de finanzas públicas.

El Fobaproa fue el salvamento bancario en la época de Ernesto Zedillo, por el cual no quebraron los bancos y se mantuvo el sistema de pagos del país. Estuvo lejos de ser la mejor opción. Es lo que había: un mal diseño que no estaba listo para un salvamento sistémico. Y sí, salvó igual a pequeños ahorradores que a grandes inversionistas, incluyendo los banqueros.

El Fobaproa tenía la deuda de los bancos, la de la cartera vencida que no pudieron cobrar. En aquel entonces fue de 552 mil millones de pesos. Era 14% del PIB de 1998. Y sí, fue una deuda privada que pasó a ser pública. La absorbió el Estado mexicano.

Para evitar otro costo de esa magnitud para el Estado mexicano se creó el IPAB. Y, hoy en día, el IPAB sólo salva a los pequeños y medianos ahorradores en caso de un quebranto. El monto del rescate del IPAB, por ahorrador, es de 400 mil udis, algo así como 3 millones 520 mil pesos.

Sin embargo, la deuda histórica del Fobaproa sigue ahí y hay que pagarla. La presidenta Claudia Sheinbaum la acaba de tomar como un tema clave y, claro, también para criticar a los gobiernos anteriores. La Presidenta dio a conocer que del presupuesto se pagan, anualmente, 50 mil millones de pesos por la deuda del IPAB. Pero que es un pago, en su mayoría, de puros intereses.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, ha comentado que el problema es que muy poco de ese pago va a capital, entonces la deuda del Fobaproa, hoy IPAB, podría llevarse hasta el año 2057, o sea, dentro de 30 años más.

¡Ojo!, el gobierno de Sheinbaum sí está por pagar lo adeudado, para evitar tener un incumplimiento de pagos. Pero quiere pagar a capital.

Esto hace recordar, en otros tiempos y en otro contexto, a lo que se hizo con el Enfoque Brady, donde en aquel entonces, siendo presidente Carlos Salinas y secretario de Hacienda Pedro Aspe, se buscó pagar sólo el capital de la deuda externa, no los intereses. De otra manera, la deuda era impagable.

Por lo pronto, la Asociación de Bancos de México, presidida por Emilio Romano, opina que el Estado cumpla con sus obligaciones financieras, como es pagar la deuda del IPAB, y que, así, no caiga en incumplimiento de pagos.

Y lo que piden Sheinbaum y Amador es pagar capital, no puros intereses.

TELEVISA Y BOLSA, PARA EL VIERNES

Las acciones de Televisa cayeron 13.03% en la Bolsa Mexicana de Valores. La caída se debió a su posible salida del índice S&P BMV/ IPC. Sin embargo, el rebalanceo final del índice se verá hasta el próximo viernes 11 de septiembre.

Televisa cotiza en la Bolsa desde 1991 y siempre ha estado en el Índice de Precios y Cotizaciones. Incluso suele ser de las acciones defensivas. Vamos a ver el rebalanceo del IPC, ahora bajo la metodología de S&P, que se revisa cada seis meses. La que podría entrar en lugar de Televisa es la petroquímica Alpek, que subió ayer 1.7 por ciento. Veremos la decisión final el viernes próximo.

SAMSUNG Y LOS TELEVISORES

La competencia por las televisiones, a través de las pantallas, es interesante. Según la consultora Circana, Samsung México, dirigida por Thomas Yun, ocupa la primera posición en el mercado total de pantallas. Para el mercado de mayor volumen de ventas, la tecnología UHD es la puerta de entrada. Pero hay un cambio hacia el segmento premium, con tecnología QLED, Neo QLED y Mini LED. Y de plano para los exigentes, hay Micro RGB. Total, Samsung produce para todos los segmentos y esto le ha dado un liderazgo que, presumen, lleva 20 años en la industria de televisores.

CONDUSEF VERIFICA TELÉFONOS DESCONOCIDOS

Óscar Rosado, presidente de la Condusef, acaba de lanzar una verificación de número telefónico para fraudes, spam o llamadas sospechosas. Si usted tiene llamadas no reconocidas que puedan ser un fraude, vale la pena meterse a la página de la Condusef y consultar si se trata de un fraude o si es un número telefónico verídico. Es una buena gestión la de la Condusef.