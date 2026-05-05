Sheinbaum, por despertar inversiones simplificando trámites y dando certeza fiscal

La presidenta Claudia Sheinbaum busca despertar las inversiones, totalmente adormiladas por la reforma judicial y por cambios en los órganos autónomos, entre otras razones. Para lograr dar un mejor ambiente para las inversiones, la Presidenta recurre a su Plan México y, desde el Museo de Antropología y teniendo a todo el Consejo Coordinador Empresarial, encabezado por José Medina Mora, presenta varios decretos a favor de facilitar las inversiones: 1.-El decreto para la autorización inmediata de inversiones. 2.-El decreto para la creación de la ventanilla única de comercio exterior. 3.- El decreto para la simplificación en los trámites de la Cofepris. 4.- El decreto para el cumplimiento fiscal.

Para lograrlo, la Presidenta retoma su Plan México y, desde ahí, un ambicioso programa de simplificación de trámites, donde la promesa es que, ahora sí, las inversiones encuentren un proceso fácil y ágil para desarrollarse.

CERTEZA JURÍDICA EN OBLIGACIONES FISCALES

El tema fiscal que ha traído quejas de las empresas estadunidenses y canadienses dentro del T-MEC. Acabamos de ver el arbitraje internacional de Canadian Pacific Kansas City en contra del SAT. Por ello, la Presidenta recordó lo obvio: todos deben cumplir con las obligaciones fiscales. Pero, conocedora de lo que ha hecho la Corte con la reforma judicial, buscó brindar lo que no brinda el Poder Judicial: certidumbre jurídica: “Es indispensable dar claridad y certeza en los criterios de auditorías, evitar la retroactividad indebida y eliminar cualquier forma de doble tributación. Y por eso es lo que estamos firmando el día de hoy”. Con los atentos saludos a la Corte, que ha hecho todo lo contrario: buscar retroactividad en el cobro de impuestos. Y, desde luego, un llamado al SAT para cuidar los criterios en las auditorías.

SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA POLOS DE DESARROLLO EN 30 DÍAS

Y vino el paquete de simplificación de trámites:

-Se resolverán los trámites de fuertes inversiones en los polos de desarrollo del Plan México. A lo máximo, tendrán 30 días para dar la autorización a inversiones mayores a los 2 mil millones de pesos en sectores automotriz, electrónico, farmacéutico, aeroespacial, entre otros.

-Las empresas que quieran invertir podrán recibir, a lo mucho, 90 días en sus trámites. Después de ese tiempo serán autorizadas las inversiones.

-Se creará una oficina presidencial de inversiones para darles seguimiento.

-Habrá una ventanilla única de comercio exterior.

-En la Cofepris, donde ha estado el cuello de botella del sector farmacéutico para registro de medicamentos, vendrá una simplificación en los trámites, permitiendo el desarrollo de la industria nacional.

ENERGÍA, VIENEN LICITACIONES QUE SE COMPROMETEN A SER RÁPIDAS

En energía, Luz Elena González, secretaria de Energía, se comprometió a tener listos los nuevos contratos para que participe la iniciativa privada, sobre todo en energías renovables, que pasaría de 24% a 38% de la generación eléctrica nacional. Y si es en proyectos mixtos, manteniendo 54% en manos del Estado y 46% en manos privadas, pero facilitando los trámites de los privados. La economía mexicana ha dejado de crecer, sobre todo porque no hay inversión privada y, sin ella, tampoco empleos. Este tipo de acciones van por el camino correcto para despertar la inversión y empezar a darle la certeza que ha perdido con la reforma judicial.

ENCUESTA DEL BANXICO

La encuesta del Banco de México con analistas del sector privado trajo el dato que se debe revertir: el menor crecimiento. La encuesta de abril indica que los analistas siguen bajando los pronósticos de crecimiento de 2026. Lo reducen de 1.49% a 1.38 por ciento. El primer trimestre del año no fue alentador. Caímos -0.8% en el PIB. Y crecer a 1.38%, esperado por los analistas, será muy bajo para los pronósticos oficiales, que están en 2.3% (Hacienda). Los nuevos decretos para fomentar la inversión, facilitando trámites y generando certeza para pagar impuestos, van en buen camino para alentar la inversión privada, que ha estado detenida. Por su parte, la inflación sigue presionada. Los analistas privados subieron su pronóstico de inflación de 4.21% a 4.38%, y el problema es en dónde están siendo las alzas: en productos de la canasta básica. Por eso, esta inflación, si bien no es muy elevada, sí está pegando en los bolsillos de la población. Este jueves, el Banxico tiene su anuncio de política monetaria, donde la posibilidad de mantener las tasas para combatir la inflación no es tan segura.