Seguir bajando el déficit a 3.9% del PIB, mensaje a calificadoras

La presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario de Hacienda, Edgar Amador, lo sabían: tenían que seguir bajando el déficit fiscal para enviar un buen mensaje a las agencias calificadoras.

El gobierno plantea en el tercer año de la Presidenta la reducción, de 4.1% a 3.9% del PIB, del déficit fiscal en su medición más amplia (los Requerimientos Financieros del Sector Público).

EL AJUSTE EN TRES AÑOS SERÁ DE 1.8 PUNTOS DEL PIB

El déficit fiscal heredado por López Obrador ha sido una pesadilla. Fue de 5.8% del PIB, el más elevado en 30 años, bajo el argumento de terminar las obras sexenales (Dos Bocas, AIFA, Tren Maya).

Ese déficit era peligroso. La administración actual lo ha bajado en más de 1.5 puntos porcentuales del PIB, que, en palabras de Edgar Amador, es el ajuste fiscal más profundo de las últimas décadas.

Ahora lo reducirían de 4.1% —donde supuestamente terminará el año— a 3.9% del PIB. En total, el tamaño del ajuste en el actual gobierno habrá sido de 1.8 puntos porcentuales.

BUSCAR CRECER MÁS: A 2% EN 2027

¿Las agencias calificadoras y algunos en el mercado quisieran ver un ajuste mayor? Desde luego, pero también hay que crecer.

La Presidenta y el secretario de Hacienda ya vieron los problemas de tener una atonía en el crecimiento: no hay inversión, no hay ingresos públicos y los empleos formales son pocos. Por eso se necesita crecer más y se intentará; por lo menos que la inversión pública se destine más a gasto de infraestructura. Y, desde luego, a multiplicar la inversión pública con la privada, en energía eléctrica y también en inversiones mixtas con Pemex.

Además, vendrá un plan para la micro y pequeña empresa, el cual urge. En total, para 2026, el gobierno presenta un crecimiento de 2% anual, que sería el más elevado de los tres años de la presidenta Sheinbaum.

En 2025 se creció 0.8 por ciento. En 2026 podremos crecer 1.2 por ciento. Y para 2027 esperaríamos, según la estimación de Hacienda, dos por ciento.

El crecimiento ha quedado a deber en la 4T. Edgar Amador Zamora, en la presentación del paquete presupuestal en la Cámara de Diputados, apuntaba que se tendrá un mayor gasto en el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, al cual se asignarán 2.6 billones de pesos.

MODIFICACIONES A LA LEY DEL ISR

Y en cuanto a los ingresos, aumentarán marginalmente los tributarios a 15.4% del PIB, donde vienen cambios en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Las modificaciones serán para evitar la evasión fiscal.

Y se espera que Pemex, con las transferencias del gobierno, ya alcance un superávit financiero de 95 mil millones de pesos y, así, ir reduciendo el nivel de transferencias a la petrolera, que se ha convertido en un barril sin fondo.

Total, se presenta un paquete presupuestal, +++grosso modo+++, cumplidor con las agencias calificadoras. Serio en cuanto a seguir bajando el déficit fiscal, ahora a 3.9%, y manejando margen para inversión en infraestructura y poder detonar un crecimiento de 2 por ciento. Y, claro, esperando que Pemex empiece a dar resultados después de las enormes transferencias que ha tenido.

TELEVISA REPUNTA Y GANA 9.17%

Televisa no se dejó. El mercado, al saber que podría haber un rebalanceo en el índice bursátil, el S&P BMV/IPC, donde Televisa podría quedar fuera del índice, la castigó fuerte al dejarla caer 13 por ciento. Pero, ayer, Televisa, salga o no del índice, mostró algo interesante: puede generar valor, y ganó 9% en la Bolsa Mexicana de Valores.

Varias casas de Bolsa entraron a comprar la acción a precios bajísimos. Televisa sigue haciendo contenidos, ahora con Vix. Pero también mantiene su fusión con Univision, en el mercado hispano más grande del mundo, el de Estados Unidos. Y quiere entrar a telecomunicaciones móviles, pues ya tiene una fuerte posición en cable. Por eso, el repunte.