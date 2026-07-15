¿Por qué tan satisfechos?; hipotecas: Santander en serio; L3 coinversión licitada

En una economía que apenas si ha crecido, con inseguridad pública en el país, con una división política tan fuerte, se pensaría que los mexicanos estamos poco satisfechos con nuestra vida. No es así. El mexicano, por lo menos durante 2025, es una persona que califica con hasta 8.62 (en escala del 0 al 10) su satisfacción con la vida actual.

Este resultado viene de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (Enbiare) 2025, del Inegi.

Claro que adentrándonos en la encuesta hay diferencias. Por ejemplo, las personas con discapacidad tienen una menor satisfacción, de 7.99. O las personas mayores de 18 años con lengua indígena, que tienen una satisfacción de 8.33, lo que nos habla de la necesidad de políticas de inclusión.

Pero de que el mexicano, en general, está satisfecho con su vida, sí lo está. Incluso en el ánimo, en una escala amplia de -10 a 10, el ánimo llega a 5.29. Los hombres tienen mejor ánimo que las mujeres. El entramado familiar, que sirve de red de protección, ayuda a tener los niveles de satisfacción en México. De igual manera el entorno personal, social y laboral.

LOS DECIMOSEGUNDOS MÁS FELICES

Los resultados de satisfacción con la vida del mexicano van de mano con que seamos el lugar número 12 a nivel global de felicidad. Según el Informe Mundial sobre la Felicidad 2026, México ocupa el lugar número 12, y conste que se perdieron dos lugares porque estábamos en el Top Ten de este informe diseñado por la Universidad de Oxford, Gallup y la Red de Soluciones para el Desarrollo sostenible de la ONU. Ahí se toma en cuenta el PIB per cápita, la esperanza de vida, la libertad para tomar decisiones de vida, el apoyo social, la percepción de corrupción. Y sí, a pesar de un entorno tan adverso, estamos satisfechos con la vida.

BATALLA HIPOTECARIA Y SANTANDER TOMA DELANTERA

Los bancos compiten fuerte por las hipotecas en México. Las hipotecas es el segmento donde más ha bajado la tasa de interés de los créditos, pero en el último año la batalla ya no es tanto en tasa, sino en productos globales que van adheridos a las hipotecas. Esto lo entendió Santander. Borja Serrats, director ejecutivo de Crédito Particulares en Santander, presume la cifra de haber producido más hipotecas que cualquier otro banco en México. Es decir, lograron colocar más créditos para vivienda propia o casa que otros bancos. Durante el primer trimestre de 2026 tuvieron 18% de crecimiento.

Claro que, en cartera total, todavía Banorte ocupa el segundo lugar, y BBVA el primero. Pero Santander ya es un claro competidor, por una sencilla razón: entendió el mercado mexicano. El financiamiento para adquirir una casa o departamento es a largo plazo. Y como tal, el banco debe ir ofreciendo varios instrumentos, desde seguros hasta tarjetas de crédito. Por eso el crédito hipotecario ofrecido por Santander es más competitivo mientras el usuario tenga más productos y servicios con el banco. Llega a ser hasta de 8.95% anual.

Además, el crédito hipotecario lo vieron abarcando al gran mercado mexicano, que en promedio solicita un 2.6 millones de pesos de financiamiento para adquirir una casa.

Con base en ello, mejoraron su oferta para asalariados. ¿Cómo?, ofreciendo más productos, pero también haciendo más fácil la aprobación y el pago del crédito hipotecario. Incluso, en algunos casos, si el cliente tiene sus productos con el banco, el enganche apenas es de 5% de la propiedad, y el préstamo hipotecario llega a ser de 95%. La competencia ayuda al consumidor. Santander lo entendió y entró de lleno.

LÍNEA 3: COINVERSIÓN LICITADA, LA JUGADA DE BRUGADA Y DE BOTTON

Se modernizaron la Línea 1 y 2 del Metro, aunque con sospechas de irregularidades y sobrecostos. Por eso fue un buen anuncio el de Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina, junto con Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas, quienes anunciaron la renovación y rehabilitación integral de la Línea 3, la de Indios Verdes a Universidad. Pero con una licitación pública abierta, que permita una coinversión. La Línea 3 moviliza 1.1 millones de pasajeros al día. Cuenta con 21 estaciones, una longitud de 23 kilómetros, siete conexiones del Metro y 13 conexiones de Metrobús.

La inversión para renovar la Línea 3 será de 40 mil mdp. Se planea comprar 45 trenes nuevos y, desde luego, renovar las estaciones. Se invitará a un grupo privado para coinvertir, pero con base en una licitación pública, lo cual es totalmente saludable. De hecho, la coinversión es una figura jurídica prevista en la Ley de Austeridad y Transparencia. Esperemos que sea público y transparente.