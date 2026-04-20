Padrón telefónico, ni 20%; cambios en Economía

Para crear el padrón telefónico se está obligando a los usuarios de cualquier teléfono celular a registrarse con su identificación (INE o pasaporte) y su CURP. Se trata de vincular su línea telefónica a su identidad. El gobierno mexicano busca combatir el crimen organizado mediante el conocimiento de quién está utilizando un teléfono móvil.

Hay fraudes y extorsiones vía telefónica a diario en el país. Fraudes telefónicos de todo tipo: engaños de haberse sacado un premio, de que están utilizando tu cuenta bancaria, de que el SAT necesita información. Toda clase de engaños, fraudes y extorsiones utilizando los celulares, donde se sabe que muchos vienen de las cárceles, pero no se ha podido resolver el problema. La respuesta del Estado mexicano ha sido crear un padrón donde se conozca quién utiliza las líneas telefónicas. Esto se ha intentado hacer en otras ocasiones con muy poco éxito por un gran temor: que se vendan las bases de datos.

Lamentablemente, ya ha sucedido. Las bases de datos se han vendido al mejor postor en el mercado negro, creando un mercado secundario de robo de información e identidad.

La poca respuesta de la población a registrarse, entre otras razones, es por el temor a ver vulnerada su identidad. Pero también a la falta de información y campañas. Son casi 160 millones de teléfonos móviles en el país y, según distintas versiones, hay menos de 20% registrado en el nuevo padrón.

El periodo para registrarse va del 9 de enero pasado al 30 de junio de 2026. Y, estando a la mitad del periodo, pocos han vinculado su celular a su identidad. Las compañías telefónicas, como Telcel, AT&T y Telefónica Movistar (en venta) o Bait, están preocupadas por el retraso. Si llega el 30 de junio y los usuarios no se registran, las compañías tendrán que cortar el servicio telefónico a la persona o empresa y sólo permitirle llamadas de emergencia. Hoy, Norma Solano, presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, da conferencia de prensa para explicar los avances en el padrón. La CRT es la encargada, constitucionalmente, de velar por el padrón y su cuidado para evitar un mal manejo de la información privada de cada cliente de un teléfono móvil.

LLERENAS AL IMPI; SANTIAGO, CANDIDATO

Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, sí podría dejar su puesto, pero para ocupar otro de importancia dentro de la dependencia a cargo de Marcelo Ebrard.

Llerenas iría al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que hoy en día se ha convertido en un puntal de confianza para la industria al tener los temas de derechos intelectuales de la empresa. Ebrard le ha dado realce al IMPI, por eso envío ahí a Santiago Nieto, quien ha fortalecido al IMPI para buscar generar confianza en las patentes, derechos de autor, protección de tradiciones y productos populares que buscan su autenticidad con denominaciones de origen.

Santiago igual apoyó la lucha libre que se metió en el tema de la industria de la salud, donde se busca consolidar la patente de 20 años en las medicinas. Con buen trabajo a cuestas, Nieto tiene una vena política y vienen las elecciones de su estado, Querétaro. Quiere participar para ser gobernador en una entidad difícil para Morena. Querétaro es panista y su gobernador actual, Mauricio Kuri, lo ha hecho bien. Pero Santiago va a dar la pelea. Vidal Llerenas, quien como subsecretario ha estado de lleno en los polos de desarrollo, podría ir al IMPI. Y como nueva subsecretaria de Industria y Comercio podría subir Ximena Escobedo.

T-MEC, SEGUNDO EPISODIO

Hoy comienza en México la segunda ronda de negociaciones de la revisión del T-MEC, diseñada cada seis años y donde la administración Trump se ha visto interesada en negociar con México los términos del T-MEC.

Las nuevas negociaciones serán en México. Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, llegó a nuestro país para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y, desde luego, con Marcelo Ebrard, secretario de Economía, quien estará acompañado de Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior. El representante comercial de EU llega a México cuando, dentro del mismo Estados Unidos, por otro lado, vemos a un Howard Lutnick, secretario de comercio, decir que el T-MEC necesita rediseñarse totalmente. Y aquí habrá que tener cuidado: son momentos de elecciones intermedias en EU (los comicios son en noviembre) y Lutnick parece jugar para su electorado.

Lo de fondo: a EU sí le interesa el T-MEC. México es parte de su solución para competir con China y otras naciones. México llega con dos posturas pendientes. Reducir aranceles en el acero y aluminio de 50% y reducir los del sector automotriz, que están en 25 por ciento.