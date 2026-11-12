Nvidia, el problemón de suceder al fundador, presidente y director

¿Qué hacer cuando el fundador, presidente y director de una megaempresa ni siquiera tiene un sucesor a la vista y, además, hablamos de un empresario muy amigo del presidente Trump? Esto ha sucedido en Nvidia con Jensen Huang, quien tuvo un romance con una posible espía china. Pero Jensen es tan fuerte en la empresa, que la junta directiva decidió contratar una investigación independiente (con el bufete Wachtell, Lipton, Rosen & Katz).

Y ya sabemos en lo que terminan esas investigaciones independientes, en tapar el escándalo y que todo siga igual. Sin embargo, ayer se supo algo adicional. Jensen Huang tuvo otra relación extramarital. El domingo aceptó tener una relación con Alice Huang, una posible espía china y CEO de la empresa Megaspeed, que le compró a Nvidia semiconductores que terminaron en China, en momentos donde existe un bloqueo estadunidense.

Pero, según The New York Times, ahora se sabe que Jensen Huang mantuvo otra relación extramarital y habría sido nada menos que con la vicepresidenta de Nvidia en el área de Salud, Kimberly Powell, en San José California, en una conferencia de la compañía en marzo pasado.

LA POSIBLE DESTITUCIÓN TUMBÓ OTRO 8% LAS ACCIONES

Ante ello, The Wall Street Journal publicó que Nvidia se preparaba para destituir como director ejecutivo a su también presidente y fundador Jensen Huang. La sola posibilidad de hacerlo tumbó 8.0% las acciones de Nvidia cuando el mercado ya había cerrado.

ÍCONO DE LA IA Y AMIGO DE DONALD TRUMP

Jensen Huang es el ícono empresarial de la inteligencia artificial. Y se convirtió en el empresario más cercano del presidente Donald Trump en el último año. Viajó a China con él y lo hacía sentarse a su lado en cualquier reunión, mientras que Elon Musk se sentaba al otro lado.

Jensen Huang ha sido el más influyente empresario en la política de la Casa Blanca respecto a la IA, permitiendo la creación de enormes centros de datos con muy poca regulación (ahora los demócratas quieren ponerle reglas en el uso de energía eléctrica, agua y, desde luego. eliminar la exención fiscal que hay en varios estados, como Texas).

CUANDO EL GOBIERNO CORPORATIVO FALLÓ

Trump ha defendido a Jensen Huang. Pero ahora se tropieza dos veces con la misma piedra de infidelidad que acarrea conflictos de interés; uno, el más fuerte, con la relación con China y la venta de semiconductores de IA, y ahora un conflicto de interés interno, en su propia empresa, al haber sostenido un romance con una de sus vicepresidentas.

Destituirlo es complicado. Huang es el fundador, presidente y director de la empresa. Es un ícono empresarial. Y es uno de los mejores amigos del presidente. Aquí es cuando el gobierno corporativo tuvo una de sus peores fallas y la empresa y todo el mercado confiaron en el gran impulsor de la IA pensando que nada le iba a pasar. Y le está pasando todo.

NETFLIX CON POP PARA CONECTARSE

con operadores locales

La batalla en el streaming es por tener una mejor conexión e imagen y evitar latencias. Netflix acaba de inaugurar en Querétaro un Punto de Presencia (PoP) para conectarse directamente con los proveedores de internet locales.

Netflix instala su propio equipo y se conecta con los proveedores locales. Así, evita tener que enrutar su tráfico desde Estados Unidos. Netflix busca una menor latencia, una respuesta más rápida y con mejor calidad de su imagen. La batalla del streaming, desde luego, es en contenido, pero la carretera por donde viene el video es otra columna.

Sólo Brasil tenía un Punto de Presencia (PoP) en América Latina. Ahora lo tiene Netflix en Querétaro y, desde luego, esto le ayudará a que los eventos en vivo, como los deportes o especiales, tengan una transmisión garantizada.