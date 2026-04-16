Minusvalías: no apanicarse; fracking, gobierno decide; Plata capitaliza; Amador y Bessent

Fueron diez meses de buenas plusvalías en las afores. De hecho, las afores, históricamente, dan un buen rendimiento, por encima de la inflación. Los ahorros de los trabajadores sí están protegidos en estas Administradoras de Fondos para el Retiro de la inflación y con rendimientos. Sin embargo, hay periodos malos, los de minusvalías, y eso es lo que está pasando.

Venimos de un febrero con plusvalías por 148,254 millones de pesos. Y ahora pasamos a un marzo de minusvalías en las afores. ¿Por qué? Por la guerra de Estados Unidos e Israel en contra de Irán, lo cual ha originado enorme volatilidad en los mercados, llevando a subir las tasas de largo plazo y con varios activos volátiles. Las minusvalías para marzo, en las afores, fueron significativas: 417 mil millones de pesos, según dio a conocer la Consar, presidida por Julio César Cervantes. De hecho, para el primer trimestre de 2026 se tuvieron minusvalías por 111 mil millones de pesos, a pesar de que enero y febrero alcanzaron plusvalías.

¿Son pérdidas? No necesariamente, si el trabajador se apanica o quiere cambiar parte de su afore, entonces sí serían pérdidas. Lo mejor en estos casos es dejar el saldo tal y como está, y las cosas se irán recomponiendo. Los mercados en marzo, por la guerra con Irán, sufrieron toda clase de movimientos, y esa volatilidad dañó las inversiones de las afores. Pero es temporal. Las mismas inversiones se irán recuperando conforme pasan los meses. Las afores, históricamente, traen rendimientos. Este trago amargo hay que pasarlo. ¿En qué invierten las afores a través de sus siefores (fondos de inversión)? 50% se invierte en bonos gubernamentales, pero también en otro tipo de bonos y alrededor de 20% en acciones.

Bien lo dijo la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), presidida por Guillermo Zamarripa: “La volatilidad que ocasiona minusvalías en periodos mensuales siempre ha sido compensada en el mediano y largo plazo”. Y la Amafore recordó que 57% de los activos del Sistema de Ahorro para el Retiro son el resultado de buenos rendimientos que se han generado a lo largo de la historia. No hay que apanicarse.

UNAM, UAM Y POLI HARÁN ESTUDIO, PERO NO DECIDEN

En la mañanera, con la presidenta Claudia Sheinbaum, vimos al rector de la UNAM, Leonardo Lomelí; al rector de la UAM, Gustavo Pacheco, y al director del Politécnico, Arturo Reyes. Estas instituciones académicas llevarán adelante el estudio para ver la posibilidad de extraer gas y petróleo con el fracking en México, sobre todo si ya es menos dañino con el medio ambiente y se gasta menos agua. Da la impresión de que la decisión está prácticamente tomada y es lógico: todo el gas y las gasolinas importados provienen del fracking. Y ahora, con las nuevas tecnologías, es un proceso más amigable con el medio ambiente, contaminando y usando menos agua, así como al utilizar químicos menos dañinos. Aquí, la decisión será del gobierno de la presidenta Sheinbaum, no de la UNAM, de UAM o del Politécnico Nacional.

PLATA ALCANZA VALUACIÓN DE 5 MIL MDD

El Banco Plata, dirigido por Neri Tollardo, es totalmente digital, sin sucursales, pero con embajadores de la marca (personas que te dan la tarjeta y la bienvenida); tiene un modelo de negocios novedoso. En su tarjeta de crédito ya cuenta con 2.5 millones de clientes, siendo una tarjeta con varias recompensas. Y ahora con la autorización como banco, acaba de levantar 405 millones de dólares a una valuación de 5 mil millones de dólares. Sus nuevos inversionistas fueron Qatar Investment Authority, BTG Pactual, Valor Capital Group, así como los ya existentes Kora, Hedosophia, Spice Expeditions y Audeo Ventures. Su Serie C fue sobresuscrita. Y, al valuarse en 5 mil millones de dólares, sería el banco digital más valioso de AL. Por cierto, en México quieren llegar fuertes y el próximo sábado traerán al cantante Andrea Bocelli, que se presentará en Zócalo.

CON EL TESORO, MÁS COOPERACIÓN

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, se reunió en Washington con el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Los temas fueron la cooperación en el combate al tráfico de drogas para evitar financiamientos con operaciones ilícitas y se revisó el asunto de los materiales críticos. Esta cooperación es clave para evitar casos como el de CIBanco, Intercam o Vector Casa de Bolsa. Tan sólo anteayer se dio a conocer el desmantelamiento de varios casinos en Nuevo León como parte de la nueva cooperación.