Línea 3 a Mota-Engil…otra más

Mota-Engil México es la compañía constructora que más contratos ha ganado desde que llegó la 4T, y ahora vuelve a ser la triunfadora de otro contrato público, el de la renovación integral de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México. El nuevo contrato abarca la construcción y renovación de vías, obra civil, sistemas ferroviarios, material rodante y servicio de largo plazo de la Línea 3 Indios Verdes-Universidad.

DESDE TREN MAYA, PEMEX Y HASTA AZTLÁN

Mota-Engil México, presidida por José Miguel Bejos, ha ganado desde tramos del Tren Maya, el tren ligero de Guadalajara, plantas de fertilizantes para Pemex, y hasta es la concesionaria del Parque Aztlán en la Ciudad de México, la otrora Feria de Chapultepec.

GANÓ CON 90.44 DE PUNTUACIÓN

En esta ocasión, el Fideicomiso Público de Administración y Pago BM/5131 (FICO) emitió el falló a favor de Mota-Engil, en un proceso donde el 14 de julio se habían registrado 11 interesados, nacionales e internacionales. Se mencionó que todos recibieron la misma información técnica y obtuvieron respuesta a todas sus solicitudes de aclaración. Y al final el 7 de septiembre pasado, en acto público, se recibieron dos propuestas, la de Mota-Engil México y la del grupo encabezado por ICA Constructora. La Secretaría de Movilidad (Héctor García Nieto) y la Secretaría de Finanzas (Juan Pablo de Botton), evaluaron los proyectos, donde 80% tenía que ser una evaluación técnica. Se mencionó que Mota-Engil la ganó con 88.05 puntos, y cumplió al cien la oferta económica y en total tuvo una calificación de 90.44.

El esquema de licitación será presentado al Congreso de la Ciudad de México para ponerlo en el Paquete Económico 2027. El Sistema de Transporte Colectivo mantendrá la operación del servicio, el gobierno de la Ciudad de México (Clara Brugada), mantendrá la rectoría. Y la tarifa no se modificará. Habrá 45 tres nuevos. Con la rehabilitación de varias estaciones desde Indios Verdes hasta Universidad.

TAMBIÉN SE LLEVÓ EL CONTRATO MÁS GRANDE POR 955 MDD

Pero sí llama la atención que Mota-Engil siga con tan buena racha ganadora. Ha sido la contratista más grande del gobierno federal, con un contrato de 955 millones de dólares para el diseño y construcción del segundo tramo, por 70 kilómetros, de la vía ferroviaria de tren de pasajeros entre Apaseo el Grande e Irapuato. Mota-Engil México también ha ganado contratos interesantes en Pemex, por ejemplo el de construir la planta de fertilizantes de Escolín, en Poza Rica, en un proyecto de más de 1,200 millones de dólares. Y como vemos, es una empresa constructora versátil, que igual está en trenes, que en Pemex, que está administrando polos de desarrollo o el Parque Aztlán de diversiones.

DUDAS DE FUSIÓN ENTRE VOLARIS Y VIVA AEROBUS

La fusión entre Volaris y Viva Aerobus traería una mega-empresa que controlaría 73% del tráfico aéreo nacional. Y con ello podría imponer cualquier tipo de barreras de entrada a nuevos competidores, o a los existentes.

El análisis lo realizó Antitrust Intelligence, y traería riesgos directos para los consumidores, especialmente en tener tarifas más altas por falta de competencia. Tan sólo en vuelos transfronterizos, Volaris elevó sus tarifas 25 por ciento. Habrá una menor competencia en aerolíneas de bajo costo, pues Volaris y Viva dejarían de competir.

La menor competencia traería reducción de rutas específicas. Ya en Estados Unidos hubo casos similares, donde se impidió la fusión, donde Spirit iba a comprar Jet Blue. En Europa también se impidió la fusión de Ryan air con Aer Lingus. Ya veremos lo que decide la Comisión Nacional Antimonopolio.

130 MILLONES DE MEXICANOS, PERO CON CIERTA EDAD

La Encuesta Intercensal realizada por el Inegi, cuya presidenta es Graciela Márquez, es más que oportuna. No sólo nos indica que ya somos el onceavo país más poblado del planeta, con 130.9 millones de mexicanos, donde las mujeres siguen siendo un poco más que los hombres (mujeres representan 51.9% de la población y 48.1% los hombres).

Pero lo que más nos llamó la atención es la baja tasa de fecundidad, de 1.9 hijos. Y también la mediana de la población es de 32 años: debemos prepararnos para una sociedad madura, revisar temas de cuidados para adultos mayores, revisar esquemas de pensión, analizar los retos de todavía aprovechar algo del bono demográfico.