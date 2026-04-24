Lazzeri en Washington para T-MEC; megademanda a gaseros; ANIQ

Las negociaciones del T-MEC no están siendo nada fáciles. En México, durante la semana, Marcelo Ebrard logró, de viva voz, mostrarle al representante comercial de EU, Jamieson Greer, la inquietud de los sectores productivos y de las empresas. Sin embargo, Greer fue contundente: Estados Unidos busca mantener altos los aranceles para reducir el déficit comercial en EU y quiere llevar inversión manufacturera a su país. Y, como remate, el representante comercial se dejó llevar al mencionar que las negociaciones son sólo entre México y Estados Unidos, exponiendo por primera vez el riesgo de no tener un acuerdo trilateral.

EQUIPO DEL T-MEC, MARCELO, VELASCO Y LAZZERI

Ante ese escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum está cerrando filas para lograr ratificar el T-MEC durante este proceso de revisión. La Presidenta conoce bien la importancia del T-MEC, que ha permitido a la economía mexicana ser la principal socia comercial de EU y primera exportadora hacia la economía más grande del planeta.

Y, para ello, está haciendo cambios en su equipo que tendrán su propia lógica, pero que también ayuden a la negociación comercial. Ahí estuvo el de Roberto Velasco como canciller este primero de abril. Y ahora a Roberto Lazzeri, el actual director de Nafin-Bancomext, como propuesta presidencial para ser el embajador en Washington, en sustitución de Esteban Moctezuma. A Lazzeri ya lo habían incorporado, desde la semana pasada, a la negociación directa del T-MEC.

LAZZERI Y SUS NEXOS EN WASHINGTON

¿Por qué Lazzeri? Porque tiene experiencia de negociación en Washington. Roberto Lazzeri, economista por el CIDE, ha estado en varios puestos financieros públicos. Primero en el equipo de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, cuando López Obrador fue jefe de Gobierno. Pero después en la Secretaría de Hacienda. Y, ahí, Lazzeri logró colgarse varias medallas en la operación y negociación. Llegó a Hacienda con Gabriel Yorio, hoy vicepresidente de Finanzas del BID, llevó a Lazzeri cuando fue subsecretario de Hacienda. Y desde que Rogelio Ramírez de la O lo conoció, no lo soltó.

Fue el jefe de la oficina de coordinación de la Secretarío de Hacienda, con Rogelio Ramírez de la O y con Edgar Amador. Y después fue impulsado por Amador para reactivar la adormilada banca de desarrollo. En su paso por Hacienda, Lazzeri tuvo que ir a negociar a Washington, como encargo personal del secretario, temas de deuda pública y relaciones financieras. Tiene relaciones con el Tesoro, con el Departamento de Estado, con el Departamento de Transporte y de Comercio y, desde luego, con la Casa Blanca. Logró operar una suerte de contratos mixtos para la compra de las 13 plantas de Iberdrola por 6,500 millones de dólares. Y en Nafin-Bancomext por fin volvimos a ver programas de crédito para pymes y sectoriales enmarcados en el Plan México, y ahora en el plan de inversión para infraestructura. Lazzeri sí conoce Washington. Hará buena mancuerna con Roberto Velasco y Marcelo Ebrard. Sabe qué botones tocar para las negociaciones comerciales, hoy en día clave para México y tendientes a mantener el T-MEC lo mejor posible en un ambiente proteccionista que no habíamos visto en décadas.

CNA, POR COMPENSAR A CONSUMIDORES POR GAS CARO

Bien por la Comisión Nacional Antimonopolios, presidida por Andrea Marván, porque, después de un análisis de 10 años, pudo atestiguar la colusión entre gaseros, donde los de gas LP se pusieron de acuerdo para dar precios caros al consumidor mexicano. Y ahora realiza una demanda colectiva contra 53 empresas de gas LP en la Ciudad de México, el Edomex, Tamaulipas, Colima y Sinaloa. Entre los grupos demandados encontramos a Gas Metropolitano, Global Gas, desde luego, a Nieto, Tomza, Simsa y Soni, entre muchos otros. Se trata de que las gaseras devuelvan, con descuentos, esos 13 mil millones de pesos de daños a los consumidores. Hablamos de sobreprecios por 750 millones de dólares. Se pasaron.

CAMBIOS EN ANIQ, PONS DEJA PRESIDENCIA

José Carlos Pons dejará la presidencia de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ). Ya hay procesos de consulta interna para la renovación de la presidencia. Pons buscó el diálogo con las autoridades en momentos clave, donde había cambios regulatorios y se está discutiendo el T-MEC. Ahora, la industria trae retos que no pueden dejarse de lado. Sigue modernizar el marco regulatorio, tener acceso más competitivo a energéticos, así como cumplir estándares ambientales más estrictos que compaginen con la competitividad.