Informales, la economía paralela

Siguen creciendo los trabajadores informales en México, al grado de representar 55.1% de la población ocupada, según la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) levantada por el Inegi.

En el segundo trimestre de 2025, los trabajadores informales aumentaron en 495 mil personas respecto al mismo periodo del año pasado. La informalidad laboral pasó de ser una válvula de escape a representar una verdadera economía paralela, más grande que la generadora de puestos de trabajos formales.

Esto tiene varias consecuencias negativas. Por un lado, las empresas al contratar de manera informal, suelen ser micronegocios o autoempleos, y por lo tanto carecen de un planteamiento para ser más productivas. No traen innovación tecnológica, no traen financiamiento, están fuera de los círculos formales de aprovechamiento de economías a escala. La informalidad es una consecuencia de los altos costos laborales y de las faltas de oportunidad de un bajo crecimiento.

Por el otro, tener mayores salarios mínimos, más vacaciones, mejores pagos a la seguridad social para tener una mejor pensión, son logros importantes. Pero para una micro y pequeña empresa, representan elevados costos laborales, que no son subsanados por ayudas fiscales o políticas de incentivos para contratar puestos de trabajo formales.

Además, está el bajo crecimiento. No hay incentivos para invertir fuerte en pequeñas y medianas empresas debido a una demanda moderada, proveniente del bajo crecimiento y poco empleo. ¿Cómo salir de la trampa de la informalidad? Con incentivos a las micro y pequeñas empresas para contratar puestos formales, así como con políticas que fomenten la inversión productiva con mayor certeza jurídica y reglas de contrapesos que las fomenten.

KAVAK Y EL MERCADO DE AUTOS USADOS

El estudio Kavak: Eliminando barreras de acceso al automóvil, es interesante. Está hecho por The Competitive Intelligence Unit, The CIU, y ve las barreras para comprar un auto. En primer lugar, el financiamiento no es el más accesible. Después no sabe si el vehículo usado, de verdad, está en buen estado. Y los precios no son los mejores ni siquiera en el mercado de autos usados.

A favor de Kavak debemos decir que ha impulsado un mercado secundario de la compra de automóviles. Según el estudio, tres de cada 10 mexicanos que compraron un automóvil en los últimos nueve años. lo hicieron con una alternativa como Kavak.

El estudio es interesante, porque dice que todos los factores deben estar unidos: financiamiento, confianza en comprar un auto usado en buen estado, y un precio accesible. El avance de Kavak es su tecnología. Es una plataforma tecnológica, que reúne estos requisitos con muchos datos sobre vehículos. Recordemos que estamos rompiendo ventas de automóviles nuevos. Pero en los usados empiezan a haber alternativas interesantes.

STARTUP MEXICANA DE IA

En EU todo es IA Por eso llamó la atención una startup mexicana llamada Primero, que se lanzó con una ronda de financiamiento de 12 millones de dólares (promovida por Kaszek y General Catalyst). El caso es que Primero atrajo la atención de ejecutivos de Femsa, Bimbo, Aeroméxico Y Kimberly-Clark. El director de la startup Primero, José Murillo, explicó que su producto principal Primia, logra revisar los procesos característicos de las grandes empresas, y a través de inteligencia artificial, crear agentes que le ayuden a sus tareas. Interesante que empiecen a surgir empresas innovadoras, ahora basadas en IA, y que el mercado vea su aprovechamiento de inmediato.

CANADÁ NO SE ECHÓ PARA ATRÁS

Canadá va en serio en la guerra comercial con EU. A través de su ministro de finanzas, Francois-Philippe Champagne, Canadá anuncia aranceles que irán de 15% a 25% y llegarán hasta 50%, impactando las exportaciones más sensibles de Estados Unidos. El Departamento de Finanzas de Canadá puso en la lista los productos estadunidenses afectados con los gravámenes. Van desde los lácteos, el acero, los electrodomésticos, la maquinaria agrícola. También el papel higiénico, los mariscos, las masas para preparación de pan, el papel Kraft y textiles artificiales.

Canadá se hartó del maltrato de Trump. Y si bien 70% de sus exportaciones van hacia Estados Unidos. También es el segundo importador de productos estadunidenses (después de México). Y le está mostrando a Trump que no se van a echar para atrás.