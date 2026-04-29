Gobernadora del Banxico sorprende; a Televisa le resulta la estrategia

La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, sorprendió durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Senado. La banquera central da su análisis y, para la próxima reunión de política monetaria (7 de mayo), valora la posibilidad de volver a bajar la tasa de referencia, que ya se redujo a 6.75% la última vez.

PRESIDENTA, PREOCUPADA POR INFLACIÓN

Las declaraciones de la banquera central se dan en medio de un choque inflacionario, en donde el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho hasta lo imposible, desde hace un mes, para frenar las presiones sobre los precios.

PACIC, GASOLINAS, TORTILLA

-La presidenta Sheinbaum y el secretario de Hacienda, Edgar Amador, refrendaron el Pacic para tener un canasta básica de 24 productos por 910 pesos, que se venda en las tiendas de autoservicio.

-Desde hace semanas, a diario, la presidenta Sheinbaum, junto con la secretaria de Energía, Luz Elena González, conminan a los gasolineros a tener precios baratos en el combustible, en la magna no exceder los 24 pesos por litro y en el diésel alcanzar los 28 pesos por litro. Los gasolineros han estado renuentes, argumentando estructura de costos. Que no les alcanza. La Presidenta ha puesto a andar a la Profeco, la Agencia de Seguridad Energética y el SAT para que los gasolineros “se convenzan” de dar el precio más bajo. Al fin y al cabo, el riesgo es latente: si aumenta el precio de la gasolina, se elevan todos los costos de transporte y presionará al alza la inflación.

-La Presidenta también le entró de lleno al precio de la tortilla para evitar un alza más allá de los 24 pesos por kilogramo. Y también hubo agarrón con los tortilleros. Se les “exhortó” a no elevar el precio porque el maíz no había subido su costo. Sin embargo, los tortilleros se quejaron de otros costos: luz, agua, la pelea con la informalidad, gastos en mano de obra, costos de maquinaria.

Y así vemos al gobierno federal saltar cada vez que hay un aumento de precio.

BANXICO VALORARÁ OTRA BAJA EN TASAS

La inflación se habría desbordado sin la intervención gubernamental. Pero no deja de ser extraña la evaluación en el banco central. El Banco de México tiene como mandato constitucional preservar el poder adquisitivo de la moneda, bajando la inflación. Lo logra subiendo la tasa de interés. Y, sin embargo, evalúan volverla a bajar.

El Banxico se defiende al mencionar que la tasa de interés alta no influye en bajar el precio del jitomate, pero cuando son presiones sobre varios precios, la tasa más elevada sí funciona para estabilizar los precios.

Sin embargo, la gobernadora menciona: “Juzgamos que la postura monetaria alcanzada es apropiada para coadyuvar a la convergencia de la inflación a su meta”.

También dijo: “Estamos cerca de concluir el ciclo de recortes que iniciamos en marzo de 2024, a través del cual hemos reducido, hasta ahora, la tasa de referencia en 450 puntos base, siendo ello congruente con nuestra valoración del panorama inflacionario”.

El problema: se ha estado moviendo la guía prospectiva para alcanzar la meta inflacionaria de 3%, siendo la meta anual del Banxico. Se esperaba para 2026 y ahora la pasaron al segundo trimestre de 2027. Hoy, la inflación está por encima de la meta, se ubica en 4.53%, y la subyacente en 4.27 por ciento. Ambos datos fuera del rango establecido por el Banco de México.

TELEVISA: STREAMING CON FIBRA ÓPTICA Y VIX-SKY

A Televisa le fue bien en sus estados de resultados. En cuanto a fibra óptica, se supo que alcanzó 10.5 millones de hogares, representando 53% de la red de casas. También obtuvo 11.9 mil millones de pesos de ingresos por operaciones residenciales y empresariales, con un aumento de 3.4% anual. Está claro que el esfuerzo está siendo en streaming y va caminando. Por eso, ViX tuvo un trimestre récord en ingresos, con crecimientos de TelevisaUnivision de 5%, respecto al año pasado.

La utilidad operativa fue de 6 mil millones de pesos, 5.2 por ciento. La integración de izzi y Sky sigue a todo vapor, subiendo la rentabilidad en el primer trimestre de 38.1% a 41.4 por ciento. Los ingresos de TelevisaUnivision fueron de 1,100 millones de dólares, con un crecimiento de 5 por ciento. Aquí se nota la operación de ajuste y todos los cambios realizados en el equipo de Estados Unidos. Todo hace indicar que a Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez, coCEOs, los ajustes les han resultado.