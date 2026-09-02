Gabinete de Seguridad revisará la Inversión Extranjera Directa

La Inversión Extranjera Directa en México va bien. De hecho, tiene un récord histórico, al ser de casi 35 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026. Y, con todo y el enorme cúmulo de reinversión de utilidades, el récord nos habla de la confianza de las empresas extranjeras ya instaladas en el país: que quieren mantener su posición en nuestra economía.

SE PIDE EN T-MEC Y EN ADMINISTRACIÓN TRUMP

Entonces, ¿por qué una nueva Ley de Inversión Extranjera?

Porque la administración Trump lo pide en el T-MEC y en el tema de seguridad, para homologar normatividades en inversión foránea en la región de Norteamérica.

Se quiere que la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, hoy dependiente de la Secretaría de Economía, a cargo de Marcelo Ebrard, tenga en su silla a las principales cabezas que velan por la seguridad nacional: la Secretaría de la Defensa, encabezada por el general Ricardo Trevilla; la Secretaría de Marina, a cargo del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y la de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch. Y también estaría la Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy.

Todo el Gabinete de Seguridad se sumará a revisar las inversiones extranjeras dentro de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, donde tradicionalmente han estado Economía, Hacienda y Energía, pero no los encargados de combatir el crimen organizado.

PARECIDO AL CFIUS, EL TESORO PRESIDE, PERO REVISAN DEFENSA, SEGURIDAD...

El texto de la nueva ley de inversión foránea busca un símil al CFIUS existente en Estados Unidos, que es el Comité de inversión Extranjera de Estados Unidos, que si bien es presidido por el Tesoro, entre sus miembros se encuentran el Departamento de Justicia (fiscal general), el Departamento de Seguridad Nacional, el de Defensa y el de Estado.

De hecho, es una petición dentro del T-MEC, el acuerdo comercial que va a entrar en su cuarta ronda de negociación y donde la administración Trump ya dijo que no quiere el de 16 años, sino el de 10 con revisiones anuales.

Marcelo Ebrard ha negociado el T-MEC y, debemos decirlo, lo ha hecho bien. Ha entendido a Washington y, junto con su equipo, ha logrado un buen acercamiento y el entendimiento de que somos economías integradas.

EU TAMBIÉN HA PEDIDO LÍMITES CON CHINA

Sin embargo, Estados Unidos ha solicitado a México tener límites con China, a la cual siente su competencia económica más fuerte. De hecho, México ha impuesto aranceles a más de mil productos chinos y, por el momento, no hay nuevas inversiones chinas en el país. Así que el nuevo Comité Nacional de Inversiones Extranjeras viene en el sentido de homologarse más con Estados Unidos y con la región Norteamericana. Y subirá al Gabinete de Seguridad como parte de sus integrantes, y lo que se deberá evitar es un mayor burocratismo por las nuevas exigencias de seguridad. Las secretarías de la Defensa y de Marina ya están en la economía operando aeropuertos, trenes y aduanas. Y ahora serán partícipes de la evaluación de inversiones extranjeras.

SHEINBAUM DEFIENDE A PEMEX Y A LA CFE

La presidenta Sheinbaum entra a contestar las críticas hacia Pemex por no presentar tan buenos resultados y en contra de la CFE por no poder generar la electricidad suficiente ni invertir en transmisión. En su II Informe de Gobierno, en primer lugar, las defendió como empresas públicas del Estado, bajo la rectoría de la Secretaría de Energía (a cargo de Luz Elena González). De ahí pasó a dar cifras. En cuanto a la generación de electricidad con energías renovables, se adicionaron 32 mil MW, subiendo de 24 a 38% las energías renovables.

En cuanto a infraestructura de generación eléctrica, se terminaron de construir seis plantas de ciclo combinado con 3 mil MW de capacidad. En inversión mixta, donde entra la inversión privada, ya hay 38 proyectos aprobados por 10 mil 600 millones de dólares.

Y, desde luego, también defendió la refinería en Dos Bocas, que ha sido objetivo de toda clase de críticas: por su alto costo, tardía implementación, inundaciones, etcétera. La Presidenta dijo que ésta ha ayudado al abasto de combustibles. Sobre Pemex, que se logró reducir su deuda en 20 mil millones de dólares. Que la producción de Pemex ya es de 1.77 millones de barriles diarios de crudo. Que por fin hay un aumento en la producción de fertilizantes, siendo 38% más que en 2024.

Y que se construyen dos coquizadoras para producir gasolina y diésel en Tula y Salina Cruz. Así, la Presidenta entra a un debate donde Pemex y la CFE tienen que dar mucho más.