Ebrard arma cuartote de junto en T-MEC para exponerle a Greer la integración

En México comenzó la segunda ronda de negociaciones del T-MEC y Marcelo Ebrard, secretario de Economía, le armó al embajador Jamieson Greer, representante comercial de EU, una ronda con varios empresarios y sectores productivos para mostrar la importancia de la integración regional y, sobre todo, el poder de la región de Norteamérica para competir de tú a tú con China. Mucho se había dicho de la necesidad de levantar el Cuarto de Junto (empresarios) y ayer vimos a Ebrard, con apoyo del Consejo Coordinador Empresarial, presidido por José Medina Mora, llevar a varios empresarios representativos para sensibilizar a los negociadores estadunidenses sobre la importancia de la integración económica y comercial.

SECTOR AUTOMOTRIZ, ROGELIO GARZA Y PACO GARZA

En el sector automotriz se mostró la importancia de tener cadenas productivas, donde quedó claro que el enemigo a vencer son los autos chinos, cada vez más económicos, de mejor calidad y con tecnología híbrida y eléctrica. Ahí se presentaron Rogelio Garza, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), y Paco Garza, presidente de GM México, siendo no sólo estadunidense, sino la automotriz más grande de EU y de México. Tanto Rogelio como Paco abogaron por cuidar el porcentaje de reglas de origen, no elevarlas de más porque nos hará menos competitivos y, además, es una mentira que si EU se lleva más inversión seremos más productivos. La productividad depende de las cadenas de valor más integradas. Además, se pidió eliminar el absurdo arancel de 25% al sector automotriz mexicano. También se presentó Rodrigo Centeno, presidente de Nissan México.

EN TELECOM, MÓNICA ASPE

En telecomunicaciones era esperada la participación de Mónica Aspe, directora de AT&T México, por ser la compañía estadunidense que se encuentra en nuestro país, en donde ha invertido más de 12 mil millones de dólares. Aspe comentó la importancia regional y, desde luego, la necesidad de tener reglas para competir en México, como la regulación asimétrica.

CARLOS SLIM DOMIT, TELECOM E INDUSTRIA: ALIANZA FUERTE

También estuvo Carlos Slim Domit, presidente de América Móvil, Telmex y Grupo Carso. Carlos fue uno de los empresarios más fuertes que se presentaron, pues, al fin y al cabo, representa al grupo con mayor peso en la Bolsa Mexicana de Valores, con América Móvil y Carso.

Slim Domit lo dejó claro: se requiere una alianza poderosa entre Estados Unidos y México para poder tener mayor productividad, competir y ser, al fin y al cabo, una región norteamericana que sustituya importaciones.

CARLOS HANK, SERVITJE Y DEL VALLE

En la reunión también hablaron Carlos Hank (Banorte) y Roberto Servitje (Bimbo), donde, por cierto, Bimbo es una de las grandes empresas mexicanas con fuerte presencia en Estados Unidos a través de diversas marcas.

También estuvo presente Antonio del Valle, de Bx+.

El sector acerero expuso la necesidad de reducir el arancel de 50%, ya que México es deficitario frente a Estados Unidos.

Y Abraham Zamora, presidente ejecutivo de Sempra, empresa energética que construye gasoductos, también estuvo hablando de la integración energética.

JAMIESON GREER RESPONDE

Jamieson Greer respondió a la avalancha de sectores productivos mexicanos recordando que a Donald Trump le interesa lograr, en primer lugar, tener un menor déficit comercial y, en segundo lugar, llevar manufactura e inversiones a su país. Y eso no está reñido con tener inversiones en México integradas a las de Estados Unidos, con cadenas de valor y con empresas que puedan operar con reglas claras en ambos mercados.

La próxima reunión del T-MEC, totalmente técnica, será el 25 de mayo. Por lo pronto, estos días seguirá en México la delegación estadunidense, pero con un perfil más bajo.

LAZZERI (NAFIN-BANCOMEXT) ENTRA AL T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió la incorporación a las negociaciones del T-MEC de Roberto Lazzeri, director de Nafin-Bancomext; del secretario de Agricultura, Julio Berdegué, y la representante de México en el Banco Mundial, Diana Alarcón. De Lazzeri era de esperarse. Ya tuvo presencia en Washington. Cuando tenía la jefatura de la oficina del secretario de Hacienda negoció con el Tesoro, el Departamento de Estado, Energía, Transporte y la Casa Blanca. Ya los conoce. Además, como director de Nafin-Bancomext, va a ver cómo financiar los proyectos de los acuerdos comerciales por la parte mexicana. Una incorporación esperada.