Dos años: crecimiento a deber, pero récord exportador y en IED

La presidenta Claudia Sheinbaum llega a su 2do Informe de Gobierno con una economía con dos récords interesantes.

MÉXICO EL PRINCIPAL SOCIO COMERCIAL DE EU

Uno son las exportaciones, que se ha transformado en el motor más dinámico de la economía. México se ha convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos y el ritmo perdido en exportaciones automotrices se ha recuperado por las exportaciones de electrónicos, que demandan la inteligencia artificial en Estados Unidos.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, RÉCORD

El otro récord es el de la Inversión Extranjera Directa, obteniendo un récord en el primer semestre de 2026 de 34 mil 968 millones de dólares. Es un buen dato, aunque es cierto que trae un gran componente de reinversión de utilidades; 88.5% es por reinversión de empresas ya instaladas en el país, pero que prefieren reinvertir a llevarlo a sus casas matrices. No son nuevas empresas las que están llegando.

CRECIMIENTO DÉBIL

Lamentablemente, también se llega a un segundo año de gobierno con una economía debilitada. El crecimiento sigue con bajo dinamismo. En 2025 se creció apenas 0.8 por ciento.

Y creció 1.2% en el primer semestre de 2026. Y, según el consenso de analistas consultados, la economía terminará 2026 creciendo a ese ritmo de 1.2 por ciento. En dinamizar la economía está ayudando el Plan de Infraestructura, que trae inversión mixta, pública y privada, pero va más lento de lo esperado. También los planes de generación de electricidad con empresas privadas y los renovables.

AFECTA EL CLIMA DE INVERSIÓN PARA PRIVADOS

Sin embargo, el gran problema viene en la inversión privada. Data Coparmex acaba de presentar una caída de hasta el 23% en el ánimo de los empresarios para invertir. Sólo dos de cada 10 empresarios se animarían, en este momento a expandir sus instalaciones o contratar personal.

La inversión total, pública y privada, sigue sin llegar ni siquiera a 22% del PIB. La inversión privada no ha repuntado y ahí tenemos un talón de Aquiles.

Cambios en las reglas para invertir, donde se modificaron los organismos autónomos, se reformó el Poder Judicial, donde Morena lleva mano, costos laborales mayores sin apoyos para la contratación de personal a las micro, pequeñas y medianas empresas. Problemas con la inversión pública que apenas comienza a despertar.

Y a ello le agregamos los temas de inseguridad pública, como la extorsión, creando un mal ambiente para invertir.

EMPLEO, LA INFORMALIDAD GANA TERRENO

En empleo, la situación tampoco es la mejor. No generamos los puestos de trabajo formales que necesitamos. De los más de 62 millones de empleos en el país, 56.2% son informales. Y si bien en la informalidad podríamos mencionar a los profesionistas independientes, el gran grosor de informales están autoempleados o en pequeños comercios o empresas informales, sin prestaciones médicas ni para créditos de vivienda ni pensión.

Y esto se debe al bajo dinamismo económico. Esperemos que vengan más planes de contratos mixtos y, sobre todo, reglas donde la inversión privada se sienta confiada en invertir.

AMADOR, EBRARD Y LUZ ELENA, AGENDA LLENA

Cómo llegan los secretarios al II Informe.

Edgar Amador, secretario de Hacienda, llega fortalecido tras un debate sobre si México puede cumplir con su deuda y, desde luego, puede, tan es así que han bajado los precios de los Credit Default Swaps. El 8 de septiembre presentará el Paquete Económico y, eso sí, Amador carga con el mantra de la 4T de no realizar una reforma fiscal. Buscará hacer más con menos, manteniendo el compromiso de seguir bajando el déficit fiscal. Le gustan los retos fuertes.

Algo similar pasa con Marcelo Ebrard, secretario de Economía, que se la vive en Washington para poder renegociar el T-MEC. Viene la cuarta ronda en septiembre, y ya puso el pie fuerte para bajar los aranceles de 50% a acero y aluminio, y reducir el de 25% al sector automotriz. Canadá ya puso el camino de lo que puede aceptar Washington.

Luz Elena González, secretaria de Energía, llega con presiones de tener que rendir cuentas en Pemex y en la CFE. Luz Elena ha logrado poner en orden las líneas de mando en el sector energético. Esperemos que pronto Pemex dé buenos resultados, porque de que se le ha dado salvamento financiero, se le ha dado. Y la CFE, aunque a veces quiere ir por su cuenta, también debe mostrar resultados en las inversiones mixtas.