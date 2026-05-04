CPKC, arbitraje por tema fiscal; Pemex pierde y se defiende

La principal línea ferroviaria de carga del país, Canadian Pacific Kansas City (CPKC), presentó un arbitraje internacional en contra del SAT. El tema tiene que ver con un crédito fiscal, pero de 2014, que el SAT hizo válido en 2022. El monto reclamado a la empresa ferroviaria es alto, por más de 5 mil millones de dólares.

Varias empresas canadienses, sobre todo del sector minero y algunas energéticas, se han quejado del SAT argumentando auditorías agresivas y cargos fiscales por disputas legales. No ha sido exclusivo de las empresas canadienses, también las estadunidenses se han quejado.

SAT Y EL COBRO A GRANDES CONTRIBUYENTES

El SAT, a cargo de Antonio Martínez Dagnino, defiende su postura de cobrar a los grandes contribuyentes. De hecho, el cobro a grandes contribuyentes ha sido uno de los pilares de la recaudación, donde el Servicio de Administración Tributaria ha encontrado retrasos en el pago fiscal y huecos legales que utilizaban los abogados de las grandes empresas

ARBITRAJE EN BANCO MUNDIAL

Aun así, el tema es delicado y ha ido a parar a instancias internacionales. Ahora, Canadian Pacific Kansas City acudió al arbitraje en el Banco Mundial. Éste fue registrado el 27 de abril y está en espera de la conformación del tribunal.

La empresa ferroviaria basa su demanda en las violaciones del SAT al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, donde pertenecen México y Canadá.

Es importante mencionar que el tema es estrictamente fiscal. Así lo deja en claro Canadian Pacific Kansas City, en México dirigida por Óscar del Cueto, quien ha buscado eficientar las rutas ferroviarias de carga. De hecho, la postura oficial de la empresa ferroviaria así lo deja ver.

CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY: ES TEMA FISCAL

“CPKC ha presentado una solicitud de arbitraje internacional contra México en relación con una disputa en curso que involucra a las autoridades tributarias de México (SAT). Esta solicitud considera preservar todos los derechos de CPKC. Las operaciones de CPKC en México y su perspectiva financiera no se ven afectadas por esta presentación”.

“Está claro que la empresa ferroviaria no quiere líos con el gobierno mexicano, pero, en el tema fiscal, considera que le están cobrando un adeudo de más. El SAT también tiene su postura de cobrar a grandes contribuyentes. Todos estos casos fiscales están siendo vistos en arbitrajes, y los de Estados Unidos en las quejas dentro de la revisión del T-MEC. Es cierto que a nadie le gusta pagar impuestos y ahí el SAT tiene razón en cobrar a grandes contribuyentes. Pero también es cierto que han existido quejas internacionales sobre las estrategias de cobro”.

PEMEX PIERDE; “NO HAY SALIDA DE EFECTIVO”

Pemex tuvo pérdidas fuertes durante el primer trimestre del año, de más de 45 mil 993 millones de pesos. Son elevadas. Sin embargo, su director financiero, Juan Carlos Carpio, nos pide ver el contexto, lleno de pérdidas cambiarias y sin salida de flujo de efectivo. Carpio le echa la culpa, sobre todo, a las pérdidas cambiarias.

Defiende la postura de caja de la empresa al mencionar que no hay flujo real de caja que haya salido.

Vaya, el peso fuerte llevó a pérdidas: valuaciones, depresión de activos, impactos cambiarios de deuda. Aun así, Pemex está recibiendo todo el apoyo posible del gobierno.

Recibe dinero del presupuesto federal. Recibe apoyos al cobrarle muchos menos impuestos. Recibe apoyo de Hacienda para poder refinanciar su deuda.

El primer trimestre de 2026, además, apenas refleja los altos precios de los energéticos, donde Pemex, por lo menos en una parte, sigue exportando crudo (500 mil barriles diarios) y eso debería ayudar en algo.

SPIRIT QUIEBRA; ALTOS COSTOS DE TURBOSINA

Spirit Airlines es la primera aerolínea de bajo costo que quiebra por los altos costos de la turbosina. Esto prende alertas. El gobierno de Donald Trump intentó salvarla con un megasalvavidas de 500 millones de dólares, pero se metió a la cueva del lobo: los acreedores.

La aerolínea de ultrabajo costo, famosa por ofrecer boletos muy económicos, quebró. Desde luego, otras aerolíneas tomarán su lugar, como jetBlue. Pero no deja de ser sintomático lo que está sucediendo: los costos de la turbosina son un obstáculo difícil de saltar para varias aerolíneas.

Aquí, en México, las autoridades han planteado que no habrá rescate a las aerolíneas con una turbosina subsidiada. Y es que, en el caso de Spirit Airlines, ya venía arrastrando pérdidas y deudas con acreedores y el alto costo de la turbosina fue la gota que derramó el vaso.