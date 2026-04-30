Contracción económica; 800 amparos de Airbnb

Hoy, el Inegi publicará la contracción económica de México en el primer trimestre de 2026. No crecemos. La encuesta de Bloomberg, con 17 analistas, espera una contracción del PIB de -0.6% durante el primer trimestre de 2026 contra el trimestre inmediato anterior. En términos anuales, todavía veremos una expansión, poca.

EN CAMBIO, LAS EXPORTACIONES SON RÉCORD

Nuestro problema es encontrar la fórmula para crecer, lo cual es curioso, porque acabamos de ver un dato positivo en la economía mexicana: las exportaciones.

Tuvieron récord en marzo. Sumaron más de 70 mil millones de dólares. Tuvimos un superávit comercial en marzo y crecieron a ritmos de 27% a tasa anual.

En el sector externo vamos bien. Las exportaciones son un motor de crecimiento. Nuestro reto son los motores internos.

INVERSIONES, EL ESCOLLO

Y ahí encontramos un escollo, en las inversiones, tanto públicas como privadas. Ninguna de las dos ha crecido lo suficiente. Se sabe que la inversión pública es mucho más pequeña, pero solía tener efectos multiplicadores al reflejarse en creación de infraestructura.

En cuanto a la inversión privada nacional, está francamente detenida. El gobierno busca cambiar la perspectiva de la inversión privada, motivándola con la nueva Ley de Inversión para Infraestructura, con contratos mixtos, sobre todo en el sector energía. ¿Será suficiente?

A la inversión privada le afectó la incertidumbre proveniente de una reforma judicial con jueces que alteran la certeza jurídica. También por los cambios en los órganos reguladores.

Comienza a haber políticas sectoriales. Tan sólo ayer presentaron la de la industria del acero. Y ahí y en cadenas productivas es donde se tiene que empezar a ver el apoyo a la micro y pequeña empresa, sin incentivo alguno, pero son las grandes generadoras de empleo.

El dato de contracción trimestral de hoy será un incentivo para realizar los ajustes necesarios. Sin inversión, no hay empleo, y ello se sigue notando en la economía nacional.

AIRBNB NO ES GENTRIFICACIÓN

La gentrificación es un problema de las grandes ciudades. Suele ser por falta de oferta de vivienda, que se traduce en altos precios de barrios o colonias a donde llegan los turistas o extranjeros. En la Ciudad de México han existido quejas en la colonia Roma, Condesa o Polanco por la gentrificación.

Pero la peor manera de combatirla es ir contra quienes ponen oferta de viviendas, como es Airbnb, pero también otras plataformas, como booking.com.

Es cierto que en las colonias gentrificadas suelen existir alojamientos con Airbnb, porque los hoteles resultan mucho más caros. Pero los Airbnb están en todas partes de la ciudad, no sólo en la Roma, Condesa o Polanco.

En algunas ciudades, como Manhattan o Barcelona, las regulaciones prácticamente han hecho desaparecer a Airbnb. El resultado: menos oferta de hospedaje y mucho más caro. Y, claro, ni en Manhattan ni en Barcelona desapareció la gentrificación.

PAGAN IVA, ISR E IMPUESTO POR HOSPEDAJE

Sebastián Colín, director de Asuntos Públicos de Airbnb, nos recuerda que están en vilo por la ley de 2024, donde se les podría imponer un tope de noches a… los pequeños anfitriones. Solamente podrían hospedar por la mitad de noches al año, lo cual es extraño porque cumplen con todas las de la ley: pagan ISR, IVA e impuesto de hospedaje. Como Airbnb se paga con tarjeta, de manera automática se pagan los impuestos.

Y es para quienes tienen uno o dos departamentos o viviendas. No son hoteles ni mucho menos. De hecho, ya existen 800 amparos de anfitriones de Airbnb por la ley de 2024.

El problema viene con el Mundial de Futbol. Harán falta más cuartos de hospedaje y, ahí, Airbnb y las demás aplicaciones funcionarán como una buena válvula de escape a los atiborrados hoteles.

CASO RUBÉN ROCHA Y MEGAINVERSIÓN DE EU

¿Se pueden tener inversiones en entidades con gobernadores señalados por nexos con el crimen organizado? Esos mandatarios sí afectan la marcha de las inversiones, con dudas de tener vasos comunicantes con el crimen organizado. La semana pasada, Ron Johnson, embajador de Estados Unidos en México, estuvo en Sinaloa, junto con el gobernador Rubén Rocha, para inaugurar la planta Pacífico Mexinol, con una megainversión por 3,300 millones de dólares.

Y esta semana vimos al Departamento de Justicia de EU acusar al gobernador Rocha de nexos con el crimen organizado. Desde luego, a EU no le gustó tener una inversión cuantiosa en una entidad gobernada por un sospechoso de tener esos nexos.