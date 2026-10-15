Cobros y menos competitivos que aeropuertos de Panamá y Bogotá

La Canaero alerta de los nuevos cambios en derechos recién aprobados en la Cámara de Diputados. Son cobros excesivos, nos dice Cuitláhuac Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes. Y brinda números: en México se va a estar cobrando, en exceso, por el Derecho de Servicios Migratorios (DSM) y por el Derecho de No Residente (DNR) para turistas extranjeros. Y, por si fuera poco, por la Tarifa Única Aeroportuaria (TUA).

El DNR sube 17.5% para elevarse de 998 pesos a 1,334 pesos. El DSM se ubica en 231 pesos. Y, aparte, cada turista debe pagar la TUA, que en el caso del AICM es de 58 dólares, alrededor de 1,100 pesos. En total, el turista que va sólo de paso por nuestro país para tomar una conexión debe pagar más de 100 dólares. Este costo afecta el tránsito internacional de conexión, que utiliza el AICM, pero también los aeropuertos de Monterrey y de Guadalajara. Es un golpe adicional a los aeropuertos mexicanos para ser un Hub regional.

Estos derechos fueron aprobados por la Cámara de Diputados. Esperemos que al llegar al Senado se puedan discutir.

Porque los aeropuertos mexicanos se están quedando rezagados de los del resto de Centroamérica y Sudamérica.

OTROS TRAEN DUTY FREE, NUEVAS TERMINALES…

El aeropuerto capitalino hizo un buen esfuerzo para quedar presentable en el Mundial de Futbol. El almirante Juan José Padilla Olmos, director del AICM, ha narrado todos los periplos para tratar de poner el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en un estado decoroso y operativo. No ha sido suficiente, y menos cuando vemos lo que están haciendo aeropuertos como el de Panamá, siendo un hub regional, con un Duty Free muy atractivo. Lo mismo sucede con Bogotá, teniendo una terminal más que el AICM. Incluso El Salvador está replicando el modelo de Duty Free de Panamá y cuenta con una gigante base de mantenimiento de aviones.Estas instalaciones ya hacen atractivos a los aeropuertos. Pero hay algo más y es importante: el cobro a los turistas que van en tránsito internacional. En esos aeropuertos se cobra muy poco, cuatro dólares, no 100 dólares como nosotros. El tema lo traía Josefina Rodríguez, la secretaria de Turismo, quien fue vocal en reducir algunos derechos. Pero se necesita más, pues los recursos cobrados ni siquiera van a fomentar el turismo en México. La marca México no está en los mercados extranjeros y el turismo internacional viene cayendo.

HOTELEROS DEL CARIBE Y CCE DEL CARIBE EN CONTRA DEL NUEVO DNR

Quienes tampoco están de acuerdo en el alza al Derecho de No Residente son los hoteleros del Caribe. El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe y la Asociación de Hoteles y Moteles piden abrir una mesa de trabajo con autoridades. Ven en riesgo la recuperación de visitantes al Caribe mexicano, que de por sí pelea contra el sargazo y la inseguridad. Y ahora con aumentos en el cobro a turistas internacionales. Y si bien el Consejo Hotelero reconoce la sensibilidad del secretario de Hacienda, Edgar Amador, y el apoyo de Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, por reducir el incremento de 35 a 17.8%, argumentan que todavía se puede enmendar en el Senado. Con una cuota prevista de 1,158 pesos, por cuatro turistas internacionales el DNR total que pagarán será de 4,632 pesos. Piden evaluar ese cargo, que es excesivo frente a lo cobrado por otros destinos. La pregunta de David Ortiz Mena, vicepresidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, es sencilla: ¿cuánto más se puede encarecer a México sin perder competitividad?

LLEGA VACUNA DE PFIZER CONTRA COVID-19, NO NECESITA CONGELARSE

Pfizer logró traer al mercado mexicano la vacuna contra covid-19 actualizada y diseñada frente a la variante XFG. Pfizer diseñó su vacuna con base en la recomendación de la Agencia Europea de Medicamentos (EM), y de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EU (FD). Efectiva sí es. Vuelve a basarse en el ARN mensajero. Y en México se enmarca en la campaña de vacunación para la temporada invernal 2026-2027, donde las vacunas contra covid-19, influenza y neumococo pueden ponerse el mismo día. Sólo que ahora Pfizer trae una nueva tecnología, never frozen, donde ya no debe estar congelada. Y esto, señala Juan Luis Morell, director de Pfizer México, hace la enorme diferencia para poderla trasladar a varias poblaciones. De hecho, Pfizer también está en el Plan México, porque realiza una transferencia tecnológica junto con Birmex para poder fabricar la vacuna en México.