Buen Fin después del Mundial; Luz Elena; Nu; Línea FMI

Comienza el Buen Fin. Va de este viernes 13 al martes 17 de noviembre. Como suele hacerse desde 2011, la clave del Buen fin vendrá en los descuentos de los productos. Y ahí puede haber sorpresas.

ALIENTA CONCANACO A MEJORES DESCUENTOS

Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), ha insistido en los distintos comercios que tengan los mayores descuentos disponibles. Por unos años, los descuentos de esta temporada rondaban 30 por ciento. Ahora se quiere un poco más. Se quiere hacer algo parecido al Black Friday de Estados Unidos, donde las tiendas buscan desplazar todo el inventario para dar paso a la temporada otoño-invierno. Y ahí, en el desplazamiento de inventarios, vienen los descuentos de 50%, que ya son atractivos.

Además, De la Torre insiste en que en esta ocasión debe hacerse un esfuerzo adicional porque fue un año de Mundial de Futbol y la mayoría de las pantallas ya se vendieron para verlo. Se tendrán que vender otros productos con buen descuento (esperemos). Hablamos de ropa, calzado, electrónicos, como teléfonos móviles, gadgets y, desde luego, cuidado personal, donde entran cosméticos y perfumería.

CONDUSEF: CUIDADO CON MESES SIN INTERESES

Quien alerta sobre el Buen Fin es la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Su presidente, Oscar Rosado, advierte sobre tener cuidado con las tarjetas en compras a meses sin intereses, donde no tiene caso comprar un producto perecedero a meses sin intereses, por ejemplo. Además, no son un descuento directo. También advierte en priorizar lo que ya se tiene planeado para comprar. En ello hay que conservar el comprobante de pago para una devolución o garantía. Y, desde luego, se pueden comparar precios.

Ah, y si es compra electrónica, verificar el dominio y la dirección. El sitio de la compra debe iniciar con https://

PUES QUE WALMART Y LIVERPOOL LE ENTRAN AL BUEN FIN

Quienes se incorporaron al Buen Fin: en primer lugar, Walmart, la principal tienda de autoservicio que había hecho sus descuentos por su lado, pero ahora participa en el Buen Fin. La otra incorporación fue Liverpool, la que también había hecho su propio esfuerzo por años, pero ahora, con todo y su mascota Bolo, llega al Buen Fin. Grandes comercios y, por cierto, con el sello Hecho en México, lo que fortalece el Buen Fin. Ya veremos las cifras finales.

LUZ ELENA: 140 NUEVAS PLANTAS PARA GENERAR MÁS ELECTRICIDAD

Se notó una buena Luz Elena González convencida de querer hacer despegar el sector energético. En su comparecencia en el Senado, la secretaria de Energía habló de Pemex: buscará explorar más crudo con compañías como Petrobras, BP y Eni. Pero también va en serio con la refinación, donde ya lo hacen con más de 1 millón 200 mil barriles. El reto, hacerlo lo menos costoso posible y ahí entra Dos Bocas. En cuanto a energía eléctrica, Luz Elena confía en la fabricación de 140 nuevas centrales de generación eléctrica para 2027. Entre los contratos mixtos para energía renovable y los esfuerzos propios de la CFE urge mayor generación eléctrica para poder crecer más.

NU PRESUME LLEGAR A 16.6 MILLONES DE CLIENTES EN MÉXICO

El Banco brasileño Nu logró sumar en México a 870 mil clientes, alcanzando 16.6 millones, 27% más que el año pasado. Sin lugar a dudas, la licencia bancaria le sentó bien: pudo multiplicar por 16 la cobertura de su seguro de depósitos y ya le entró a las cuentas de nómina. Es de los nuevos bancos sin sucursales, sólo con aplicación, y para David Vélez, su CEO, Nubank podrá entrar ahora a todo EU. Su expansión va en serio.

LÍNEA FMI SE REDUCE PORQUE HAY RESERVAS

La Comisión de Cambios (Hacienda y Banxico) dio a conocer que el FMI refrendó la Línea de Crédito Flexible para México. Las autoridades hacendarias (Edgar Amador) y del Banco de México (Victoria Rodríguez Ceja) han insistido en reducir de manera gradual y ordenada la Línea de Crédito Flexible. La reducen de 200% a 150% de la cuota que México paga al FMI, lo cual es equivalente a 18 mil millones de dólares. Y es que actualmente se tienen finanzas sanas, pero también se cuenta con más de 257 mil mdd de reservas internacionales, y si hubiera una escalada especulativa contra el peso mexicano, hay reservas para salir adelante. Y, hoy en día, la Línea de Crédito Flexible, que nunca se ha utilizado, se tiene más como un aval del FMI que como una línea de protección.