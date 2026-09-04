Bajar el déficit, objetivo de Amador

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, ha insistido, una y otra vez, en buscar bajar el déficit fiscal. De hecho, ha comentado que ningún gobierno en los últimos 30 años ha reducido más de 1.5 puntos del PIB el déficit fiscal en un año. De ese tamaño ha sido el ajuste. Pero ahora se necesita más, sobre todo para tener tranquilas a las agencias calificadoras.

EL AJUSTE FISCAL QUE YA SE TUVO

El ajuste realizado en el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, en efecto, fue de más de 1.5 puntos del PIB. Ajuste fuerte. Se redujo de 5.9% a 4.3% del PIB.

Para 2026 se espera terminar con una reducción gradual del déficit de 4.3% a 4.1% del PIB. Sin embargo, las agencias calificadoras están viendo con lupa a México.

Ya redujeron la calificación crediticia y, aunque está en niveles de grado de inversión, ya se encuentra en el último peldaño, por lo menos de dos de ellas (Moody’s y Fitch Ratings). Standard & Poor’s todavía lo tiene dos grados por encima.

SIN REFORMA FISCAL, QUEDAN LOS IEPS

Debemos decirlo, Edgar Amador hace lo que puede con los instrumentos que le dejaron. No tiene una reforma fiscal para elevar los ingresos de los principales impuestos, como son el ISR y el IVA. Por el otro lado, la estrategia del SAT de cobrar a grandes contribuyentes también ha ido perdiendo fuerza.

Por estas razones, para obtener mayores ingresos, Hacienda está recurriendo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Y, al grito de cobremos impuestos saludables, desde el año pasado la estrategia fiscal fue cobrar un mayor IEPS a los refrescos (de 1.60 a 3.10 pesos por litro). Lo incomprensible, porque eran impuestos saludables supuestamente para castigar el consumo del azúcar, es por qué los refrescos sin azúcar también tuvieron alza de impuestos.

Y ahí no quedó duda: se trata de una estrategia de mayor recaudación fiscal.

El año pasado, lo mismo pasó con los cigarros, donde la cajetilla vio subir su impuesto de 160 a 200 por ciento.

Ahora el turno es de las cervezas, con una propuesta de elevar el impuesto de entre 60 centavos y un peso por cerveza. Y también a los alimentos con alto contenido de sodio (sal), que van desde las sopitas instantáneas, las ramen, hasta las salsas, las frituras, los condimentos, los embutidos.

PRESUPUESTO QUE ANALIZARÁN CALIFICADORAS

Hacienda presentará el 8 de septiembre su paquete presupuestal. Estará bajo el análisis riguroso de las agencias calificadoras.

Es un paquete que debe traer una reducción del déficit fiscal, pero sin una reforma fiscal se necesita obtener ingresos de alguna parte, y ahí están los refrescos, cigarros y ahora, al parecer, las cervezas y los alimentos con alto contenido de sodio. Además, Hacienda deberá ver reducciones de gastos en un presupuesto que se estima muy ajustado.

JUAN DOMINGO Y EL TEQUILA

Juan Domingo Beckmann sí se reunió con el hijo de López Obrador. Beckmann es el principal empresario mexicano del tequila, director general de José Cuervo, la mayor tequilera del país.

Beckmann ha llevado las riendas del negocio que heredó de su padre. Y lo ha hecho bien. Ha sabido entrar a nuevos segmentos, desde marcas de lujo (Reserva de Familia, Matusalem XO, Dobel 50) hasta Cuervo Tradicional o margaritas. Desde luego, al ser el principal tequilero, Juan Domingo ha estado de acuerdo en tener más equidad en el cobro del impuesto a bebidas alcohólicas, donde la cerveza ha aportado mucho menos que el tequila o destilados.

Más allá del encuentro político, Juan Domingo seguirá siendo un empresario tequilero que marque pautas en la industria y representando un tequilero mexicano que no vendió a extranjeros de compañías que vinieron en la oleada a comprar.

HEVIA BAILLÈRES Y ARAMBURUZABALA, COPROPIETARIOS DE SEAHAWKS

Dos empresarios mexicanos están en los nuevos copropietarios de los Seahawks de Seattle, el equipo de futbol americano campeón de la liga estadunidense.

Los empresarios mexicanos son Gonzalo Hevia Baillères, perteneciente a la familia Baillères, pero con luz propia. En Estados Unidos tiene su firma de inversión HBeyond.

Por su parte, María Asunción Aramburuzabala, conocida empresaria mexicana, también adquirió una parte de los Halcones Marinos de Seattle.

Esto se da en medio de la reestructuración accionaria de los Seahawks, donde la familia Khosla queda como la propietaria controladora, apoyada en varios copropietarios.