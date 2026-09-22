Amador no se la dejó pasar a Ortiz; ¿quién tiene razón?

Edgar Amador, secretario de Hacienda, no se la dejó pasar a Guillermo Ortiz, el exsecretario de Hacienda en la época de Zedillo, y exbanquero central por dos periodos.Guillermo Ortiz entró directo al debate. Primero lo había hecho con un artículo donde exponía los 12 puntos económicos de la presidenta Sheinbaum, argumentando que eran incompletos.

LA CRÍTICA DE ORTIZ

Pero el segundo artículo de Ortiz, también publicado en Project Syndicate, fue el que más caló. Titulado: ¿Están los mexicanos mejor con Claudia Sheinbaum?”, Guillermo Ortiz acepta la reducción de 41.9% a 29.5% y el aumento acumulado del salario mínimo en 135%, pero expone los problemas en educación (Prueba PISA), los problemas en acceso a la salud (el crecimiento exponencial de consultorios en farmacias privadas), los problemas laborales (con 56% de trabajadores en informalidad), y los problemas de extorsión en las empresas o de acceso a la justicia.

AMADOR: ES UN MODELO QUE MEJORA VIDA CON ESTABILIDAD MACRO

Y ahí es donde Edgar Amador saltó, poniendo como introducción a su artículo publicado en X: “Llama la atención su insistencia (de Ortiz) por desprestigiar un modelo que ha mejorado la vida de millones de mexicanas y mexicanos, y que ha mantenido la estabilidad macrofinanciera del país”.

Amador arranca su artículo en tono burlón: Guillermo Ortiz es un experto en el tema de la pobreza, cuando fue secretario la población en pobreza se incrementó en 16 millones de personas, y la población en pobreza alimentaria creció en 15 millones de personas.

Amador le recuerda a Ortiz que, cuando fue secretario de Hacienda, para 1997 la inflación era de 15.72%. Mientras que con Claudia Sheinbaum la inflación para agosto de 2026 es de 3.26%. Recuerda que la reducción de la pobreza ha sido histórica. Que de 2018 a 2024 la pobreza descendió de 41.9% a 29.6%, dejando fuera de pobreza a 13.4 millones de personas. Así se sigue Amador. Recordándole a Ortiz que él también puso datos por separado.

LAS HERENCIAS FINANCIERAS DE AMBOS

En el fondo del debate entre Edgar Amador y Guillermo Ortiz sí existe una óptica distinta. Amador le reclama que antes no se veía la política social, y en ella el aumento al salario mínimo, que en conjunto permitieron una reducción histórica de la pobreza. Ortiz critica que hay poca eficiencia en salud, educación y seguridad pública. Y claro, a los dos, a Edgar Amador y a Guillermo Ortiz, habrá que evaluarlos por sus herencias. Amador y Sheinbaum heredaron el mayor déficit fiscal en décadas metiendo el mayor ajuste en décadas. A Ortiz le tocó lidiar con el ajuste necesario por el error de diciembre y la peor crisis financiera.

SHEINBAUM PRESUME CRECIMIENTO…

La presidenta Sheinbaum adelantó que el crecimiento económico de México va a salir bien librado en el último informe de la OCDE, donde en el segundo trimestre se coloca a nuestro país como el segundo lugar de crecimiento económico. Recordó que hay una expansión de 1.4% en el segundo trimestre, presentando una recuperación sólida, y que esa tendencia positiva se va a mantener para 2026.

Recordemos que venimos de un primer trimestre donde la economía se cayó -0.3%. Así que en el primer semestre llevamos un crecimiento de 1.1%, que esperemos se fortalezca. Y ése ha sido el dolor de cabeza de la 4T, el poco crecimiento, lo cual pasa por entender a la inversión privada.

475 ANIVERSARIO UNAM, SLIM Y HARP

En el 475 Aniversario de la UNAM se reunieron varios exrectores y, desde luego, la ceremonia estuvo encabezada por Leonardo Lomelí, el rector actual, quien recordó todo el entramado de la UNAM: el Patronato Universitario, la Junta de Gobierno y el Consejo Universitario. Y también vinieron invitados especiales, de los egresados, así como dos importantes empresarios: Carlos Slim y Alfredo Harp, quienes son parte vital de la Fundación UNAM, que ayuda con becas a estudiantes, e incluso en su expansión, como la de Alfredo Harp en Oaxaca. Sin duda, buena convocatoria de la UNAM, mostrando músculo. Y Slim y Harp, por cierto, primos, siguen apoyando a su alma mater.