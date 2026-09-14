Amador-empresarios y deducciones; Pfizer, 75 años, vacunas y GLP-1

El secretario de Hacienda se reunió con el Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial. La reunión fue amable. Y si bien el empresariado pidió revisar algunas deducibilidades y, sobre todo, el Derecho de No Residente para el turismo, también reconoció la preocupación del gobierno por mantener finanzas públicas sanas.

José Medina Mora, presidente del CCE, valoró en la Secretaría de Hacienda la intención por mantener finanzas públicas sanas. Pero también externó su preocupación en hacer todo lo posible por mantener el grado de inversión, como ir decreciendo la deuda.

Hubo pocas molestias. Más bien hubo tiros de precisión con el Consejo Nacional del CCE.

COSÍO Y EL DERECHO DE NO RESIDENTE

Uno de los empresarios más vocales fue Antonio Cosío, el presidente del Consejo Nacional de Empresas Turísticas (CNET), quien mostró su preocupación por la elevación del derecho que se cobra a los turistas, el cual sube mucho en la propuesta fiscal para 2027.

El llamado Derecho de No Residente, cobrado a los turistas internacionales, sí se eleva de 983 pesos a mil 334.80 pesos. Sube 36% y Cosío expuso el costo, en dólares, por ejemplo, de República Dominicana, donde es mucho más económico.

Además, el destino de los recursos no va para promocionar la marca México.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, estuvo acompañado de Carlos Lerma, subsecretario de Ingresos. Ambos tomaron nota de la preocupación del sector turístico y lo van a revisar.

MEDINA MORA, REVISAR DEDUCIBILIDAD EN MAYORISTAS

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, estuvo de acuerdo con el paquete fiscal 2027 por la preocupación hacia las finanzas públicas sanas. Pero comentó la necesidad de revisar la deducibilidad de las empresas con poco margen, como las abarroteras o mayoristas, porque el dejarlas con el tope de 97% en la deducción sí les puede afectar por su poco margen. Pidió revisarlos a partir de esta semana a través de mesas de trabajo.

AMADOR, APUESTA POR CRECER

Los demás empresarios asistentes a la reunión (algunos vía Zoom, pues todavía se encontraban en Nueva York por el Mexico Investment Week) se mostraron complacidos con un paquete presupuestal que parece más creíble que otros.

Fue una buena reunión, donde el secretario Amador recordó que el déficit público baja de 4.1% del PIB a 3.9% para 2027, y que la deuda pública neta crece a 55% del PIB, que es manejable (ha dado el ejemplo de Brasil, con una deuda neta de 90% del PIB). Y, desde luego, en esta ocasión se espera crecer más en la economía para hacer más manejable la deuda y tener mejores ingresos. El crecimiento económico esperado para este año es de 1.5% y para 2027, en promedio, de 2.0% anual.

PFIZER, EN MÉXICO 75 AÑOS

Pfizer se ha transformado de manera interesante. De ser la empresa de los blockbuster, aquellos productos que vendían mil millones de dólares, como Lipitor o Viagra, dirigió sus baterías a las nuevas necesidades y tendencias, desde vacunas hasta los GLP-1.

Pfizer está cumpliendo 75 años en México, y lo hace convencida de que es un mercado donde hay que estar, donde hay que producir y donde debe profundizar su arraigo.

Está estrenando a un mexicano para su dirección, Juan Luis Morell, quien trae bajo el brazo nuevos paquetes de vacunas. De hecho, estrenan en México tres vacunas, que llegarán al sistema público de salud.

VACUNA COVID, YA NO ULTRACONGELADA

En primer lugar, la de covid-19 la actualizan y como novedad ya no necesita de ultracongelación como fue en el 2020. Ahora la vacuna de covid simplemente se tiene que refrigerar. Estará para la venta al público y en el sector público.

También traen la vacuna de neumococo, pediátrica y para mayores de 60 años.

Y la vacuna del virus sincicial respiratorio. De hecho, una de las vacunas, la de neumococo, se termina su manufactura en la planta de Toluca de Pfizer en México.

Y otra novedad es el tema oncológico, donde vienen innovaciones para el cáncer de pulmón, próstata y colorrectal. Y, desde luego, le está entrando a GLP-1 buscando reducir el azúcar, bajar de peso, pero mantener músculo.