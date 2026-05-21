Ahora Moody’s; SHCP se defiende; AXA y Hospitales Angeles, convenio

Como un balde de agua fría cayó la nueva calificación de Moody’s a la deuda soberana de México, al bajarla a Baa3, siendo el último peldaño antes de perder el grado de inversión. Hace unas semanas habíamos visto a otra de las grandes agencias calificadoras de deuda soberana, Standard & Poor’s, cambiar de perspectiva estable a negativa su calificación de BBB, manteniendo apenas dos peldaños arriba del grado de inversión.

Y la tercera gran agencia de deuda soberana, Fitch, también ha rebajado la calificación de la deuda mexicana a apenas un BBB-, siendo un peldaño arriba del grado de inversión.

MANTENER GRADO DE INVERSIÓN, VITAL

Estamos en riesgo de perder el grado de inversión por parte de Moody’s y de Fitch. Y de reducirlo al último peldaño por parte de Standard & Poor’s. Si perdemos el grado de inversión, de inmediato subirá el costo para acceder a los créditos, tanto del gobierno como de los privados.

El grado le indica a los fondos de inversión y grandes capitales que un país, en este caso México, tiene la solvencia suficiente para cumplir con sus compromisos financieros.

Si lo pierdes, entonces vienen los problemas. Los grandes fondos de inversión, por regla, no entran a comprar deuda de países sin grado de inversión. Y si el gobierno no tiene grado de inversión, tampoco los bancos ni las empresas privadas. Todos lo perderían en cascada y conseguir un financiamiento sería más caro para todos, con tasas más elevadas. El riesgo de invertir en México sería mayor.

AFECTARON BAJO CRECIMIENTO, PEMEX Y POCOS INGRESOS

Standard & Poor’s ya lo había dicho. Y Moody’s lo comenta: el bajo o nulo crecimiento está afectando la economía mexicana, pues, en ese contexto, además, se le tiene que apoyar a Pemex con grandes ayudas financieras y no hay fuentes de ingresos por la enorme economía informal. El riesgo de elevar la deuda de casi 50 a 55% del PIB para 2028 es latente.

OCHO GRADOS DE INVERSIÓN Y DEUDA EN PESOS: HACIENDA

La Secretaría de Hacienda se defiende. Recuerda que ha sido constante en el manejo prudente de las finanzas públicas (lo cual las agencias reconocen). Y que son ocho agencias calificadoras: 1. Standard & Poor’s. 2 Moody’s Investors Service. 3. Fitch Ratings. 4. DBRS Morningstar. 5. Kroll Bond Rating Agency (KBRA). 6. HR Ratings. 7. Japan Credit Rating Agency. 8. Rating and Investment Information (R&I).

Además, ha comentado que 80% de la deuda se encuentra en moneda nacional, lo cual reduce el riesgo de la deuda mexicana. Desde luego, recuerda que el ajuste fiscal realizado en 2025 fue de 1.3 puntos del PIB, siendo el ajuste más fuerte que se ha hecho en décadas. Y claro que le gustaría bajarlo más rápido, pero la tendencia es de seguir reduciendo el déficit fiscal.

Y, para crecer, el gobierno confía en el Programa de Inversión en Infraestructura para despertar la inversión privada mediante los contratos mixtos.

ALERTA DE LAS GRANDES CALIFICADORAS

Hasta el momento, las tres principales son las que han rebajado o pasado a perspectiva negativa el grado de inversión de la deuda soberana de México. Es una alerta amarilla para cambiar las cosas, volver a retomar el crecimiento, tener mejores ingresos frente a una enorme economía informal que no paga impuestos y, desde luego, exigirle a Pemex rendimientos porque ya no se pueden seguir solventando sus deudas y pérdidas.

AXA Y ANGELES, INCLUIDO ANDARES Y CENTRO SUR

AXA vuelve a sumar a los Hospitales Angeles en el pago directo en producto plus de gastos médicos mayores. Con esto habrá acceso a más productos y asegurados en la red de Hospitales Angeles, la cadena más grande y moderna del país.

El convenio, que inicia el 1 de junio próximo, retomó el pago directo para el 100% de los asegurados de AXA y esto agiliza el proceso administrativo y favorece la liquidez del paciente y su familia.

Este tipo de alianzas, además de mejorar la atención médica, complementan de manera muy importante el fortalecimiento del sistema de salud en México.