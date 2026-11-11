25.9% de empresas sufre delitos; CFE, por “emisión histórica”

25.9% de las empresas sufrió un delito durante el año 2025, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 levantada por el Inegi.

La cifra sigue siendo elevada, a pesar de haber disminuido respecto de 2023, cuando los delitos fueron sufridos por 27.2% de las empresas del país.

Seguimos hablando de 3 millones de delitos. El principal fue la extorsión. Y esto es grave. Extorsionan bandas delincuenciales para pedir, por ejemplo, derecho de piso. Se ha convertido en uno de los delitos más cometidos.

Y, lo malo, hay pocas denuncias.

DENUNCIA SÓLO 8.2%; ENTRE MIEDO Y BUROCRACIA

Se denuncia poco, ya sea porque el empresario tiene miedo a la colusión de la delincuencia con las autoridades o bien, porque considera que no va a pasar nada.

Solamente 8.2% de los delitos se denunciaron. Pero, como era previsible, se abrió una carpeta de investigación y, lamentablemente, en la gran mayoría de los casos, en específico en 75.4%, no había sucedido nada o simplemente el expediente seguía en trámite. Ante tal burocracia, los empresarios prefieren no denunciar.

Y es cuando crece la cifra oculta de delitos. El Inegi calcula que 91.8% de los delitos, 2.8 millones de casos, no se denunció porque los empresarios no encuentran razón para hacerlo o lo ven como una pérdida de tiempo.

COMERCIO, EL QUE MÁS SUFRE

En donde se encontró la mayor inseguridad fue en Guanajuato, con 71.3% de los casos. En segundo lugar de inseguridad para empresas se encontró a Morelos, con 70.3%, y Tabasco, con 69.9% de los casos, en tercero.

Según el Inegi, y asómbrese, cada empresa o unidad económica (comercio, por ejemplo) sufrió, en promedio, 2.2 delitos al año. Es decir, no sólo sufren un delito, lo cual ya es grave, sino más de dos delitos por año.

Como era de esperarse, el que más sufrió la tasa de victimización fue el comercio, con 30.5 por ciento; después los servicios, con 22.9, y la industria, con 18.8 por ciento.

Y por tamaño de empresas, ahora fueron las medianas las de mayor victimización, 51.9% sufrió algún delito.

EXTORSIÓN, LO MÁS COMÚN

La extorsión, como el cobro de derecho de piso, fue el delito más común, con 26.2% de las empresas que lo sufrieron. En segundo lugar, el robo hormiga, con 17% de delitos. En tercer lugar, el robo de bienes o dinero, con 15.8 por ciento. El fraude con 11.3 por ciento. Y, por último, los actos de corrupción, con 10.5 por ciento.

La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2026 muestra una baja en los delitos, pero siguen siendo muchos. Son más de dos delitos por año. Y la extorsión continúa apareciendo como el peor cáncer para las empresas. Las autoridades deben seguir apoyándolas y el Poder Judicial hacer su parte para que éstas puedan denunciar y que, al hacerlo, vean que sí sirve levantar el acta. Que 91.8% de los delitos no se denuncie habla de la poca utilidad que ven las empresas en levantar una investigación judicial. Esto debería cambiar.

CFE PREPARA COLOCACIÓN POR HASTA 867 MDD

La Comisión Federal de Electricidad llevará una interesante operación: va a colocar en los mercados, dejando muy atrás lo anquilosada que estaba en el sexenio pasado. Ahora planea emitir una oferta pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFE).

La CFE, dirigida por Emilia Calleja, tiene como instrumento financiero la Fibra E, la cual tiene acceso y está respaldada por la Red Nacional de Transmisión. Esto vale mucho: la CFE es la única que puede operar la red de transmisión, así que los nuevos certificados tienen una garantía sólida. Emitirá Certificados Bursátiles Fiduciarios por 451 millones de dólares, pero tendrá una opción de colocación adicional de hasta 30% de la oferta, por lo que podrá sobreasignar 15% adicional, así, al final, podrá colocar 580 millones de dólares.

Y esos 580 podrán elevarse para llegar a 867 millones de dólares, según las condiciones del mercado. La CFE traerá capital de los mercados para fortalecer su transmisión.

Incluso el Banco Mundial, a través de su Corporación Financiera Internacional, planea comprar hasta 80 millones de dólares de la oferta de la CFE. Los coordinadores de la operación global serán Bank Of America Securities, Citi y Santander. En México serán Actinver, BBVA y Goldman Sachs México.