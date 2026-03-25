Banxico, pausa en tasas por elevada inflación

“El Banxico debería verse obligado a prolongar la pausa en los recortes de tasa de interés”. Ésta fue la señal de alerta de Banamex en su análisis de mercado del día de ayer, donde le pide al banco central no bajar más sus tasas de interés. Y conste que Banamex sigue pensando en el resto del año, donde se podrían tener otras tres disminuciones en las tasas de interés, pero ninguna por el momento. Todo lo detonó el dato inflacionario de la primera quincena de marzo.

La inflación anual fue de 4.63% en la primera quincena de marzo. Es el segundo registro consecutivo donde el dato inflacionario es más alto que el rango esperado por el Banco de México: cuatro por ciento.

BANAMEX, BANORTE, VX+, BANCOPPEL, POR PRUDENCIA EN TASAS

El Banco de México ya había puesto freno a seguir bajando su tasa de interés de referencia, hoy de siete por ciento. Recordemos que viene de una tasa que llegó a ubicarse hasta en 11.25% y ya la bajó a siete por ciento.

Mañana, la Junta de Gobierno del Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez Ceja, da a conocer su decisión de política monetaria, en donde, después de ver el alza inflacionaria de la primera quincena de marzo, los analistas insisten en que el Banxico debe poner en pausa su baja en tasas, por lo menos en el primer semestre del año.

A esta proclama de poner una pausa en la baja en tasas se sumaron Alejandro Padilla, economista en jefe de Banorte, quien le pidió al Banco de México actuar con cautela ante el dato inflacionario.

Lo mismo hizo Alejandro Saldaña, economista en jefe de Bx+, quien comentó que el Banxico tiene un margen nulo para bajar la tasa de interés, por lo menos en esta ocasión.

Arturo Vieyra, economista en jefe de BanCoppel, también pidió una pausa a la baja en tasas durante todo el semestre.

INFLACIÓN, POR ENCIMA DEL RANGO DEL BANXICO

La inflación en la primera quincena de marzo fue el segundo registro por encima del rango del Banco de México, de 4 por ciento. La inflación anual durante febrero pasado fue de 4.01 por ciento. Y ahora se aceleró hasta 4.63 por ciento.

En estos primeros quince días de marzo, los precios de frutas y verduras fueron los que llevaron al alza los precios.

Subieron 8.34% tan sólo en la primera quincena de marzo. El jitomate, en ese pequeño periodo, subió de precio en 32.17 por ciento; la calabacita, 16.78%, el limón, 13.11 por ciento. Y así nos vamos con productos clave para la canasta alimentaria.

Y ya no sólo fueron frutas y verduras.

También el transporte aéreo, uno de los primeros en sufrir el alto costo de la turbosina, tuvo un alza en su precio de 21.86 por ciento.

Además, todavía no se sienten los estragos del aumento en los hidrocarburos. Y por mucho que se ponga un incentivo para evitar el alza en las gasolinas y el diésel, no se podrá hacer lo mismo en el gas LP ni en el natural. Hay muchas presiones inflacionarias y el Banco de México, por lo menos en esta ocasión, deberá dejar las tasas tal y como están, en 7% de referencia anual, pausando su ciclo a la baja.

UBER, AUNQUE NO LO CREA, SUBE A TAXIS

Es conocida la rivalidad de los taxis en contra de Uber. Bueno, pues en un hecho sin precedentes, por lo menos en México, Uber firmó una alianza con la agrupación MX Taxi.

De esta manera, para el Mundial, usted podrá pedir un Uber y los MX Taxi van a estar disponibles en la plataforma tecnológica

México va a ser un referente mundial con esta alianza, comentó Félix Olmo, director de Uber México, quien comentó que no fue cosa sencilla.

Fue un producto específico para el taxi, respetando la estructura de Uber, su gremio y su identidad, dijo Olmo.

¿Uber y taxis podrán ser aliados?

Por lo pronto, los taxis que se suban a Uber también tendrán estándares de seguridad. Tendrán la tecnología Ride Check, que detecta anomalías si el vehículo se sale de la ruta planeada. Los estándares de seguridad serán los mismos de Uber, donde también tendrán cobertura de seguro. Se sabe que los conductores de Uber pasan por filtros de seguridad y esperemos que lo mismo pase con estos taxis.

Este tipo de alianzas entre Uber y los taxis ya se habían visto en ciudades como Nueva York, Roma y San Francisco e, incluso, en países como Argentina y Colombia.

Esperemos que esta alianza sea duradera, con estándares de seguridad para el usuario y, así, los taxis y Uber den un paso más allá de convivencia por una competencia sana.