La Selección sigue en deuda con millones de aficionados

Señoras y señores, el sábado, la Selección Mexicana perdió 3-2 ante Jamaica en Kingston, pero el problema fue la debilidad que mostró durante, casi todo, el encuentro. Gil Mora y Quiñones evitaron que la derrota fuera más dolorosa. El desempeño de México confirmó que hay problemas profundos, como una defensa débil, delanteros sin fuerza. No sé qué hace Santi Giménez en el equipo, honestamente. Y Rafa Márquez, ¿en qué piensa?, sigue sin apoyarse en los asesores que lo rodean.

El marcador del partido de ida fue 3-2 a favor de Jamaica. Esto puede ser engañoso, pareciera que se jugó un partido equilibrado, sin embargo, la realidad fue otra. Jamaica generó menos remates a puerta, pero los tres disparos que consiguió terminaron en gol. Esto nos habla de una gran efectividad, pero también es una señal de alarma para la defensiva mexicana.

México tuvo 70% de posesión y más del doble de disparos que Jamaica. A pesar de estos datos, no supo dominar el encuentro, no supo reducir las posibilidades del rival ni concretar remates a gol.

Jamaica trabajó mejor el partido durante los momentos decisivos. No necesitó controlar la pelota para estar arriba en el marcador.

El primer gol fue de Jamaica al minuto 27, un tiro de esquina que terminó en autogol de Gallardo. Al inicio del segundo tiempo, Renaldo Cephas marcó el segundo y, al minuto 63, Richard King anotó un penal. Tres goles que parecían una pesadilla.

La reacción mexicana llegó gracias a Gil Mora y a Quiñones. Mora marcó al minuto 70 y Quiñones, diez minutos después, consiguió un gol de penal. Ambos salvaron a México pero, en realidad, fue una exhibición que dejó mucho que desear.

El mejor jugador mexicano fue Mora. Su energía, capacidad para encontrar espacios y rematar fueron la clave para mantener a México con vida. Preocupa que un chico de 18 años tenga que dar lecciones a jugadores con mayor experiencia.

Otro aspecto que me preocupa es la falta de liderazgo dentro de la cancha. En los momentos complicados, México necesita líderes que den órdenes, que transmitan confianza y tranquilidad, que asuman responsabilidades. Con Jamaica, la selección parecía perder el rumbo después de cada gol recibido. Esa incapacidad para reaccionar a tiempo es un problema de personalidad que lleva tiempo afectando al conjunto.

Hasta ahora, México no ha mostrado la evolución que se esperaba con Rafael Márquez. Necesita explicar qué propuesta tiene y demostrarla cuando juegan. Lo que yo veo son las mismas carencias de siempre. El futbol de Concacaf ha evolucionado, México se ha estancado y ya no existen partidos que puedan darse por sencillos.

La Selección tiene una cita mañana martes en Monterrey, tendrá la oportunidad de corregir. Los dos goles conseguidos como visitante son importantes porque una victoria por 1-0 o 2-1 le daría la clasificación. Un triunfo 3-2 lo llevaría a tiempo extra.

Mi pronóstico es una victoria de México por 2-0. Creo que jugar en casa y la necesidad de asumir el protagonismo pueden favorecerlos, pero será necesario mejorar la defensa y aprovechar las oportunidades que se presenten. México necesitará ganar y convencer. Si clasifica va a recuperar la confianza y continuar con el proyecto. Una eliminación, en cambio, cuestionaría la continuidad de Márquez. Si el objetivo es competir en el máximo nivel, no podemos conformarnos con ser protagonistas de la región. La diferencia entre una selección que aspira a crecer y otra que se estanca está en reconocer sus errores y corregirlos. Necesitamos un equipo que tenga carácter cuando las cosas van mal y que nunca pierda la idea de juego.

Lo más indignante es que parece que en México ya nos acostumbramos a exigir poco. Se normalizan las derrotas, se justifican los malos resultados y se pide paciencia cada vez que hay un nuevo proceso. ¿Hasta cuándo? Una selección con la afición, los recursos y la historia de México no puede conformarse con competir a medias y sacar de panzazo los resultados. No es aceptable que Jamaica haya tenido tantas facilidades para marcar ni que México necesite estar al borde de la eliminación para mostrar un poco de carácter. Exigir es lo que debe hacerse a una camiseta que representa a millones de mexicanos. Los aficionados ya se merecen buen futbol, resultados y un equipo a la altura de lo que representa.

Márquez: ya no nos vendas humo, eso lo hace la televisión. Tú tienes que trabajar y apoyarte en tu equipo técnico; consulta con ellos. Tienes a Juan Manuel Lillo, uno de los mejores asesores, ¡aprovéchalo!