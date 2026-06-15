Las primeras lecciones del Mundial

Señoras y señores, el Mundial lleva pocos días y ya está dando mucho de qué hablar.

El VAR sigue sumando episodios que ponen en duda la claridad de sus procedimientos. El caso más polémico se dio en el partido de Estados Unidos contra Paraguay: el árbitro amonestó al jugador norteamericano Tim Ream por una falta sobre Miguel Almirón, el juego se reanudó y, poco después, el VAR intervino para cambiar la decisión retirando la tarjeta a Ream y sancionando a Almirón por engañar. La jugada generó tantas molestias que la FIFA tuvo que aclarar y modificar la interpretación del protocolo del VAR.

Otro momento que desató reclamos ocurrió en el partido entre Qatar y Suiza cuando se marcó un penal a favor de Suiza. Durante la revisión no se mostraron al público las líneas de fuera de juego debido a fallas técnicas. Aunque FIFA aseguró que no existía posición adelantada y que el VAR tomó la decisión con acceso a todas las imágenes disponibles, la falta de transparencia en el proceso dejó muchas dudas.

Las pausas de hidratación se han convertido en otra de las polémicas del Mundial 2026. La FIFA decidió que todos los partidos tengan dos interrupciones obligatorias de tres minutos. Oficialmente, busca proteger la salud de los futbolistas, pero todo apunta a un fuerte interés comercial. Las cadenas de televisión, sobre todo norteamericanas, han aprovechado estas pausas para transmitir comerciales.

Otra controversia que se ha presentado ha sido en las conferencias de prensa. Los periodistas sólo han podido realizar preguntas en los idiomas para los que la FIFA asignó traductores oficiales. Como consecuencia, preguntas en español y otros idiomas fueron rechazadas, a pesar de que algunos futbolistas entendían perfectamente e insistían en responder en esa lengua. Muchos consideran que esto contradice el discurso de inclusión y diversidad que la propia FIFA promueve.

Hablando de lo más destacado del futbol, empezaremos con el desempeño de la selección norteamericana. Más allá de las dudas que dejó el VAR en ese encuentro, Estados Unidos mostró un importante funcionamiento colectivo, autoridad, personalidad para atacar y capacidad para dominar de principio a fin. El protagonista fue Folarin Balogun con dos anotaciones. El rival, Paraguay, estuvo lejos de su mejor nivel. Con equipos de mayor jerarquía se verá si la selección estadunidense podrá sostener el nivel mostrado en su debut.

Uno de los protagonistas, Brasil, quedó a deber. Su contrincante, Marruecos, fue más ordenado, intenso y con un mejor planteamiento de juego. Los africanos anotaron primero, poniendo en dudas la solidez de la defensa brasileña. Vinícius, con su calidad, anotó lo que, para mí, es, hasta el momento, el mejor gol del Mundial, rescatando el empate para Brasil. El trabajo en conjunto quedó lejos de lo esperado para quienes llegaron al Mundial con posibilidades de ser candidatos al título.

Marruecos dominó el mediocampo gran parte del encuentro y confirmaron que su cuarto lugar en Qatar 2022 no fue casualidad. Frente a Brasil presionaron, jugaron con personalidad y compitieron sin miedo. Por lo mostrado en la cancha, Marruecos merecía algo más que un empate.

Por otro lado, Alemania hizo lo que hacen las selecciones grandes cuando se enfrentan a rivales fáciles: golear. El 7-1 sobre Curazao fue una exhibición de contundencia y ritmo. La diferencia entre ambas selecciones fue enorme.

Curazao participa por primera vez en un Mundial y consiguió el primer gol de su historia en este tipo de torneos. Independientemente de la goleada, ese momento quedará para siempre en la memoria de los curazoleños.

Hasta ahora, Japón contra Países Bajos ha sido el mejor partido del Mundial. Dos selecciones muy parejas que nunca dejaron de buscar el arco rival. Países Bajos se puso en ventaja dos veces, primero con un gol de Virgil van Dijk y después con una gran definición de Crysencio Summerville. Sin embargo, Japón respondió en ambas ocasiones. Keito Nakamura empató el encuentro tras el 1-0 y, cuando parecía que los neerlandeses se llevaban los tres puntos, Daichi Kamada apareció al minuto 88 para sellar el 2-2 definitivo.

Japón ha crecido, hoy mostró orden y una capacidad de reacción admirable.

El Mundial apenas comienza. Ya hay polémicas, sorpresas y selecciones que empiezan a marcar territorio. Lo mejor es que todavía queda mucho torneo y emociones por delante.