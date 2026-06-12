México cumple en el debut, pero deja un mal sabor de boca

Señoras y señores, ayer se inauguró la primera Copa del Mundo organizada por tres países y con la participación de 48 selecciones. La FIFA apostó por una ceremonia que combinó símbolos de las culturas prehispánicas y un repertorio musical para distintos públicos. El cierre de la ceremonia estuvo a cargo de Andrea Bocelli y la cantante surcoreana Ejae, quienes interpretaron DNA, el himno oficial de la Copa del Mundo.

La jornada terminó siendo histórica para nuestro futbol. México derrotó 2-0 a Sudáfrica, algo que no había conseguido en sus anteriores Mundiales como anfitrión, en 1970 y 1986, cuando debutó con empates.

La Selección Mexicana salió decidida desde el inicio y encontró el gol al minuto 9, cuando Julián Quiñones marcó el primer gol del encuentro y también el primero de la Copa del Mundo 2026. El gol permitió al equipo jugar con mayor tranquilidad y asumir el control del partido desde muy temprano. En la segunda mitad, Raúl Jiménez amplió la ventaja para asegurar el triunfo. El conjunto sudafricano sufrió dos expulsiones, mientras que México perdió a César Montes, por tarjeta roja, en el tiempo agregado. La acción provocó el enojo del técnico Javier Aguirre, ya que no podrá contar con el defensor para el próximo encuentro frente a Corea del Sur.

La tarde tuvo momentos especiales para el futuro de la selección. Gilberto Mora y Armando Hormiga González vivieron sus primeros minutos en una Copa del Mundo. Ambos representan una nueva generación de futbolistas mexicanos y su participación fue recibida con entusiasmo por la afición.

En términos futbolísticos, el partido estuvo lejos de ser un espectáculo de alto nivel. México dominó de principio a fin y aprovechó las debilidades de una Sudáfrica decepcionante, que mostró desorden defensivo, constantes pérdidas de balón y escasa capacidad ofensiva. Las dos expulsiones terminaron por sepultar cualquier posibilidad de reacción.

El protagonista del encuentro fue Julián Quiñones. Su gol tempranero cambió el desarrollo del partido y permitió que México jugara con mayor tranquilidad. Además, fue el atacante más peligroso y el futbolista que más problemas generó a la defensa rival. Erik Lira fue una de las figuras destacadas. El mediocampista del Cruz Azul participó activamente en la generación de juego, dio la asistencia del primer gol y ayudó a mantener el control de la posesión durante gran parte del partido.

La actuación arbitral fue correcta, especialmente en las acciones disciplinarias que marcaron el rumbo del partido.

Sin embargo, el equipo de Aguirre todavía tiene muchos aspectos por mejorar si aspira a competir con las mejores selecciones del torneo. México falló varias oportunidades de gol, le faltó profundidad en ataque y, por momentos, careció de contundencia para reflejar en el marcador la superioridad mostrada en la cancha. Con dos jugadores más durante buena parte de la segunda mitad, se esperaba una postura más agresiva y una búsqueda constante de ampliar la ventaja.

Al término del juego, el Vasco se mostró molesto e inconforme pese a la victoria. El entrenador consideró que su equipo debió aprovechar mejor la superioridad numérica. Su reacción reflejó algo claro: México ganó, pero pudo haber hecho mucho más.

Sudáfrica es el rival más débil del Grupo A, por ello, se esperaba una actuación más convincente y un marcador más amplio que fortaleciera la confianza del equipo y enviara un mensaje contundente al resto de sus rivales.

Lo positivo fue el resultado: México consiguió su primera victoria en un partido inaugural de Copa del Mundo y sumó tres puntos fundamentales en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

La nota pendiente fue la falta de contundencia. El 2-0 luce corto para un encuentro que, por circunstancias, dominio y superioridad numérica, tenía condiciones para terminar en goleada. Se cumplió con la obligación de ganar, pero todavía está lejos de mostrar su mejor versión.