Señoras y señores, la Liga MX jugará, este fin de semana, su última jornada. Cruz Azul es líder, América segundo y tercero Chivas. Hay tres boletos disponibles para disputar entre siete equipos que mantienen la esperanza de pelear por el campeonato. Toluca y Monterrey son clubes que siempre ganan protagonismo en la etapa final de este torneo.

Cruz Azul llega como líder general con 32 puntos, seguido por América y Chivas, ambos con 30. Toluca y Atlas son cuarto y quinto, mientras que Santos y Monterrey ocupan provisionalmente el sexto y séptimo puesto. Este sábado será determinante, sobre todo, en los encuentros entre Santos y León, Pachuca y Toluca, y Pumas contra Monterrey que podrían modificar los enfrentamientos de cuartos de final.

Cruz Azul es el rival a vencer por ser uno de los equipos más regulares del campeonato. Con 32 puntos y una diferencia de goles de +11, llega a la última jornada con todas las posibilidades de terminar como líder general. Su principal fortaleza ha sido su capacidad para resolver los partidos complicados y la unión que existe entre sus jugadores.

América y Chivas todavía podrían terminar en primer lugar. Ambos tienen planteles importantes y fuertes. El enfrentamiento entre Guadalajara y Cruz Azul será el más atractivo de la última jornada porque el local ya contará con los seleccionados en sus filas. Es una pena que este partido haya sido programado a las 5 de la tarde del domingo, cuando ya se sabrá el resultado del Tigres contra América.

Toluca y Atlas también serán peligrosos. Toluca tiene asegurada su clasificación e intentará cuidar su posición para cerrar en casa los cuartos de final. Atlas ha sido la sorpresa del torneo. Ha conseguido resultados importantes y tratará de seguir siendo un duro rival.

Santos y Monterrey pueden conseguir los últimos boletos para la liguilla. Monterrey la tendrá difícil en su visita a CU, al enfrentar a Pumas, que también buscarán combinaciones para clasificar.

Si las cosas se mantienen como van, estos serían mis pronósticos para los cuartos de final: Cruz Azul vs Pachuca, América vs Monterrey, Chivas vs Santos y Toluca vs Atlas.

Aunque todavía es pronto para dar un favorito definitivo, Cruz Azul parece tener las mejores condiciones para llegar lejos. Su regularidad durante la fase regular, su posición en la tabla y su funcionamiento colectivo lo colocan como uno de los principales candidatos.

En la Liguilla, los puntos de la fase regular dejan de ser relevantes cuando empieza la eliminación directa. Un error de la defensa o del portero, una expulsión o una destacada actuación individual pueden cambiar el destino de un equipo.

El Guadalajara ha tenido que afrontar una dificultad en los últimos torneos, perder a varios de sus futbolistas por convocatorias de la Selección Mexicana. Esta situación ha condicionado su preparación y competitividad. Sin embargo, han conseguido mantenerse entre los protagonistas. Por justicia, merece llegar hasta la final en esta ocasión.

Chivas compite únicamente con futbolistas mexicanos. En una liga cada vez más llena de extranjeros, conseguir un campeonato con ese punto en contra sería un reconocimiento al talento nacional y al trabajo de formación de jugadores mexicanos. Entre América, Cruz Azul y Toluca hay cerca de 30 extranjeros y ninguno de ellos fue figura en el pasado Mundial de futbol. Ni siquiera el “Rayito” del América fue titular con Uruguay.

Futbolistas como Rangel, Ledesma, Alvarado, Romo, Bryan González, Sandoval, Camberos representan distintas generaciones de mexicanos que pueden convertirse en protagonistas de esta Liguilla.

Un título de Chivas daría un mensaje a los clubes que invierten en fuerzas básicas y en la formación de jóvenes en un momento en el que la Selección necesita ampliar su base de futbolistas competitivos. Guadalajara podría convertirse en un ejemplo de cómo desarrollar y dar oportunidades a los mexicanos.

Una final con Chivas como protagonista tendría un atractivo especial y, si levantaran el trofeo, recuperarían el orgullo de ser el equipo más popular y representativo del futbol mexicano.

Y, para terminar, olvídense del ascenso y descenso, no se dará a menos que sea por la vía política.