Francia avanza, Egipto reclama y un mexicano sorprende

Señoras y señores, pocas veces un partido no termina con el silbatazo final. El duelo entre Argentina y Egipto dejó mucho más que cinco goles y una clasificación a los cuartos de final. Durante toda la semana, la conversación se centró en la polémica arbitral y en las reacciones que provocó el encuentro. El debate se trasladó de la cancha a los medios de comunicación y a las redes sociales.

La Federación Egipcia presentó una protesta formal ante la FIFA al considerar que varias decisiones arbitrales influyeron en el resultado. Los reclamos se centraron en el gol anulado tras la intervención del VAR, un criterio disciplinario que calificaron de desigual e injusto durante todo el partido. Después de esto, la FIFA respaldó el trabajo de los árbitros y defendió la actuación del VAR, rechazando cualquier insinuación de favoritismo.

El director técnico de Egipto, Hossam Hassan, habló de un “robo a plena luz del día”, mientras que varios futbolistas egipcios expresaron su frustración. Argentina prefirió evitar la confrontación y centrarse en su próximo encuentro.

Lo cierto es que el Argentina-Egipto fue la gota que derramó el vaso de una creciente desconfianza hacia el arbitraje y los altos mandos de la FIFA. El problema ya no es una jugada aislada, sino la acumulación de episodios que, desde Qatar, han mermado la confianza de millones de aficionados sobre la equidad dentro de las canchas.

El camino hacia la final ya comenzó. Ayer se puso en marcha la ronda de cuartos de final y Francia confirmó, una vez más, por qué sigue siendo uno de los grandes favoritos para conquistar la Copa del Mundo. Sin mucho esfuerzo, derrotaron 2-0 a Marruecos y se convirtieron en el primer semifinalista.

Marruecos volvió a mostrar el orden defensivo y el espíritu competitivo que lo han caracterizado durante los últimos años. Durante gran parte del primer tiempo contuvo a una incansable ofensiva francesa. Apoyado en una extraordinaria actuación de Yassine Bono, quien detuvo un penalti a Kylian Mbappé y realizó varias atajadas de primer nivel, mantuvo viva la esperanza hasta el descanso.

Sin embargo, Francia encontró la diferencia en la segunda mitad gracias a la habilidad de su máxima figura. Mbappé abrió el marcador con un gran gol y, poco después, asistió a Ousmane Dembélé para sentenciar el encuentro. El delantero francés volvió a demostrar que es el futbolista que marca el ritmo de este Mundial y el principal candidato a llevar a su selección hasta el título.

Con esta victoria, Francia alcanza su tercera semifinal mundialista consecutiva y espera al vencedor del duelo entre España y Bélgica. Su mezcla de experiencia, solidez defensiva y talento ofensivo la mantiene como el equipo a vencer. Marruecos se despide con la frente en alto tras demostrar que su crecimiento es una realidad dentro del futbol internacional.

Y mientras el futbol acapara los reflectores, hay un mexicano que está escribiendo una página histórica en Europa. Isaac del Toro se ha convertido en una de las grandes revelaciones del Tour de Francia 2026, demostrando que el ciclismo mexicano ya puede competir con la élite mundial. El corredor de UAE Team Emirates-XRG brilló desde las primeras etapas al conquistar una victoria de etapa y vestir el maillot blanco, de joven promesa (menor de 25 años) e identificado a dominar toda una generación. Actualmente es tercero, detrás de los dos favoritos.

Con apenas 22 años, el bajacaliforniano representa una nueva generación de ciclistas mexicanos capaces de pelear por las carreras internacionales más importantes. Independientemente del resultado final en París, Del Toro ya consiguió algo que parecía impensable: poner el nombre de México en alto en la prueba ciclista más prestigiosa del mundo y dejar en claro que es un deportista con enormes aspiraciones.