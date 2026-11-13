Entre obligaciones, proyectos y sueños mundialistas

Señoras y señores, la Selección Mexicana jugará este sábado 14 de noviembre una de sus pruebas más importantes en la Concacaf Nations League 2026. México visitará a Jamaica en Kingston para disputar el partido de ida de los cuartos de final. La vuelta se jugará el martes 17 en Monterrey. México necesita demostrar que es superior en la cancha.

El encuentro será muy importante para Rafael Márquez. En sus primeros cuatro partidos amistosos, México no consiguió ganar, empató ante Colombia y Perú, pero con Estados Unidos y Chile. Los resultados generaron dudas porque no se ha encontrado equilibrio entre defensa y ofensiva. Ahora, en su primera eliminatoria oficial, Márquez tiene la oportunidad de comenzar a cambiar esa impresión.

La posible alineación para el sábado es Rangel, Reyes, Montes, Vásquez y Gallardo; Lira, Romo y Gil Mora; Alvarado, Santi Giménez y Quiñones. Un 4-3-3 que combina experiencia y juventud. Me parece interesante la presencia de Gilberto Mora. Su capacidad para generar juego y encontrar espacios puede ser fundamental ante una selección que buscará aprovechar su condición de local.

No hay que subestimar a Jamaica. Cuenta con jugadores rápidos y capaces de sorprender al contragolpe. Andre Blake, su experimentado portero, y futbolistas como Renaldo Cephas y Javon East pueden complicar mucho el partido.

Mi pronóstico para el juego de ida es 1-2 a favor de México. Creo que México tiene más calidad en individualidades para conseguir una ventaja. No será un partido sencillo, ambiente hostil, patadas al por mayor, cancha difícil, jamaicanos fuertes. Para la vuelta, jugando en Monterrey y con el apoyo de su afición, veo a México con mayores posibilidades de controlar el encuentro. Pronostico un 2-0. Mi predicción es que México avanzará a las semifinales. DEBE avanzar. Más allá del resultado, lo que quiero ver es una selección con personalidad. México necesita recuperar confianza, contundencia y, sobre todo, identidad.

Esta eliminatoria también será una primera evaluación importante para Rafa Márquez. Tiene jugadores para competir y una oportunidad para demostrar que puede construir un equipo protagonista. Rafa está rodeado de un muy buen equipo técnico y no hay pretextos.

Jamaica no será un rival fácil, pero México tiene la obligación de asumir su condición de favorito. Es momento de demostrarlo.

En otros lugares, el futbol de selecciones comienza a mover sus piezas pensando en el próximo Mundial de 2030 y hay dos noticias que llaman la atención. La primera es la renovación de Lionel Scaloni con Argentina hasta 2030 y la posibilidad de que Pep Guardiola llegue a la Selección de Estados Unidos ante la inminente salida de Mauricio Pochettino.

Argentina comenzará una nueva etapa sin Lionel Messi. El reto de Scaloni será construir una nueva identidad sin depender de la generación que llevó al país a ganar títulos.

Creo que la decisión de la AFA es acertada, dándole estabilidad a un proyecto que ha demostrado resultados. Scaloni tendrá que demostrar que puede renovar la selección con tanto éxito como el que tuvo para construir un equipo alrededor de Messi. La otra noticia es más interesante. Estados Unidos quiere a Pep Guardiola como sustituto de Mauricio Pochettino, quien está por irse al Manchester United.

¿Se imaginan a Guardiola dirigiendo a Estados Unidos? Sin duda, elevaría el nivel futbolístico de la selección norteamericana. Estados Unidos tiene buenos jugadores, como Christian Pulisic, Folarin Balogun y Weston McKennie. Además, cuenta con excelentes estadios, recursos económicos y una liga que sigue creciendo. La pregunta más importante es: ¿aceptaría Guardiola? Yo lo veo complicado. Después de diez años en Manchester City, Guardiola quiere tomarse un descanso. Rechazó una propuesta para dirigir a la selección de Italia. Además, pasar del futbol de clubes al de selecciones no es fácil. Se tiene menos tiempo de entrenamiento y una dinámica completamente diferente.

Lo que es una realidad es que si Estados Unidos consigue a Guardiola, estaríamos hablando de uno de los movimientos más llamativos del futbol de selecciones rumbo a 2030.

Para terminar, España sigue haciendo historia. La campeona del mundo alcanzó 44 partidos consecutivos sin perder, una cifra impresionante que refleja la consistencia del proyecto de Luis de la Fuente. Es una selección que ha conseguido mantener su identidad, protagonismo, competitividad y hambre de títulos. Hoy, La Roja demuestra que su reinado no fue casual y que aún hay más…