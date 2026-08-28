Dos torneos, dos caminos a la gloria

Los campeonatos de clubes no se detienen. Mientras en Estados Unidos la Leagues Cup nos sorprendió con unas semifinales que difícilmente nos habríamos imaginado, en Europa, la Champions League comenzó el camino hacia un nuevo campeón. Dos competencias distintas, con niveles, historias y formatos muy diferentes, pero con algo en común: la lucha de todos por llegar al partido final y que puede convertir una temporada en historia.

En este continente, México da un golpe de autoridad. En el otro, Europa volvió a poner en marcha el torneo de clubes más prestigioso del mundo. La Leagues Cup y la Champions League viven momentos distintos, pero ambas nos recuerdan que el futbol es el deporte más apasionante del mundo.

Los clubes mexicanos hicieron lo que parecía imposible, dejaron a la MLS sin representantes en las semifinales. América, Monterrey, Toluca y León son los cuatro finalistas de una competencia que, durante los últimos años, había servido para medir el crecimiento del futbol estadunidense frente al mexicano.

Esta vez, México se adueñó del torneo con cuatro clubes que, por distintos caminos, consiguieron imponerse a sus rivales de la MLS y garantizar que el campeón de esta edición será mexicano.

Después de tres torneos consecutivos en los que un club de la MLS terminó levantando el trofeo, la Liga MX vuelve a colocar a uno de sus representantes en la final.

La MLS ha invertido mucho dinero, integrado a figuras internacionales, hecho muy rentable el evento y consiguió colocar a su liga en una posición cada vez más relevante dentro de la Concacaf. Sin embargo, la Leagues Cup se transformó, al menos por unos días, en una especie de campeonato mexicano disputado en territorio estadunidense.

América enfrentará a Monterrey y Toluca se medirá con León. Cuatro equipos, dos semifinales y un campeón mexicano. Pero el futbol estadunidense seguirá creciendo, invirtiendo e intentando reducir la distancia.

Por otro lado, Europa vuelve a poner en marcha su torneo estrella. Ayer, Mónaco se convirtió en el centro de atención del futbol con el sorteo de la fase liga de la Champions League 2026-27. Los 36 clubes participantes ya conocen a los ocho rivales que enfrentarán en esta primera etapa de la competencia.

Hay una diferencia importante respecto al pasado: ya no existen los tradicionales grupos de cuatro equipos. Con el nuevo formato, los 36 clubes comparten una sola clasificación.

Cada equipo enfrentará a ocho rivales diferentes, dos de cada uno de los cuatro bombos: uno como local y otro como visitante. En total, cuatro partidos en casa y cuatro de visitante.

La Champions ya no premiará únicamente a quien logra sobrevivir a un grupo. Ahora premia la regularidad. Después de ocho jornadas, los ocho mejores de la clasificación avanzarán a octavos de final.

Los equipos que terminen entre los puestos 9 y 24 tendrán que disputar un playoff para buscar su lugar entre los 16 mejores.

En el Bombo 1 aparecen los protagonistas que tienen la obligación de pelear por el título: Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid.

El PSG, campeón vigente, buscará conservar la Copa después de conquistar las dos últimas ediciones.

Hay clubes que llegan por primera vez a la Champions: LASK, Sabah y Viking.

La fase liga comenzará entre el 8 y el 10 de septiembre y continuará hasta el 27 de enero. Los playoffs se jugarán en febrero, los octavos en marzo, los cuartos en abril y las semifinales entre finales de abril y principios de mayo. Todo para culminar el 5 de junio de 2027, cuando el Estadio Metropolitano de Madrid reciba la final.

Dos torneos. Dos continentes. Dos caminos completamente diferentes.

En Norteamérica, México busca recuperar el trono que la MLS había comenzado a disputar con fuerza. En Europa, los gigantes se preparan para una batalla en la que un pequeño detalle puede separar a un campeón de una eliminación.

La Leagues Cup nos dejó una certeza: México sigue teniendo argumentos para competir. La Champions, en cambio, apenas empieza. Pero, en el futbol, el campeón empieza a construirse mucho antes de levantar el trofeo.