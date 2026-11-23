Señoras y señores, la Liga MX ya tiene a sus ocho clasificados para jugar la Liguilla del Apertura 2026. Después de 17 jornadas, los equipos que disputarán el campeonato son Chivas, Cruz Azul, América, Atlas, Toluca, Monterrey, León y Pachuca.

Sería injusto hablar de un favorito porque hay equipos que llegan con mejores estadísticas, otros que tienen experiencia y son constantes protagonistas y algunos que han ido creciendo y tuvieron su mejor momento al final de la temporada.

El Guadalajara, de último momento, termina como líder general con 33 puntos. Este primer lugar despierta esperanzas para soñar en grande. El reto será seguir jugando al mismo nivel.

Cruz Azul es el segundo lugar con 32 puntos. El campeón defensor buscará hacerse del bicampeonato, además de que ha sido uno de los equipos más regulares del año.

Las Águilas del América ocupan la tercera posición con 30 unidades y una fuerte diferencia de goles a favor, la mejor entre los ocho clasificados. Su ofensiva es su mayor fortaleza.

Atlas terminó en el cuarto peldaño con 28 puntos, mientras que Toluca está en el quinto con 27. Atlas tendrá la ventaja de cerrar en casa, pero Toluca cuenta con un equipo que puede resultar peligroso si encuentra espacios.

Monterrey consiguió su clasificación en la última fase del campeonato. Con 27 puntos se colocó en el sexto lugar eliminando a Tijuana. Los Rayados tienen un plantel fuerte así como experiencia y colmillo para manejar los encuentros que se avecinan.

León, por su parte, terminó séptimo con 26 unidades y Pachuca es el octavo con 25 puntos.

Los partidos de ida de cuartos de final están programados para el 25 y 26 de noviembre, y para el 28 y 29 los de vuelta. Las semifinales serán el 2 y 3 de diciembre y sus vueltas el 5 y 6.

Los enfrentamientos para cuartos quedarían de la siguiente forma: Chivas vs Pachuca, Cruz Azul vs León, América vs Monterrey y Atlas vs Toluca.

Los equipos que llegan con mayores posibilidades para pelear el título son Chivas, Cruz Azul, América y Monterrey. Sin embargo, Toluca es un adversario que puede dar la sorpresa.

Chivas cierra como líder y esto le da ventaja para volver a ser campeón. Y es que, si hay un equipo que merece recuperar el protagonismo, que históricamente lo ha acompañado, es el Guadalajara, una de las instituciones más importantes del futbol mexicano.

Con el liderato, el equipo de Milito ha ilusionado a sus seguidores. Su identidad, su técnico, sus jugadores, el respaldo de su gente y la ciudad, que lo ha hecho parte de su cultura, pueden convertirse en la fuerza que lo impulse durante la Liguilla.

Chivas es el equipo de México, su política de jugar solamente con futbolistas mexicanos representa una identidad que conecta emocionalmente con millones de personas y lo hace único.

El torneo debe ganarse en la cancha, pero esta vez Chivas tiene la oportunidad de convertir una gran temporada en una campaña histórica. Y para una afición que nunca ha dejado de acompañarlo, volver a celebrar un título es el sueño de toda una ciudad y de las generaciones de ayer y de hoy.