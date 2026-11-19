China y otros países asiáticos ya no son sólo una alternativa para diversificar mercados, sino una urgente necesidad para que México no sea arrastrado por el declive de la potencia estadunidense. Sin embargo, la interdependencia es tan profunda que acercarse al principal rival de Washington sin pagar un alto costo exige más que un delicado equilibrismo.

Claudia Sheinbaum busca abrir mercados en China y presenta su cita con Xi Jinping como inicio de una “nueva era de cooperación”, al mismo tiempo que confía en un pronto acuerdo del T-MEC tras reunirse con Trump en Shenzhen. No quiere ver contradicción, aunque China es una de las líneas rojas de un tratado rediseñado para cerrar Norteamérica a su mayor rival mediante reglas de origen y aranceles que atoran el acuerdo. El embajador estadunidense en México, Ronald Johnson, recordó ese dilema, justo antes del viaje de Sheinbaum, con una infografía en X que acusa a China de “inundar” el mercado mexicano con importaciones baratas. Más que consejo comercial, es otro aviso sobre los límites del acercamiento a Pekín en la relación triangular con EU.

Los gestos de buena amistad que muestran las potencias en la APEC contrastan con la guerra tecnológica y el nacionalismo económico de EU, China y Rusia. En ese marco, los mensajes de Johnson son menos recomendaciones comerciales que muestras de irritación geoestratégica.

México dio gran relieve a la visita a China y la APEC, donde no asistía desde hace ocho años. Su objetivo podría ser sólo ganar margen frente a EU en el T-MEC y aliviar la presión para alinearse con su política de seguridad hemisférica, pero también reducir los riesgos que implica la vecindad con una potencia menguante, cuando más de 80% de sus exportaciones se dirigen a ese mercado. Pese a su intervencionismo y proteccionismo, México se consolida en la era de Trump como el principal socio comercial de EU, por el peso decisivo de la geopolítica y porque Washington negocia con México todos los temas, salvo el chino. Para EU, ése sí es un problema, como refleja la acusación china de que México cede al “acoso comercial” de EU con aranceles unilaterales de hasta 50% a productos chinos en 2026. México registra un déficit comercial récord con China: su participación en ese mercado no supera 2%, mientras los productos chinos superan 20% del mexicano. Aun así, en un contexto internacional “complejo y cambiante”, como dijo Xi, México también reviste interés geoestratégico para Asia con Latinoamérica, EU y Europa.

Estar en la APEC ayuda a reducir la vulnerabilidad de una economía demasiado concentrada en el mercado estadunidense y atraer inversiones. Diversificar es indispensable ante mercados fragmentados y nacionalismos crecientes. Sheinbaum ha dejado claro que estrechar lazos con China no implica negociar un tratado de libre comercio ni alejarse de Norteamérica. Pero el margen para acercarse a Pekín sin provocar a Trump es estrecho. La Presidenta actúa como equilibrista: debe preservar la integración con EU, de la que depende su futuro, y a la vez ampliar vínculos con China y otras economías asiáticas para no depender de un solo mercado. Esa interdependencia transmite de inmediato cualquier crisis económica o financiera de EU que puede arrastrar a México en el declive de la potencia.

La cuestión es si Trump verá esa diversificación como una decisión aceptable o como una amenaza a su estrategia de contención de China. Para Washington, el problema no es sólo el déficit ni los productos baratos, sino que empresas chinas usen a México como plataforma de acceso al mercado norteamericano. El reto de Sheinbaum es abrir la economía a nuevas relaciones sin romper los equilibrios de su integración con América del Norte. No se trata de elegir entre Washington y Pekín, sino de ampliar la autonomía de México sin subestimar la capacidad de presión de su vecino.

Con Trump importa menos lo que dice que lo que hace. La pregunta no es si México puede diversificar, sino cuánto espacio le concederá Washington y cuánto margen tendrá Sheinbaum para defenderlo sin poner en riesgo la integración de la que más depende.