El primer cambio de tercio de Sheinbaum

Al llegar al primer cambio de tercio del sexenio, Sheinbaum ha demostrado ser una Presidenta que camina sobre el alambre del poder con método y prudencia. Ha consolidado su mandato, ampliado márgenes de autonomía y sorteado presiones internas y externas sin romper los balances de gobierno. Pero el equilibrio que ha sido su fortaleza puede tornarse debilidad en la etapa decisiva que se acerca.

El riesgo de todo político equilibrista es confundir moderación con inacción. Evitar el conflicto con todos puede preservar apoyos temporales, pero también generar inmovilidad ante decisiones impostergables. Sheinbaum llega al segundo informe fortalecida por algunos resultados, pero entra a un momento crítico que reduce el espacio para caminar con apoyo de la pértiga.

La Presidenta concentra más poder que cualquier antecesor y tiene margen para abandonar el “centrismo pragmático” ante nuevas circunstancias: estancamiento económico, incertidumbre sobre el T-MEC, confusa relación con EU y expedientes de corrupción forman una tormenta que se cruza con la disputa interna de Morena por 2027.

El problema es que esos asuntos tienen soluciones incompatibles entre sí. Conforme aumenta la polarización, el espacio intermedio se estrecha y la “equilibrista” recibe presión desde ambos extremos: quienes consideran que cede demasiado y quienes ven amenazadas posiciones políticas construidas por décadas.

La operación contra la insubordinación de Rocha Moya la fortalece: demostró que el poder presidencial está por encima de un gobernador y de grupos. Pero genera tensión con quienes creen que se usará como prueba de la corrupción morenista, y que invitará a abrir otros casos, como ocurrió a Peña Nieto con procesos contra gobernadores al final del “nuevo PRI”.

Ese es el dilema. Investigar los casos de El Mayo y el asesinato de Melesio Cuén fortalece su credibilidad, y a la vez le abre frentes con redes vinculadas al crimen, o con quienes creen que debilitará la confianza hacia Morena, sin mejorar su posición con EU. Lo mismo ocurre con el huachicol fiscal, que puede alcanzar a altos funcionarios en Marina y gobiernos. Pero el combate anticorrupción parece impostergable, aunque tenga costos políticos.

La relación con EU plantea otro equilibrio cada vez más difícil. Washington usa la integración económica como arma de presión para imponer su política de seguridad. México necesita preservar el mercado norteamericano sin que esa dependencia se convierta en subordinación. La coerción en migración, las revisiones del T-MEC y las reglas de origen contra China estrechan su margen de maniobra, y generan molestias en quienes ven con suspicacia la cercanía de García Harfuch con agencias estadunidenses.

En economía ocurre algo similar: el estancamiento reduce el espacio para la contención fiscal cuando el país necesita crecimiento e inversión, y postergar decisiones evita costos inmediatos, pero aumenta el riesgo de agravar problemas como la deuda.

Sobre todos esos frentes aparece 2027. Sheinbaum asumirá por primera vez el papel de directora de orquesta de una elección decisiva para Morena: conservar el Congreso y el dominio territorial en 17 gubernaturas. Para ello necesita controlar a su partido, ordenar a sus aliados y evitar que la disputa por candidaturas fracture la coalición.

Sus movimientos apuntan en ese sentido: ha buscado rescatar la dirección de Morena, desplazar rivales en posiciones legislativas y sustituir cargos estratégicos del gobierno con su equipo. Eso amplía su capacidad de conducción, pero no elimina la fragmentación interna ni el peso creciente del Verde y el PT, que complican candidaturas.

Sheinbaum entra a una nueva etapa en modo de campaña. Apostará a convertir los resultados de su gobierno en el argumento central para conservar el respaldo de su base, mantener aliados y presentarse como la única opción capaz de garantizar estabilidad y soberanía sin extremos. La clave de su liderazgo ya no será sólo conservar el equilibrio, sino decidir cuándo dejar de caminar por el alambre.