El juego rudo de la narcopolítica noquea la relación bilateral

El endurecimiento de la relación bilateral con EU se intensifica con el juego rudo, los controles y radicalización de campañas contra la narcopolítica y la seguridad. Los golpes pueden incluir expresiones de teatralidad, pero la proximidad de la negociación clave del T-MEC permite ver que el momento es delicado por las contusiones políticas en la 4T y evidentes violaciones a la soberanía.

Tampoco es algo nuevo desde que llegó Trump con el discurso de cambiar las cosas con México y la amenaza injerencista de poner su casa en orden como asunto de seguridad nacional. Pero esta vez el forcejeo del acoso da paso a acciones que cruzan líneas rojas del gobierno mexicano con la intervención de agentes de la CIA en la operación contra el narco en conjunto con fuerzas de Chihuahua; de la que prevalece la incógnita de qué hacía la agencia de inteligencia y espionaje estadunidense en campo sin autorización.

A los temores injerencistas se suman advertencias diplomáticas y ahora acciones de una campaña contra la corrupción de políticos mexicanos, en una clara escalada del juego de la fuerza con que Trump presiona negociaciones comerciales o impone dictados en migración. La acusación en tribunales de EU contra el gobernador Rocha Moya y otros 9 funcionarios locales de colusión con el Cártel de Sinaloa es un golpe contundente de esta campaña contra la “narcopolítica”; pero el gobierno niega que haya pruebas para acceder a su extradición, a riesgo de parecer protegerlos y habiendo denuncias para actuar antes. La conflictividad cala hondo por múltiples problemáticas y frentes fríos derivados de la guerra en Irán, y la llegada de la hora de definición del T-MEC, al que México y la 4T tiene ligado su futuro. Así como la urgente necesidad de Trump de avanzar en su proyecto de seguridad del hemisferio occidental tras su fracaso en Oriente Medio.

El juego rudo, hasta cierto punto consentido hasta ahora, da paso a evidentes muestras de molestia y preocupación de Sheinbaum, sometida a nuevas “llaves” de judo combinado de EU. Su estrategia defensiva de apaciguamiento de Trump comienza a vencerse sin el apuntalamiento de los beneficios con que antes esquivó ataques duros de aranceles y el acecho injerencista. En este contexto, ha reforzado su posición en la renegociación del T-MEC al nombrar funcionarios técnicos afines a su sello en la cancillería y la embajada en Washington, quienes equilibrarán la influencia de Marcelo Ebrard. Utiliza el poder presidencial para fortalecer el Ejecutivo y reorganizar la dirección de Morena, consolidándose como su último responsable político. Esto marca un giro en la gestión de la crisis del partido por escándalos de corrupción, fractura de alianzas y derrotas electorales en algunos estados. Otra vez, tanto Sheinbaum como Trump coinciden en buscar una mayor concentración de poder con la mirada puesta en el impacto de los vendavales exteriores sobre sus problemáticas internas y la aprobación de sus gobiernos hacia las elecciones intermedias en ambos países.

En esa lógica, Trump sustituyó interinamente a la fiscal Pam Bondi por Todd Blanche, su abogado personal, con el reclamo de no protegerlo suficientemente de sus adversarios en el caso Epstein; y antes removió a la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, y otra pieza clave de su gobierno, la del Trabajo, Lori Chavez-DeRemer. La purga alcanzó a las fuerzas armadas con la salida del secretario de Marina.

Trump acomete los cambios mientras cae al mínimo en las encuestas y se aleja de su objetivo de retener el Congreso en las elecciones intermedias. A la vez que Sheinbaum empuja su restructuración con cada vez mayores certezas de que la opción de complacer a Trump no conseguirá que deponga su principal demanda de eliminar aranceles del T-MEC ni aplacar afanes injerencistas, como mostró el affaire de agentes de la CIA y, ahora, la acusación contra un gobernador de la 4T que ella ha respaldado. ¿A dónde llevarán los ajustes la relación bilateral? El endurecimiento refleja que en los realineamientos bilaterales e internos está en juego el futuro del segundo tiempo del mandato de ambos.