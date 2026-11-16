El vuelo largo, la reunión corta

La presidenta Claudia Sheinbaum despegó a las 0:40 de la madrugada del domingo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México rumbo a Shenzhen, China. Lo hizo en un vuelo comercial, de China Southern Airlines, o sea de propiedad china, con una escala en Tijuana, para un trayecto de 26 horas. Aterriza el lunes cerca del mediodía, hora local; esa tarde ve a la comunidad mexicana, el martes 17 se sienta con Xi Jinping y el miércoles y jueves comparte la cumbre de APEC con Donald Trump. El 20 tiene que estar de regreso para el desfile de la Revolución. Otras 26 horas de vuelo en avión comercial.

Es su primer viaje a China, el primero a Asia y el más delicado de lo que va del sexenio. Se organizó como si fuera una gira de fin de semana a Tlaquepaque.

No es un asunto de comodidad, es un asunto de Estado. Una jefa de Estado no es una pasajera más: durante un día entero estuvo en un avión de línea, propiedad del gobierno de otro país, haciendo escala, supuestamente rodeada de pasajeros, tomándose fotos con la tripulación. Y otro de regreso.

¿Con qué comunicaciones? ¿Con qué capacidad de reaccionar si algo ocurría en México o en algún tema con Washington? ¿Qué capacidad de secrecía podía tener en sus comunicaciones si tenía que hacerlas a través del avión de línea chino? ¿En qué condiciones físicas llegará a la reunión con Xi cuando lleva más de 20 horas de vuelo, con apenas unas horas para reponerse?

El avión presidencial se malvendió a Tayikistán y la austeridad quedó como símbolo. Pero los símbolos populistas no sustituyen la logística de un Estado, menos en la semana en que se juega buena parte de su política exterior. Lo que se quiere vender como austeridad adentro, en el mundo global es visto como indigencia.

En esas condiciones, la Presidenta dice que va por inversiones y tecnología: presentará el Plan México ante más de mil empresarios y hablará con Xi de energía solar y hospitales inteligentes. Ha dicho que con China no hay tratado de libre comercio “ni vamos hacia allá”, y que la reunión no tiene por qué ser un problema en la negociación con EU. Pero lo es.

En enero, México elevó hasta 50% los aranceles a unas mil 500 categorías de productos de países sin tratado comercial, una medida que golpea sobre todo a China y que Pekín reclamó. Washington pidió, además, que México replique los aranceles estadunidenses al acero y al aluminio chinos. Es decir, la Presidenta llega a pedirle inversiones a Xi después de subirle aranceles para darle gusto a Trump. Y llega, al mismo tiempo, con un Washington que sigue sospechando que México es la puerta trasera de los productos chinos a la Unión Americana. ¿Qué puede salir mal?

Un tema central, cuando se habla de inversiones, está en la IA. Lo acabamos de ver con la crisis de principal productor de semiconductores del mundo Nvidia. Es una crisis geopolítica por la relación de su CEO con una empresaria que supuestamente resultó ser una espía china. Esos superconductores se producen en Taiwán, se usan para ensamblar piezas para centros de datos en México y se envían a EU, pero algunos sospechan que también a otros países o que incluso se triangulan a China, lo que está prohibido por EU.

Las comunicaciones con empresas chinas, como Huawei, están prohibidas en el gobierno estadunidense y en empresas estratégicas, porque se considera que pueden ser objeto de espionaje chino. Washington está demandando desde hace tiempo un área de seguridad cibernética para toda América del Norte. En México, salvo en la frontera, el gobierno está desarrollando sus comunicaciones con Huawei y ésa es una de las inversiones que va a buscar la Presidenta. Algo similar sucede con el acero: México importa acero de China, se adecua en México y se le envía a EU. Por eso son los aranceles al acero y el aluminio mexicano, porque Washington considera que simplemente hacemos de intermediarios.

La semana pasada, el embajador Ronald Johnson publicó un tuit aludiendo al tema: decía que México dirige el 83 por ciento de sus exportaciones a Estados Unidos mientras que China absorbe sólo el 2 por ciento de las exportaciones mexicanas, esto refleja, decía el mensaje, una profunda integración económica de EU con México, mientras que China “inunda el mercado mexicano con importaciones de bajo costo”. El embajador no se manda solo, ésa fue la advertencia de la Casa Blanca al viaje de CSP. Faltó decir algo: el tercer socio comercial de México es Taiwán, un país que China no reconoce y que quiere absorber. Ése es el juego real. La Presidenta pasará dos días en la misma cumbre que Trump, pero buscando acuerdos con sus adversarios políticos y comerciales, en un momento difícil con Washington por el T-MEC, la seguridad, la IA, sin una reunión con él. Lo verá en la foto y en el pasillo.

No hay espacio para la equidistancia. La economía mexicana está integrada a América del Norte y ahí está su futuro; la relación con China es de comercio, de ellos hacia nosotros, de insumos, de algunas inversiones, y hay que administrarla.

Ir a APEC no es en sí un error. Sí lo es llegar como el socio pobre que tiene que volar en línea comercial a una cumbre mundial. México será sede del foro en 2028 y hablar con Xi es necesario. El error es ir sin un mensaje claro. Eso exige preparación, equipo, estrategia y tiempo. Eso es parte de lo que se pierde cuando se cruza el Pacífico en un vuelo de línea, se pasan menos de cuatro días en China y hay que regresar corriendo a un desfile.