Los sucesores de El Mencho

El Cártel Jalisco Nueva Generación actúa como una suerte de franquicia. Más allá de su núcleo duro formado por quienes provenían del llamado Cártel del Milenio, que luego fueron operadores y sicarios de Ignacio Nacho Coronel e integraron lo que se dio a llamar, a inicios del sexenio de Peña Nieto, Los Matazetas, se han expandido a buena parte del país cooptando a grupos locales a los que les permiten actuar bajo su manto, usar su nombre y tener su apoyo.

Cuando analizamos los grupos criminales en México hay que insistir en que todos ellos, como decía en alguno de sus libros Leoluca Orlando, el alcalde de Palermo que logró éxitos indudables en la lucha contra las mafias, al final, parten de una estructura familiar. Los cárteles mexicanos, en general, tienen esas mismas características y no dejan de ser, pese a su extensión y poder, una suerte de empresas familiares que se basan en la confianza de los suyos en una labor donde la traición puede presentarse en cualquier momento. Lo estamos viendo hoy en Sinaloa en la lucha entre Mayos y Chapitos y en todo el proceso de reconfiguración de los cárteles en nuestro país.

El núcleo duro del CJNG siempre giró en torno a las dos familias que lo crearon: a la del propio Nemesio Oseguera El Mencho y a los llamados Cuinis, formado por los hermanos González Valencia. Rosalinda González Valencia, una de las hermanas de Los Cuinis, fue la esposa de El Mencho.

Rosalinda no es un miembro más de la familia, es conocida como La Jefa, es respetada y temida dentro del propio CJNG. Rosalinda fue detenida por segunda ocasión, luego de intensas labores de inteligencia, la tarde del lunes 15 de noviembre de 2021, en Zapopan, Jalisco. Rosalinda estaba protegida por un amplio cordón de seguridad, en una zona muy vigilada por integrantes del CJNG. Se tuvo que actuar, para su detención, en absoluto secreto: un pequeño grupo de elementos federales arribaron al lugar, la detuvieron y se fueron sigilosamente, luego de un operativo quirúrgico que se logró realizar sin disparos y sin que se registraran reacciones violentas. De poco sirvió: como ya había ocurrido con anterioridad, Rosalinda quedó en libertad el año pasado, luego de cumplir la mitad de la condena de cinco años de prisión que le había sido aplicada.

Rosalinda era quien manejaba económica y logísticamente parte de la empresa delictiva del CJNG. Los hermanos González Valencia son 15 (nueve hombres y seis mujeres), conformaron una unidad familiar dedicada al narcotráfico desde los años 90: casi todos ellos han sido detenidos. Rosalinda quedó en libertad.

El vínculo entre la gente de El Mencho y Los Cuinis inició cuando Oseguera se casó con Rosalinda, con quien procreó tres hijos: Rubén, Johana y Laisha. El Menchito fue detenido el 4 de diciembre de 2017 por autoridades federales y finalmente extraditado a Estados Unidos el 20 de febrero de 2020, luego de un largo proceso que incluyó sucesivos amparos que Rubén ganó, “extrañamente”, en distintos tribunales (que luego se comprobó que estaban infiltrados por el propio CJNG). Era el sucesor, pero terminó en una cárcel de Estados Unidos.

Desde la detención de El Menchito, el más cercano a El Mencho siempre fue el hijo del primer matrimonio de Rosalinda, Juan Carlos Valencia González, apodado El 03 y quien se ha quedado con el liderazgo del CJNG, luego de la muerte de su padrastro.

La propia configuración del CJNG con su crecimiento a base de franquicias, bandas locales que se fueron adhiriendo utilizando su nombre, espacios de colaboración y repartiendo utilidades fue muy exitoso para su expansión, pero dificultaba el propio proceso de sucesión, ya que cada grupo podría comenzar a disputar espacios, esperando a ver quién se queda con el liderazgo o cómo se acomodaban los distintos aspirantes a suceder a El Mencho.

Uno de ellos era El Jardinero, Audias Flores Silva, que era presentado como uno de los posibles sucesores, que había tenido una carrera criminal paralela a la de Oseguera desde los años de Michoacán, quien incluso comenzó a disputarle el poder a Juan Carlos Valencia González. Era una lucha imposible: El 03 es hijastro de El Mencho, sobrino directo de Los Cuinis y, además, dirige buena parte de la operación y de los grupos paramilitares del cártel. El otro personaje central, que era también aspirante a la sucesión, es El Sapo, Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, el verdadero jefe militar del CJNG. Tenía mucha cercanía operativa con El Mencho, quien se habría alejado de El Jardinero en medio de la disputa interna por su sucesión previa a su muerte.

Según los mismos reportes de inteligencia, la relativa paz en la que se mantuvo esa organización criminal después de la caída de Oseguera se debe a que El 03 se quedó como el jefe operativo del cártel y El Sapo como el mando militar del mismo, además de su control en amplias zonas de Colima, Nayarit y Michoacán. La oportuna detención de El Jardinero, poco después de la muerte de El Mencho, solucionó la sucesión en el CJNG, que evitó, con ello, una guerra interna como la que desangra al Cártel de Sinaloa entre Los Chapitos y La Mayiza. Hoy, el CJNG es la organización criminal más poderosa de México. El 03 y El Sapo son sus jefes.