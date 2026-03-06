Mujeres: las que no llegaron

El domingo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, habrá, como siempre, muchos discursos, marchas, confrontaciones. Hay mucho o poco por celebrar, pero hay avances reales, aunque también retrocesos y, sobre todo, una violencia endémica contra las mujeres que no se modifica con la llegada de mujeres al poder. Pese al notable avance que significa la llegada por primera vez de una mujer a la Presidencia de la República, todavía estamos lejos de que con la presidenta Claudia Sheinbaum “hayan llegado” todas las mujeres.

El machismo y la misoginia siguen permeando el país y al propio partido en el poder. Ahí están las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña contra la viuda de Carlos Manzo, la alcaldesa Grecia Quiroz, o recordar a las legisladoras de Morena rodeando en la tribuna de la Cámara de Diputados a Cuauhtémoc Blanco —coreando “no estás solo” cuando el exfutbolista y exgobernador estaba acusado de haber intentado violar a su media hermana— para comprobarlo.

Pero, más allá de estos y otros eventos en la vida política, lo cierto es que la violencia contra las mujeres sigue siendo masiva y estructural: las encuestas sobre percepción de inseguridad ciudadana muestran, sistemáticamente, que el porcentaje de mujeres que se sienten inseguras es mucho más alto que el de los hombres. La enorme mayoría de las mujeres en México ha sufrido algún tipo de violencia: sexual, laboral, familiar, mientras que cada día son asesinadas cerca de 10 mujeres, de las cuales sólo dos casos se investigan como feminicidio.

El feminicidio sigue siendo una carga terrible para la sociedad. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2025 se registraron 721 feminicidios en total, una cifra menor a años previos, como 2024 (alrededor de dos mil 600 homicidios dolosos de mujeres), pero también se desagregó la forma de contabilizar los crímenes contra mujeres. Según denuncias de asociaciones feministas, las fiscalías locales califican de otra forma, como homicidios, los crímenes contra mujeres para bajar el número de feminicidios. Sólo 58% de homicidios de mujeres se investiga como feminicidios por falta de tipificación de género. Este sexenio han bajado los feminicidios, pero ha aumentado el número de homicidios dolosos contra mujeres. Sumando homicidios dolosos y feminicidios, más de 3 mil mujeres y niñas son asesinadas cada año en el país, concentrándose casi un tercio de estos casos en el Estado de México, Veracruz y Jalisco.

Entre 2015 y noviembre de 2024 se registran más de 33 mil asesinatos de mujeres, un aumento cercano a 59% respecto a 2015, lo que equivale a más de nueve mujeres asesinadas al día. En 2023, más de dos mujeres al día fueron víctimas de feminicidio, y las tasas de violencia sexual crecieron 22% entre 2019 y 2023.

Más de mil 600 mujeres al día, casi 610 mil en los primeros nueve meses de 2025, reportaron a las fiscalías del país un delito de violencia de género; el número 911 recibe alrededor de mil 400 llamadas de emergencia diarias de denuncias de violencia contra las mujeres.

Siete de cada 10 mujeres en México han experimentado violencia a lo largo de su vida, ya sea psicológica, física, sexual, económica o patrimonial. La violencia familiar y la violencia sexual muestran incrementos sostenidos en la última década, y se ha generado un entorno de “violencia feminicida” reconocido por organismos nacionales e internacionales, que es potenciado por el accionar de los grupos criminales, en los cuales la violencia contra las mujeres, como venganza, revancha o diversión, se ha convertido en una norma.

Todavía en muchas comunidades indígenas las mujeres no tienen derecho a opinar o votar y siguen siendo vendidas cuando apenas son niñas o jovencitas, e incluso desde el poder muchos toleran esas prácticas calificándolas como de usos y costumbres.

Los embarazos en adolescentes muestran una tendencia a la baja, pero siguen concentrándose y aumentando en los estados más pobres y con mayores brechas de acceso a salud y la educación sexual. Aunque la tendencia es descendente, el fenómeno se sostiene y se concentra en estados con alta marginación: la tasa proporcional más alta de nacimientos en adolescentes se registró en Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Veracruz, donde más de seis de cada 100 nacimientos corresponden a madres menores de edad.

No tenemos cifras actualizadas, pero en 2024, en el ámbito digital, se estimó que 10 millones 600 mil mujeres fueron víctimas de ciberacoso y, dentro de estas agresiones, destacan la difusión no consentida de imágenes íntimas, amenazas y hostigamiento sexual en línea.

Seguimos siendo un país donde la violencia contra la mujer es cotidiana y no es atacada ni remotamente con todos los instrumentos del Estado, incluyendo el sistema educativo y de salud. Por supuesto que debemos celebrar que una mujer haya llegado a la Presidencia de la República, pero no llegaron todas. Eso no va a cambiar en un año o dos, pero debemos recordarlo cada día, porque el nuestro sigue siendo uno de los países con mayor violencia contra las mujeres de todo el mundo occidental.