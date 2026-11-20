Pocas cosas pueden escenificar mejor la pretensión estratégica de Estados Unidos de proteger su seguridad hemisférica que la de lograr que Groenlandia se convirtiera en una pieza central de la misma. La enorme isla ártica, bajo soberanía danesa y parte de la OTAN, es un punto central para la seguridad estadunidense porque resulta el punto más cercano a la costa este de la Unión Americana ante cualquier contingencia militar global.

Ayer, el Parlamento danés ratificó con 109 votos a favor y ninguno en contra el acuerdo de seguridad sobre Groenlandia que Donald Trump, la primera ministra Mette Frederiksen y el jefe del gobierno groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, firmaron el 22 de septiembre en Nueva York, durante la Asamblea General de la ONU. El parlamento de la isla lo había aprobado el 3 de noviembre, con 16 votos a favor y siete abstenciones.

Trump dice que ya tiene Groenlandia. No es así: la isla sigue siendo un territorio autónomo de Dinamarca y conserva su soberanía e incluso su derecho a la independencia. Pero lo que obtuvo Washington es, en términos estratégicos, casi lo mismo.

El acuerdo actualiza el pacto de defensa de 1951. Permite ampliar la base espacial de Pituffik, abrir dos nuevas zonas de defensa, en Narsarsuaq y Mestersvig, y otras más si las partes lo aprueban. Da libre tránsito a buques y aeronaves estadunidenses, incluido el acceso submarino a las aguas groenlandesas. Autoriza colocar ahí instalaciones y equipo de la llamada Cúpula Dorada, el escudo antimisiles que está construyendo la Unión American para defender el hemisferio norte. Ningún país ajeno a la OTAN podrá tener presencia militar permanente en la isla, y Estados Unidos tendrá voz sobre las inversiones de terceros en sectores sensibles, empezando por los minerales.

Si Groenlandia se independiza, el acuerdo sigue vigente y la isla permanece en la OTAN. El acuerdo no necesitó pasar por el Senado estadunidense y entró inmediatamente en vigor. La Casa Blanca lo resumió mejor que nadie: Groenlandia, dijo un vocero, “formará parte para siempre del área de defensa estratégica de América del Norte”.

México también es parte del área de defensa estratégica de Estados Unidos. Por eso somos parte del Comando Norte del Departamento de Guerra de la Unión Americana. Groenlandia, desde esta perspectiva, no es un tema europeo. Es el extremo norte de un mapa que Washington viene dibujando desde hace un año: la Estrategia de Defensa Nacional que dio a conocer el 23 de enero, y de la que hablamos aquí entonces, puso en la misma lista de zonas prioritarias a Groenlandia, el Canal de Panamá y el golfo de México, y en el mismo paquete a la Cúpula Dorada. El 29 de marzo, en la sede del Comando Sur, Pete Hegseth le puso nombre: la Gran América del Norte, un perímetro de seguridad que va de Groenlandia al golfo de México y al canal de Panamá y que abarca a todos los países situados al norte del Ecuador. Y, por supuesto, a México.

El norte de ese perímetro quedó cerrado esta semana por Groenlandia, Dinamarca y la OTAN. Canadá negocia desde 2025 su participación en la Cúpula Dorada. Falta el sur. Y el sur somos nosotros.

La Cúpula Dorada es una red de satélites, sensores e interceptores para detectar y derribar misiles. Trump dice que invertirá en él 175 mil millones de dólares y quiere tenerla operando en 2029. A México, hasta ahora, no se le ha pedido formalmente sumarse al escudo, pero el mismo protege un espacio, un hemisferio, no un país. En el mismo documento de la estrategia de defensa se le otorga un amplio espacio a México donde destacan, entre otros temas, la exigencia de acabar con las organizaciones narcoterroristas, colocadas como uno de los mayores desafíos a la seguridad nacional. Lo que se le pide a México no es demasiado diferente a lo que se le demandó a Groenlandia y Dinamarca.

Ése es el modelo: soberanía formal intacta, control de la seguridad hemisférica y veto a los adversarios, tanto en lo militar como en las inversiones. Cambie minerales por puertos, telecomunicaciones o energía, deje a China y a Rusia fuera de la región, y tendrá la agenda que Estados Unidos trae para México, atada a la revisión del T-MEC. Lo hemos dicho aquí: el alineamiento político y de seguridad no será opcional ni se podrá separar de los acuerdos económicos y comerciales.

México está hoy fuera del Escudo de las Américas, que en septiembre firmaron Estados Unidos y otros 14 gobiernos del continente; al margen sólo quedamos nosotros y Brasil. Estamos fuera del TIAR, que se denunció en 2004. Con un gasto en defensa de 0.7% del PIB, cuando a los aliados se les pide entre dos y tres (que es lo que invierten los países de la región). Lo que sí hay es una relación sólida entre las Fuerzas Armadas y el Comando Norte, y es lo mejor que tenemos. Pero no alcanza.

Dinamarca, con Europa detrás, primero se opuso y luego negoció. Diez meses después, su Parlamento aprobó, sin un solo voto en contra, un acuerdo que protege la soberanía, pero le entrega a Estados Unidos capacidad para garantizar la seguridad regional. México tiene más de tres mil kilómetros de frontera, grandes cadenas productivas integradas y diez cárteles en la lista de organizaciones terroristas. Dinamarca conservó la bandera, la soberanía y entregó la llave de los radares. A México nadie le pide la bandera ni invertir en la cúpula dorada, aunque se beneficie de ella. Le exigen asumir que es parte de América del Norte y ser parte del esfuerzo en seguridad que ello implica.